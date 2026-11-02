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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1439
USTAWA
z dnia 18 września 2026 r.
o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznie racjonalnym recyklingu statków, sporządzonej w Hongkongu dnia 15 maja 2009 r.
Tekst pierwotny
Art. 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznie racjonalnym recyklingu statków, sporządzonej w Hongkongu dnia 15 maja 2009 r.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-11-02
- Data wejścia w życie: 2026-11-17
- Data obowiązywania: 2026-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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