Art. 1.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263 i 1270) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) eksporcie towarów - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych;”;

2) w art. 33 w ust. 7a w części wspólnej wyrazy „przedstawi organowi celnemu dokumenty potwierdzające, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i” zastępuje się wyrazami „jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz przedstawi organowi celnemu dokumenty potwierdzające, że”;

3) w art. 33a w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. b;

4) w art. 33b:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy zgłoszenie celne lub zgłoszenie uzupełniające w ramach odprawy scentralizowanej realizowanej zgodnie z ust. 1 jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, deklarację importową składa podatnik, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne lub zgłoszenie uzupełniające.”,

b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „naczelnikowi urzędu celno-skarbowego” dodaje się wyrazy „ , za pomocą środków komunikacji elektronicznej,”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Deklaracja importowa zawiera dane podatnika oraz dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku, w szczególności podstawę opodatkowania i wysokość podatku należnego.”,

d) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać deklaracja importowa, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia i niezbędnymi pouczeniami, miejsce i sposób jej składania oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając:”;

5) w art. 34 w ust. 2 wyrazy „z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33a” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33a i art. 138i”;

6) w art. 41:

a) w ust. 4 skreśla się wyrazy „ , o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a,”,

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „ , o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a,”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada dowody, z których wynika, że w wyniku dostawy towary zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej.”,

d) w ust. 6a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dowodami, o których mowa w ust. 6, są dokumenty potwierdzone przez właściwe organy celne określone w przepisach celnych, w szczególności:”,

e) po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu:

„6c. Dowodami, o których mowa w ust. 6, mogą być również:

1) dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z którego wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia poza terytorium Unii Europejskiej, w tym dokument otrzymany w systemie elektronicznym tego przewoźnika lub spedytora;

2) dokument potwierdzający dostarczenie przesyłki do miejsca jej przeznaczenia poza terytorium Unii Europejskiej przez operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558), w tym dokument otrzymany w systemie elektronicznym tego operatora;

3) dokument wydany przez administrację celną państwa spoza terytorium Unii Europejskiej, potwierdzający przywóz i odprawę celną towarów w tym państwie, lub jego kopia, oraz pisemne oświadczenie nabywcy towarów, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia poza terytorium Unii Europejskiej.”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0 %, pod warunkiem posiadania dowodów, o których mowa w ust. 6, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres.”,

g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku gdy podatnik nie posiadał dowodów, o których mowa w ust. 6, w terminie, o którym mowa w ust. 7, do dostawy towaru stosuje się stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.”,

h) uchyla się ust. 8,

i) ust. 9 i 9a otrzymują brzmienie:

„9. W przypadku gdy podatnik otrzymał dowody, o których mowa w ust. 6, w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7, może dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał te dowody.

9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem eksportu towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, stawkę podatku 0 % stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że:

1) wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz

2) podatnik w terminie, o którym mowa w pkt 1, posiadał dowody, o których mowa w ust. 6, przy czym przepisy ust. 7, 7a i 9 stosuje się odpowiednio.”,

j) uchyla się ust. 11;

7) w art. 52 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „przebywającej na terytorium kraju”;

8) w art. 138i:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoba odpowiedzialna za pobór podatku:

a) jest operatorem pocztowym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub podatnikiem posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego,

b) złożyła naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oświadczenie, że zamierza rozliczać podatek na zasadach określonych w ust. 1 i pobierać podatek od osoby, dla której towary są przeznaczone.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Osoba odpowiedzialna za pobór podatku jest obowiązana składać naczelnikowi urzędu celno-skarbo-wego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, deklarację miesięczną w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany podatek.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Deklaracja miesięczna zawiera dane osoby odpowiedzialnej za pobór podatku oraz dane niezbędne do rozliczenia podatku ze zgłoszeń celnych dokonanych dla importu towarów, o którym mowa w ust. 1, pobranego w danym miesiącu.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie doręczona osobie, dla której towary są przeznaczone, osoba odpowiedzialna za pobór podatku jest obowiązana do zapłaty podatku wykazanego w zgłoszeniu celnym naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego, z wyjątkiem przypadku, w którym niedoręczona przesyłka została zwrócona do nadawcy poza terytorium Unii Europejskiej albo zniszczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.”,

e) w ust. 7 skreśla się zdanie drugie,

f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Ewidencja, o której mowa w ust. 7, zawiera:

1) datę dokonania wpisu do ewidencji;

2) opis towarów będących przedmiotem importu;

3) numer i datę przyjęcia zgłoszenia celnego;

4) kwotę podatku obliczonego w zgłoszeniu celnym;

5) kwotę pobranego podatku;

6) datę:

a) doręczenia towaru i pobrania podatku albo

b) dokonania zwrotu niedoręczonej przesyłki poza terytorium Unii Europejskiej albo zniszczenia niedoręczonej przesyłki, ze wskazaniem szczegółowych informacji potwierdzających jej zwrot albo zniszczenie.”,

g) dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać deklaracja miesięczna, wraz z niezbędnymi pouczeniami, miejsce i sposób jej składania oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 5, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli wykonania tego obowiązku.”.