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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1455
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U. poz. 567), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U. poz. 425);
2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U. poz. 394).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U. poz. 425), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U. poz. 394), które stanowią:
„§ 2. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1455)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2025 r. poz. 305 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby wojskowej na określonych stanowiskach, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. 1. W procesie orzekania o związku ze służbą wojskową chorób wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 1 pkt 1, wykorzystuje się:
1)1) dokumentację przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 1559);
2) kartę badań okresowych żołnierza;
3) dokumentację badań profilaktycznych żołnierzy i pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach (instytucjach, zakładach) wojskowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia;
4) historie chorób leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz opinię naczelnych specjalistów służby zdrowia;
5) wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w danym środowisku służby.
2. W procesie orzekania o związku ze służbą wojskową chorób i schorzeń wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 1 pkt 2, wykorzystuje się:
1) opinię dotyczącą przebiegu służby żołnierza (wyciąg z akt personalnych);
2) opinię służbowo-lekarską uwzględniającą historię choroby, przebieg leczenia i jego wyniki, czynniki ryzyka na stanowiskach służbowych, nałogi i aktualny stan zdolności do służby wojskowej oraz ulgi w jej pełnieniu;
3) kartę badań okresowych żołnierza;
4) historie chorób leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 marca 2003 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1455)
Załącznik nr 14)
WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ
|
Lp.
|
Nazwa choroby
|
Szczególne właściwości lub warunki służby wojskowej powodujące chorobę
|
1
|
Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych
|
2
|
Pylica płuc
|
Służba, w której istnieje narażenie na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej
|
3
|
Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy)
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par gazów, aerozoli o właściwościach uczulających (alergenów), gra na instrumentach dętych
|
4
|
Choroby spowodowane działaniem promieniowania jonizującego
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych
|
5
|
Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości
w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofal i dłuższych fal radiowych
|
6
|
Trwałe skutki odmrożeń
|
Służba w warunkach działania ujemnych temperatur
|
7
|
Ostry zespół przegrzania i jego następstwa
|
Służba w warunkach działania znacznie podwyższonych temperatur
|
8
|
Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym
i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie drgań mechanicznych (wibracje)
|
9
|
Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby (pracy związanej z wymuszoną pozycją ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łąkotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe)
|
Służba w warunkach długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej pozycji ciała lub narażających na częste powtarzające się mikrourazy albo powodujących ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie
|
10
|
Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi.
Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4
|
Służba, w której istnieje narażenie na działanie długotrwałego promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego, generowanego przez układy laserowe, oraz na działanie drażniących substancji chemicznych
|
11
|
Trwały ubytek słuchu spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu
|
Służba, w której istnieje długotrwałe narażenie na działanie hałasu przekraczające dopuszczalne normy
|
12
|
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe
z niedomykalnością tonacyjną głośni i trwałą dysfonią)
|
Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem narządu głosu
|
13
|
Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy. Uwaga:
1) zmiany o charakterze złośliwym kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 14;
2) zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4;
3) choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) kwalifikuje się według wierszy oznaczonych lp. 18 lub lp. 19
|
Służba, w której występuje narażenie na styczność
z substancjami drażniącymi lub uczulającymi
|
14
|
Nowotwory złośliwe, do powstania których przyczyniły się czynniki i warunki służby wojskowej, powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:
1) nowotwory skóry;
2) nowotwory dróg moczowych;
3) nowotwory układu oddechowego;
4) nowotwory przewodu pokarmowego;
5) choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i chłonnego (niektóre typy białaczek, chłoniaki, szpiczak mnogi, zespoły mielodysplastyczne);
6) niektóre typy mięsaka;
7) międzybłoniak otrzewnej i opłucnej;
8) nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego.
Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4
|
Służba, w której występuje:
1) długotrwały kontakt z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych oraz asfaltu;
2) długotrwały kontakt z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa- i betanaftyloamina, benzydyna;
3) narażenie na wdychanie substancji rakotwórczych;
4) narażenie na kontakt z patogenami odpowiedzialnymi za rozwój nowotworów złośliwych.
Uwaga: w przypadku nowotworów złośliwych powstałych w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi odnosi się to do czynników klasyfikowanych do kategorii 1
|
15
|
Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania znacznych przyspieszeń
|
Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, narażająca organizm na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania znacznych przyspieszeń
|
16
|
Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami
|
Służba wymagająca długotrwałego przebywania
w pozycji stojącej lub wymuszonej
|
17
|
Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie:
1) zaburzenia stresowe pourazowe - PTSD;
2) psychozy reaktywne;
3) trwałe potraumatyczne zmiany osobowości.
