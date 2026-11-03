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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1450
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 26 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, 875, 1097 i 1157) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3:
a) w ust. 1 i 3 wyrazy „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-11” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7a, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-10”,
b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „wyznaczony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”;
2) w § 4:
a) w ust. 1:
- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) Wydział Spraw Terenowych w Krośnie;
5) Wydział Spraw Terenowych w Przemyślu;”,
- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Zespół do spraw projektu niedźwiedziowego;”,
- pkt 8-10 otrzymują brzmienie:
„8) wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi prawnej;
9) wieloosobowe stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego;
10) inspektor ochrony danych;”,
- uchyla się pkt 11,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 7a, jest kierowana przez koordynatora projektu.”;
3) w § 7 wyrazy „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7, oraz stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-11” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7a, oraz stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-10”.
§ 2.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
- Data ogłoszenia: 2026-11-03
- Data wejścia w życie: 2026-11-18
- Data obowiązywania: 2026-11-18
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