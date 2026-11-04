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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1453

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 października 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-04
  • Data wejścia w życie: 2026-11-04
  • Data obowiązywania: 2026-11-04
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 listopada 2026 r. w sprawie deklaracji miesięcznej o podatku od towarów i usług rozliczanym w szczególnej procedurze dotyczącej deklarowania i zapłaty tego podatku z tytułu importu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1452

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 30 października 2026 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień i usług dla osób z niepełnosprawnościami przez dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1454

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 października 2026 r. w sprawie okresu przechowywania elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz opłaty za ich umieszczenie w tym Repozytorium

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1449

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych i przesyłania części ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1444

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 28 października 2026 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej i kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz do dokonywania przeglądu kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1443

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1451

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1432

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1426

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 października 2026 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1435

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1448

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1430

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1431

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 26 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1450

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1417

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 października 2026 r. w sprawie zeznania o wysokości należnego podatku od nadzwyczajnych zysków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1424

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 26 października 2026 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, a także zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu tych składowisk

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1414

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1434

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2026 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1437

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2026 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia wysokości rekompensaty w odniesieniu do wniosków o przyznanie rekompensaty złożonych w terminie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1415

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz w oddziałach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1445

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