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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1456
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 października 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 452), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1091).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1091), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2025 r.”.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1456)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
Na podstawie art. 131[1] § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468, 473, 830, 1003, 1046 i 1296) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)1) użytkowniku konta - rozumie się przez to użytkownika konta, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 1425), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie konta”;
2)1) koncie - rozumie się przez to konto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie konta;
3)1) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to uwierzytelnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie konta;
4)1) odbiorze pisma - rozumie się przez to pierwsze uwierzytelnienie pozwalające użytkownikowi na dostęp do konta po umieszczeniu doręczanego pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, a w postępowaniu rejestrowym - oznaczenie przez uprawnionego użytkownika odebrania pisma po jego uwierzytelnieniu pozwalającym na dostęp do konta;
5) piśmie - rozumie się przez to dane z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe obejmujące treść pisma procesowego lub sądowego oraz orzeczenia;
6)2) uprawnionym użytkowniku - rozumie się przez to uprawnionego użytkownika, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie konta.
§ 3. Pismo doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który obsługuje postępowanie sądowe, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, w taki sposób, że umieszcza się je na koncie, z którego adresat wniósł pierwsze pismo w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 4. 1. Po odbiorze pisma, na koncie, na którym umieszczono pismo, jest prezentowana data odbioru, a w przypadku nieodebrania pisma w terminie 14 dni od daty umieszczenia pisma na koncie - data, w której upłynął 14-dniowy termin, o którym mowa w art. 131[1] § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
1a. Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji jest przekazywane do sądu automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
2.3) Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji, w przypadku dokonania odbioru pisma, zawiera:
1) oznaczenie doręczonego pisma;
2) informację o czasie odbioru pisma;
3) informacje o koncie adresata pisma, które obejmują:
a) w przypadku konta osoby fizycznej - imię i nazwisko adresata,
b) w przypadku konta podmiotu - nazwę lub firmę adresata oraz imię i nazwisko uprawnionego użytkownika, który dokonał odbioru pisma;
4) informację o czasie umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym wraz z oznaczeniem doręczonego pisma.
3.4) W przypadku uznania pisma za doręczone w trybie art. 131[1] § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji zawiera informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4.
§ 5. Przed uwierzytelnieniem użytkownika konta informuje się o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń elektronicznych.
§ 6. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo przeznaczone dla użytkownika konta może być doręczone użytkownikowi uprawnionemu do odbioru pism, który został wskazany przez użytkownika konta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 6a.5) W postępowaniu rejestrowym pismo adresowane do podmiotu, dla którego założono konto, umieszcza się na tym koncie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.6)
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1091), które weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2025 r.
2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
6) Niniejsze rozporządzenie w zakresie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. poz. 1831).
- Data ogłoszenia: 2026-11-04
- Data obowiązywania: 2026-11-04
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