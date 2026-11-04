§ 12.

1. Dostawca zapewnia dostępność swojej strony internetowej i swoich aplikacji mobilnych do zarządzania usługami, o ile je udostępnia, dla osób z niepełnosprawnościami, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz informacji udostępnianych za pośrednictwem tej strony lub tych aplikacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie PN-ETSI EN 301 549.

2. Zdalny dostęp online do usługi tłumacza PJM z poziomu swojej strony internetowej, umożliwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu lub mowy, dostawca zapewnia bezpłatnie w godzinach pracy infolinii, która jest obsługiwana przez pracowników dostawcy w sposób bezpośredni, w formie rozmowy.

3. W przypadku gdy dostawca jest mikroprzedsiębiorcą, warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2, uważa się za spełnione, jeżeli dostawca zapewnia bezpłatnie osobie z niepełnosprawnościami dostęp alternatywny do informacji i funkcjonalności udostępnianych na swojej stronie internetowej lub w swojej aplikacji mobilnej, o ile ją udostępnia.

4. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 3, w zakresie wskazanym w ust. 1, polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu:

1) telefonicznego;

2) korespondencyjnego;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513 oraz z 2026 r. poz. 1296).

5. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 3, w zakresie wskazanym w ust. 2, polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu w punkcie obsługi klienta:

1) za pomocą tłumacza PJM;

2) tłumacza-przewodnika, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20).

6. Aby skorzystać z dostępu alternatywnego, o którym mowa w ust. 3, w zakresie wskazanym w ust. 2, osoba z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu lub mowy zgłasza dostawcy zamiar skorzystania z danego udogodnienia w wybranym przez siebie punkcie obsługi klienta danego dostawcy zapewniającym to udogodnienie - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

7. Dostawca po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, zapewnia udogodnienie w terminie wskazanym przez osobę z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu lub mowy lub w innym terminie z nią uzgodnionym.

8. Jeżeli dostawca nie może w terminie wskazanym w ust. 7 zapewnić udogodnienia, o którym mowa w ust. 5, zawiadamia o tym osobę z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu lub mowy i wyznacza możliwy termin udostępnienia tego udogodnienia lub wskazuje inny możliwy rodzaj udogodnienia.