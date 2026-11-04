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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1454
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień i usług dla osób z niepełnosprawnościami przez dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 340 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252, 815 i 1296) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) przystosowaniu tego punktu do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu;
2) zapewnieniu w tym punkcie stanowiska obsługi wyposażonego w urządzenia umożliwiające komunikację pracowników tego punktu z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku;
3) zapewnieniu w tym punkcie stanowiska obsługi wyposażonego w urządzenia umożliwiające komunikację pracowników tego punktu z osobami z niepełnosprawnością narządu słuchu lub mowy.
2. Dostawca świadczy udogodnienia, o których mowa w ust. 1, w co najmniej 1/6 punktów obsługi klienta, w tym co najmniej w jednym punkcie obsługi klienta:
1) w każdym mieście na prawach powiatu, o ile dostawca posiada taki punkt w mieście na prawach powiatu;
2) jeśli dostawca ten posiada mniej niż 6 takich punktów.
§ 2.
1) stanowisko, które umożliwia obsługę osoby z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku inwalidzkim, oraz wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne, które umożliwiają dostęp do tego stanowiska i spełniają wymagania określone w Polskiej Normie PN-ETSI EN 301 549;
2) obsługę takich osób poza kolejnością.
§ 3.
1) bezpłatny dostęp do komputera stacjonarnego lub przenośnego, który jest wyposażony w program odczytu ekranu, słuchawki, klawiaturę, myszkę oraz panel do nawigowania oferujący możliwość co najmniej dwukrotnego powiększenia treści na ekranie oraz możliwość dostosowania kontrastu;
2) ramkę do składania podpisu ułatwiającą takim osobom podpisywanie dokumentów w postaci papierowej;
3) obsługę takich osób poza kolejnością.
§ 4.
2. Zdalny dostęp online do usługi tłumacza PJM dostawca zapewnia w godzinach pracy punktu obsługi klienta.
§ 5.
2. Wzór oznakowania punktu obsługi klienta, które informuje o świadczeniu w tym punkcie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością:
1) narządu ruchu, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) narządu wzroku, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) narządu słuchu lub mowy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) narządu słuchu lub mowy oraz o możliwości zdalnego dostępu online do usługi tłumacza PJM, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 6.
1) jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826 oraz z 2026 r. poz. 507), zwanym dalej „mikroprzedsiębiorcą”, albo
2) nie może, ze względów technicznych lub prawnych, świadczyć osobom z niepełnosprawnościami udogodnień, o których mowa w § 1 ust. 1
- jest obowiązany zapewnić bezpłatnie takim osobom dostęp alternatywny w punktach obsługi klienta zgodnie z § 1 ust. 2, w zakresie, w jakim nie wypełnia wymagań wskazanych w § 1-4.
2. Dostęp alternatywny polega na:
1) zapewnieniu osobie z niepełnosprawnościami, o której mowa w § 1 ust. 1, wsparcia innej osoby lub
2) zapewnieniu osobie z niepełnosprawnościami, o której mowa w § 1 ust. 1, wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
3) wprowadzeniu w punkcie obsługi klienta organizacji pracy, która umożliwi realizację szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w zakresie niezbędnym dla tych osób.
§ 7.
2. Dostawca, na żądanie osoby z niepełnosprawnością, o której mowa w art. 291 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, w terminie 10 dni od dnia złożenia żądania doręcza informacje przedumowne, zwięzłe podsumowanie warunków umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług komunikacji oraz pozostałe informacje wymagane w umowie, o których mowa w art. 288 oraz art. 289 tej ustawy, na trwałym nośniku na wskazany w żądaniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
3. Dostawca, na żądanie osoby z niepełnosprawnością będącej stroną umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej zawieranej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, doręcza na trwałym nośniku na wskazany w żądaniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej:
1) informacje o danych zawartych na rachunku oraz podstawowy wykaz wykonanych usług;
2) szczegółowy wykaz wykonanych usług.
4. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:
1) przed rozpoczęciem albo w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiony rachunek, dostawca realizuje to żądanie niezwłocznie po wystawieniu rachunku;
2) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który został już wystawiony rachunek, dostawca realizuje to żądanie w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia.
§ 8.
§ 9.
1) wszystkich oferowanych udogodnieniach dla tej osoby oraz listę punktów obsługi klienta przystosowanych do obsługi osoby z daną niepełnosprawnością;
2) świadczonych usługach oraz informację o zapewnieniu ich dostępności dla osoby z niepełnosprawnościami, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Dostawca, na żądanie osoby z niepełnosprawnościami, o której mowa w § 1 ust. 1, zapewnia możliwość wydruku informacji, o których mowa w ust. 1.
3. Lista punktów obsługi klienta, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera informacje dotyczące rodzaju udogodnień świadczonych w danym punkcie.
