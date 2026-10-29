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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1431
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego
Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odebranie zgłoszenia alarmowego z podaniem kodu dyspozytora przyjmującego, zgodnego z kodem dyspozytora medycznego nadanym w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanym dalej „SWD PRM”, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy, w tym:
a) potwierdzenie operatorowi numerów alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego, zwanemu dalej „operatorem”, przyjęcia elektronicznego formularza obsługi zgłoszenia,
b) przejęcie rozmowy z osobą wzywającą przekazanej przez operatora;”,
- uchyla się pkt 2,
- w pkt 3:
- - lit. d. otrzymuje brzmienie:
„d) imieniu, nazwisku, wieku i płci osoby, u której podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, oraz stopniu pokrewieństwa osoby wzywającej z osobą, u której podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - jeżeli jest to możliwe,”,
- - w lit. e kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) odczytanie osobie wzywającej danych dotyczących adresu i lokalizacji miejsca zdarzenia, wprowadzonych przez operatora do elektronicznego formularza obsługi zgłoszenia, oraz uzyskanie potwierdzenia ich poprawności.”,
b) użyty w ust. 2 i 8 wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „dwóch”,
c) użyty w ust. 7 w pkt 1 wyraz „zgodnie” zastępuje się wyrazem „zgodnego”;
2) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 wyraz „wzywająca” zastępuje się wyrazem „wzywającą”;
3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyspozytor wysyłający może odwołać zlecenie wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego w przypadku:
1) konieczności zadysponowania tego zespołu ratownictwa medycznego do zdarzenia o wyższym priorytecie;
2) przejęcia realizacji zlecenia wyjazdu przez inny zespół ratownictwa medycznego, który może zapewnić krótszy przewidywany czas dotarcia na miejsce zdarzenia;
3) odwołania zgłoszenia przez osobę wzywającą lub przez kierownika innego zespołu ratownictwa medycznego, który jest obecny na miejscu zdarzenia.”;
4) w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku wystąpienia zdarzenia, które zidentyfikowano jako zdarzenie z użyciem czynników CBRNE lub HAZMAT, główny dyspozytor medyczny niezwłocznie informuje o tym zdarzeniu wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w celu zapewnienia koordynacji zabezpieczenia medycznego tego zdarzenia oraz uzyskania wsparcia ze strony wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-10-29
- Data wejścia w życie: 2026-11-30
- Data obowiązywania: 2026-11-30
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