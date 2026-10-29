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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1428

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 września 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-29
  • Data wejścia w życie: 2026-10-29
  • Data obowiązywania: 2026-10-29
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1432

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1426

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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1430

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1431

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 26 października 2026 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, a także zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu tych składowisk

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1414

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 października 2026 r. w sprawie zeznania o wysokości należnego podatku od nadzwyczajnych zysków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1424

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1417

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2026 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia wysokości rekompensaty w odniesieniu do wniosków o przyznanie rekompensaty złożonych w terminie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1415

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1403

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 22 października 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych dla wniosków o realizację uprawnień abonentów i trybu procedowania tych wniosków oraz szczegółowych warunków realizacji uprawnienia do wyboru dostawcy usług komunikacji głosowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1411

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1402

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 września 2024 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1416

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 października 2026 r. w sprawie wzorów wniosków oraz wzorów zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1383

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 października 2026 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach zwróconych środków przypisanych do wkładu finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1408

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 października 2026 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach krajowego zezwolenia generalnego lub generalnego unijnego zezwolenia na wywóz

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1384

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1405

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1406

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 20 października 2026 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1418

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 20 października 2026 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1375

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2026 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1392

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