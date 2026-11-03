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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1449

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie okresu przechowywania elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz opłaty za ich umieszczenie w tym Repozytorium

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8a ust. 1d ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 oraz z 2026 r. poz. 1099) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) okres przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwanym dalej „Repozytorium”, elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zwanych dalej „dokumentami”;

2) sposób uiszczania i wysokość opłaty za umieszczenie w Repozytorium dokumentów.

§ 2.

Okres przechowywania w Repozytorium dokumentów wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one umieszczone w Repozytorium.

§ 3.

Wysokość opłaty za umieszczenie w Repozytorium któregokolwiek z dokumentów wynosi 5 zł.

§ 4.

Łączną kwotę opłat za umieszczenie w Repozytorium dokumentów notariusz przekazuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one umieszczone w Repozytorium.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Roguska

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-03
  • Data wejścia w życie: 2026-11-19
  • Data obowiązywania: 2026-11-19
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