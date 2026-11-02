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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1444
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 29 października 2026 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych i przesyłania części ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) podatników innych niż określeni w art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - za rok podatkowy, który rozpoczyna się po dniu 31 grudnia 2025 r., a przed dniem 1 stycznia 2029 r.,
2) spółki niebędące osobami prawnymi - za rok obrotowy, który rozpoczyna się po dniu 31 grudnia 2025 r., a przed dniem 1 stycznia 2029 r.
- z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w części dotyczącej danych z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ksiąg rachunkowych w części dotyczącej tych danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 9 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 779, 846, 912, 1123, 1287 i 1371.
- Data ogłoszenia: 2026-11-02
- Data wejścia w życie: 2026-11-03
- Data obowiązywania: 2026-11-03
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych i przesyłania części ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
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