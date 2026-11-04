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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1456

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 października 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 452), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1091).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1091), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2025 r.”.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1456)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

Na podstawie art. 131[1] § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468, 473, 830, 1003, 1046 i 1296) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)1) użytkowniku konta - rozumie się przez to użytkownika konta, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 1425), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie konta”;

2)1) koncie - rozumie się przez to konto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie konta;

3)1) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to uwierzytelnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie konta;

4)1) odbiorze pisma - rozumie się przez to pierwsze uwierzytelnienie pozwalające użytkownikowi na dostęp do konta po umieszczeniu doręczanego pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, a w postępowaniu rejestrowym - oznaczenie przez uprawnionego użytkownika odebrania pisma po jego uwierzytelnieniu pozwalającym na dostęp do konta;

5) piśmie - rozumie się przez to dane z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe obejmujące treść pisma procesowego lub sądowego oraz orzeczenia;

6)2) uprawnionym użytkowniku - rozumie się przez to uprawnionego użytkownika, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie konta.

§ 3. Pismo doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który obsługuje postępowanie sądowe, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, w taki sposób, że umieszcza się je na koncie, z którego adresat wniósł pierwsze pismo w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 4. 1. Po odbiorze pisma, na koncie, na którym umieszczono pismo, jest prezentowana data odbioru, a w przypadku nieodebrania pisma w terminie 14 dni od daty umieszczenia pisma na koncie - data, w której upłynął 14-dniowy termin, o którym mowa w art. 131[1] § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

1a. Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji jest przekazywane do sądu automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

2.3) Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji, w przypadku dokonania odbioru pisma, zawiera:

1) oznaczenie doręczonego pisma;

2) informację o czasie odbioru pisma;

3) informacje o koncie adresata pisma, które obejmują:

a) w przypadku konta osoby fizycznej - imię i nazwisko adresata,

b) w przypadku konta podmiotu - nazwę lub firmę adresata oraz imię i nazwisko uprawnionego użytkownika, który dokonał odbioru pisma;

4) informację o czasie umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym wraz z oznaczeniem doręczonego pisma.

3.4) W przypadku uznania pisma za doręczone w trybie art. 131[1] § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji zawiera informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4.

§ 5. Przed uwierzytelnieniem użytkownika konta informuje się o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń elektronicznych.

§ 6. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo przeznaczone dla użytkownika konta może być doręczone użytkownikowi uprawnionemu do odbioru pism, który został wskazany przez użytkownika konta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 6a.5) W postępowaniu rejestrowym pismo adresowane do podmiotu, dla którego założono konto, umieszcza się na tym koncie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.6)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1091), które weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2025 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Niniejsze rozporządzenie w zakresie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. poz. 1831).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-04
  • Data obowiązywania: 2026-11-04
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