§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1668) w załączniku:

1) w § 3:

a) w ust. 1 i 3 wyrazy „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-11” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7a, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-10”,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „wyznaczony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) Wydział Spraw Terenowych w Krośnie;

5) Wydział Spraw Terenowych w Przemyślu;”,

- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) Zespół do spraw projektu niedźwiedziowego;”,

- pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

„8) wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi prawnej;

9) wieloosobowe stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego;

10) inspektor ochrony danych;”,

- uchyla się pkt 11,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 7a, jest kierowana przez koordynatora projektu.”;

3) w § 7 wyrazy „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7, oraz stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-11” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7a, oraz stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8-10”.