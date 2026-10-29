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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1430
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-10-29
- Data wejścia w życie: 2026-11-13
- Data obowiązywania: 2026-11-13
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2027
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2027
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego
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