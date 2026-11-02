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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1440
USTAWA
z dnia 4 września 2026 r.
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Art. 1.
1) w art. 238 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę w formie dokumentowej, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Umowa spółki może przewidywać surowsze warunki udzielenia zgody.”;
2) w art. 243 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie dokumentowej, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze wymogi jego udzielenia.”;
3) w art. 300[95] § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Pełnomocnictwo wymaga formy dokumentowej, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze wymogi jego udzielenia. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.”.
Art. 2.
1) w lit. a, w art. 476 w § 1[1] w pkt 2 wyrazy „art. 32813 § 1” zastępuje się wyrazami „art. 328[5] § 3”;
2) w lit. b, w art. 476 w § 2[1] wyrazy „art. 32813 § 1” zastępuje się wyrazami „art. 328[5] § 3”.
Art. 3.
2. Do pełnomocnictw, o których mowa w art. 243 § 2 oraz art. 300[95] § 2 ustawy zmienianej w art. 1, udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 4.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-11-02
- Data wejścia w życie: 2026-12-03
- Data obowiązywania: 2026-12-03
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