Udokumentowane zaburzenia stresowo-pourazowe poparte dokumentacją służbową i lekarską dotyczące powyższych schorzeń
|
Przeżycie traumatycznych wydarzeń lub sytuacji (oddziałujących krótko-lub długotrwale), w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia
|
18
|
Choroby zakaźne i inwazyjne z zakresu medycyny tropikalnej u osób przebywających w krajach egzotycznych:
1) choroby transmisyjne (przenoszone wektorowo);
2) choroby przenoszone drogą pokarmową;
3) choroby przenoszone drogą oddechową;
4) choroby przenoszone przez kontakt z zakażoną krwią;
5) choroby pasożytnicze i odzwierzęce;
6) choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią;
7) COVID-19
|
Służba poza granicami kraju wymagająca bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem lub materiałem zakaźnym
|
19
|
Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:
1) choroby transmisyjne (przenoszone wektorowo);
2) choroby przenoszone drogą pokarmową;
3) choroby przenoszone drogą oddechową;
4) choroby przenoszone przez kontakt z zakażoną krwią;
5) choroby pasożytnicze i odzwierzęce;
6) choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią;
7) COVID-19
|
Służba w kraju wymagająca bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem lub materiałem zakaźnym (badania laboratoryjne, próbkobranie czynników BMR, wsparcie organów administracji publicznej)
Załącznik nr 25)
WYKAZ CHORÓB I SCHORZEŃ, KTÓRE ISTNIAŁY PRZED POWOŁANIEM DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ, LECZ ULEGŁY POGORSZENIU LUB UJAWNIŁY SIĘ W CZASIE TRWANIA SŁUŻBY WSKUTEK SZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI LUB WARUNKÓW SŁUŻBY NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH
|
Lp.
|
Nazwa choroby
|
Szczególne właściwości i warunki służby wojskowej powodujące pogorszenie stanów chorobowych w czasie trwania służby
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Gruźlica
|
Służba w warunkach trudnych, specjalnie niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu itp.
|
2
|
Choroba reumatyczna (ostry gościec stawowy), gościec przewlekły postępujący, zapalenie zesztywniające stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa oraz pogośćcowe zmiany narządowe
|
Długotrwała służba związana z działaniem ujemnych wpływów atmosferycznych oraz z pracą fizyczną narażającą stale na urazy mechaniczne
|
3
|
Przewlekłe schorzenia układu oddechowego i zatok przynosowych oraz trwałe następstwa tych schorzeń
|
Długotrwała służba w szkodliwych dla zdrowia warunkach ujemnego oddziaływania na ustrój wpływów atmosferycznych lub środowiska pracy
|
4
|
Przewlekłe stany zapalne nerwów
|
Długotrwała służba narażająca na ujemne wpływy atmosferyczne, oziębienie itp.
|
5
|
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe powtarzające się nieżyty jelit lub żołądka upośledzające stan odżywiania
|
Długotrwała służba w warunkach nadmiernego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności i nieregularnego trybu odżywiania
|
6
|
Przewlekłe zapalenie nerek
|
Długotrwała służba w warunkach oziębienia ciała i działania wilgoci
|
7
|
Choroba wieńcowa
|
Długotrwała służba na odpowiedzialnych stanowiskach wymagająca napięcia nerwowego oraz nienormowanego czasu służby
|
8
|
Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób infekcyjnych (o etiologii wirusowej, bakteryjnej lub pasożytniczej) oraz wsierdzia i osierdzia w przebiegu tych chorób
|
Służba w warunkach długotrwałego narażenia na ujemne wpływy atmosferyczne usposabiająca do powstawania chorób infekcyjnych lub
w niekorzystnych warunkach zakwaterowania
|
9
|
Nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu w warunkach służby wojskowej i powikłania w jego przebiegu (wylewy do mózgu, wylew podpajęczynówkowe)
|
Długotrwała służba w warunkach wymagających dużego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności, nienormowanego czasu służby
|
10
|
Organiczne zaburzenia psychiczne
|
Mikrourazy i zatrucia nadprogowe (np. spalinami) wywołujące ujawnienie się lub zaostrzenie kompensowanych dotąd wad psychicznych
|
11
|
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń - choroba Bürgera
|
Długotrwała służba w warunkach częstego znacznego ochłodzenia atmosferycznego
|
12
|
Zaburzenia nerwicowe utrwalone
|
Długotrwała służba w warunkach szczególnego narażenia na stres
|
13
|
Choroby, do których powstania przyczynił się w sposób zasadniczy pobyt w niewoli, obozie koncentracyjnym lub innym miejscu odosobnienia przez nieprzyjaciela
|
Szczególne właściwości i warunki związane
z pobytem w tych miejscach
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U. poz. 394), które weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2026 r.
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 kwietnia 2003 r.
3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze i rentowe (M.P. poz. 591), utrzymane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. poz. 877), w zakresie dotyczącym emerytów i rencistów wojskowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. poz. 108 i 676 oraz z 2003 r. poz. 498).
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U. poz. 425), które weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2009 r.
- Data ogłoszenia: 2026-11-04
- Data obowiązywania: 2026-11-04
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