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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1441
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 2026 r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2027
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 851) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1441)
Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2027
Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj
- Data ogłoszenia: 2026-11-02
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych i przesyłania części ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2027
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2027
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 28 października 2026 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej i kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz do dokonywania przeglądu kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
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