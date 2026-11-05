§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komórce stacji bazowej ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - należy przez to rozumieć element stacji bazowej stanowiący zespół urządzeń radiowych nadawczych, odbiorczych lub nadawczo?odbiorczych, zapewniający pokrycie danego obszaru zasięgiem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) punkcie dostępu do usług - należy przez to rozumieć fizyczny element publicznej sieci telekomunikacyjnej, w którym jest możliwe przyłączenie do tej sieci użytkowników końcowych lub zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego wyma? gającego połączenia elementów publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z elementami sieci telekomunikacyjnej lub powiązanymi zasobami znajdującymi się między tym elementem a zakończeniami sieci;

3) punkcie elastyczności - należy przez to rozumieć:

a) punkt dostępu do usług albo

b) fizyczny element publicznej sieci telekomunikacyjnej, w którym następuje przełączanie kabli miedzianych lub włókien optycznych, fizyczne rozdzielenie kabla światłowodowego na kable o mniejszej krotności, rozdzielanie sygnału optycznego prowadzonego jednym światłowodem na wiele światłowodów przy użyciu elementu rozgałęziającego lub zmiana rodzaju linii kablowej oraz w którym nie jest możliwe przyłączenie użytkowników końcowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej lub zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego wymagającego połączenia elementów publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z elementami sieci telekomunikacyjnej lub powiązanymi zasobami znajdującymi się między tym elementem a zakończeniami sieci

- w szczególności szafę kablową, studnię kablową, mufę kablową, skrzynkę kablową, kontener telekomunikacyjny, słupek telekomunikacyjny, słupek kablowy, szafę telekomunikacyjną, złącze kablowe, maszt telekomunikacyjny, słup lub wieżę telekomunikacyjną;

4) węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej - należy przez to rozumieć podłączone do publicznej sieci telekomunikacyjnej urządzenie telekomunikacyjne lub zespół podłączonych do publicznej sieci telekomunikacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się we wspólnej lokalizacji, zapewniających fizyczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej użytkowników końcowych.