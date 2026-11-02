§ 1.

Zwalnia się:

1) podatników innych niż określeni w art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - za rok podatkowy, który rozpoczyna się po dniu 31 grudnia 2025 r., a przed dniem 1 stycznia 2029 r.,

2) spółki niebędące osobami prawnymi - za rok obrotowy, który rozpoczyna się po dniu 31 grudnia 2025 r., a przed dniem 1 stycznia 2029 r.

- z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w części dotyczącej danych z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ksiąg rachunkowych w części dotyczącej tych danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 9 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.