4. Wzór listy punktów obsługi klienta, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§ 10.
1) na swojej głównej stronie internetowej w domenie głównej, w pasku górnym po prawej stronie, w sekcji dotyczącej dostępności;
2) w aplikacji mobilnej, o ile ją udostępnia.
2. Dostawca aktualizuje informacje, o których mowa w ust. 1, nierzadziej niż raz na kwartał, a w przypadku zdarzenia skutkującego brakiem świadczenia udogodnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, dostawca aktualizuje informacje w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
§ 11.
§ 12.
2. Zdalny dostęp online do usługi tłumacza PJM z poziomu swojej strony internetowej, umożliwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu lub mowy, dostawca zapewnia bezpłatnie w godzinach pracy infolinii, która jest obsługiwana przez pracowników dostawcy w sposób bezpośredni, w formie rozmowy.
3. W przypadku gdy dostawca jest mikroprzedsiębiorcą, warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2, uważa się za spełnione, jeżeli dostawca zapewnia bezpłatnie osobie z niepełnosprawnościami dostęp alternatywny do informacji i funkcjonalności udostępnianych na swojej stronie internetowej lub w swojej aplikacji mobilnej, o ile ją udostępnia.
4. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 3, w zakresie wskazanym w ust. 1, polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu:
1) telefonicznego;
2) korespondencyjnego;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513 oraz z 2026 r. poz. 1296).
5. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 3, w zakresie wskazanym w ust. 2, polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu w punkcie obsługi klienta:
1) za pomocą tłumacza PJM;
2) tłumacza-przewodnika, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20).
6. Aby skorzystać z dostępu alternatywnego, o którym mowa w ust. 3, w zakresie wskazanym w ust. 2, osoba z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu lub mowy zgłasza dostawcy zamiar skorzystania z danego udogodnienia w wybranym przez siebie punkcie obsługi klienta danego dostawcy zapewniającym to udogodnienie - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
7. Dostawca po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, zapewnia udogodnienie w terminie wskazanym przez osobę z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu lub mowy lub w innym terminie z nią uzgodnionym.
8. Jeżeli dostawca nie może w terminie wskazanym w ust. 7 zapewnić udogodnienia, o którym mowa w ust. 5, zawiadamia o tym osobę z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu lub mowy i wyznacza możliwy termin udostępnienia tego udogodnienia lub wskazuje inny możliwy rodzaj udogodnienia.
§ 13.
§ 14.
Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. poz. 464), które traci moc zgodnie z art. 104 pkt 6 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 30 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1454)
Załącznik nr 1
WZÓR - OZNAKOWANIE PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA, KTÓRE INFORMUJE O ŚWIADCZENIU W TYM PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA UDOGODNIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU
1. Znak ma wymiary niemniejsze niż 14 × 14 cm.
2. Symbol graficzny znaku jest biały na ciemnoniebieskim tle - przy zachowaniu kontrastu 4,5 : 1.
3. Jeżeli znak będzie powiększany, proporcje podane na rysunku pozostają zachowane.
Załącznik nr 2
WZÓR - OZNAKOWANIE PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA, KTÓRE INFORMUJE O ŚWIADCZENIU W TYM PUNKCIE UDOGODNIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU WZROKU
1. Znak ma wymiary niemniejsze niż 14 × 14 cm.
2. Symbol graficzny znaku jest biały na ciemnoniebieskim tle - przy zachowaniu kontrastu 4,5 : 1.
3. Jeżeli znak będzie powiększany, proporcje podane na rysunku pozostają zachowane.
Załącznik nr 3
WZÓR - OZNAKOWANIE PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA, KTÓRE INFORMUJE O ŚWIADCZENIU W TYM PUNKCIE UDOGODNIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU SŁUCHU LUB MOWY
1. Znak ma wymiary niemniejsze niż 14 × 14 cm.
2. Symbol graficzny znaku jest biały na ciemnoniebieskim tle - przy zachowaniu kontrastu 4,5 : 1.
3. Jeżeli znak będzie powiększany, proporcje podane na rysunku pozostają zachowane.
Załącznik nr 4
WZÓR - OZNAKOWANIE PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA, KTÓRE INFORMUJE O ŚWIADCZENIU W TYM PUNKCIE UDOGODNIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU SŁUCHU LUB MOWY ORAZ O MOŻLIWOŚCI ZDALNEGO DOSTĘPU ONLINE DO USŁUGI TŁUMACZENIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO
1. Znak ma wymiary niemniejsze niż 14 × 14 cm.
2. Symbol graficzny znaku jest biały na ciemnoniebieskim tle - przy zachowaniu kontrastu 4,5 : 1.
3. Jeżeli znak będzie powiększany, proporcje podane na rysunku pozostają zachowane.
Załącznik nr 5
WZÓR - LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYSTOSOWANYCH DO OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
- Data ogłoszenia: 2026-11-04
- Data wejścia w życie: 2026-11-11
- Data obowiązywania: 2026-11-11
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