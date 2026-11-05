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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1457

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 23 października 2026 r.

w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 562 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu, informacje o świadczonych w pakiecie z tymi usługami usługach komunikacji głosowej i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych podlegających inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółową postać elektroniczną oraz elektroniczny format przekazywania danych;

3) szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji;

4) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komórce stacji bazowej ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - należy przez to rozumieć element stacji bazowej stanowiący zespół urządzeń radiowych nadawczych, odbiorczych lub nadawczo?odbiorczych, zapewniający pokrycie danego obszaru zasięgiem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) punkcie dostępu do usług - należy przez to rozumieć fizyczny element publicznej sieci telekomunikacyjnej, w którym jest możliwe przyłączenie do tej sieci użytkowników końcowych lub zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego wyma? gającego połączenia elementów publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z elementami sieci telekomunikacyjnej lub powiązanymi zasobami znajdującymi się między tym elementem a zakończeniami sieci;

3) punkcie elastyczności - należy przez to rozumieć:

a) punkt dostępu do usług albo

b) fizyczny element publicznej sieci telekomunikacyjnej, w którym następuje przełączanie kabli miedzianych lub włókien optycznych, fizyczne rozdzielenie kabla światłowodowego na kable o mniejszej krotności, rozdzielanie sygnału optycznego prowadzonego jednym światłowodem na wiele światłowodów przy użyciu elementu rozgałęziającego lub zmiana rodzaju linii kablowej oraz w którym nie jest możliwe przyłączenie użytkowników końcowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej lub zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego wymagającego połączenia elementów publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z elementami sieci telekomunikacyjnej lub powiązanymi zasobami znajdującymi się między tym elementem a zakończeniami sieci

- w szczególności szafę kablową, studnię kablową, mufę kablową, skrzynkę kablową, kontener telekomunikacyjny, słupek telekomunikacyjny, słupek kablowy, szafę telekomunikacyjną, złącze kablowe, maszt telekomunikacyjny, słup lub wieżę telekomunikacyjną;

4) węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej - należy przez to rozumieć podłączone do publicznej sieci telekomunikacyjnej urządzenie telekomunikacyjne lub zespół podłączonych do publicznej sieci telekomunikacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się we wspólnej lokalizacji, zapewniających fizyczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej użytkowników końcowych.

§ 3.

Inwentaryzacji podlegają:

1) następujące rodzaje infrastruktury:

a) węzły publicznych sieci telekomunikacyjnych,

b) punkty elastyczności,

c) światłowodowe i inne niż światłowodowe linie kablowe,

d) komórki stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych,

e) linie bezprzewodowe,

f) zasięg ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych;

2) usługi transmisji danych zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz świadczone z nimi w pakiecie - z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających szeroko? pasmowy dostęp do Internetu - usługi komunikacji głosowej i usługi rozprowadzania programów radiowych i tele? wizyjnych;

3) obiekty budowlane umożliwiające kolokację z wyłączeniem następujących obiektów: szafy kablowej, studni kablowej, mufy kablowej, skrzynki kablowej, kontenera telekomunikacyjnego, słupka telekomunikacyjnego, słupka kablowego, szafy telekomunikacyjnej, złącza kablowego, masztu telekomunikacyjnego, słupa lub wieży telekomunikacyjnej.

§ 4.

W inwentaryzacji są gromadzone informacje dotyczące:

1) poszczególnych rodzajów infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu lub umożliwiających zapewnienie tego dostępu w zakresie danych identyfikujących i charakteryzujących:

a) węzły publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz ich lokalizację, technologię i parametry,

b) punkty elastyczności oraz ich lokalizację, technologię i parametry,

c) światłowodowe i inne niż światłowodowe linie kablowe oraz ich przebieg,

d) komórki stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz ich lokalizację, technologię i parametry,

e) linie bezprzewodowe oraz ich lokalizację, technologię i parametry,

f) zasięg ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych;

2) identyfikacji i charakterystyki:

a) usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu,

b) usług komunikacji głosowej oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w pakiecie z usługami, o których mowa w lit. a, z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu;

3) parametrów obiektów budowlanych umożliwiających kolokację oraz ich lokalizacji, z wyłączeniem następujących obiektów: szafy kablowej, studni kablowej, mufy kablowej, skrzynki kablowej, kontenera telekomunikacyjnego, słupka telekomunikacyjnego, słupka kablowego, szafy telekomunikacyjnej, złącza kablowego, masztu telekomunikacyjnego, słupa lub wieży telekomunikacyjnej.

§ 5.

1. Inwentaryzacja jest prezentowana przez stronę internetową punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji, o której mowa w art. 29a ust. 2 ustawy, w formie zestawień tabelarycznych oraz map w skali 1:2 500 000 albo większej.

2. Zestawienia tabelaryczne, o których mowa w ust. 1, prezentują dane identyfikujące i charakteryzujące:

1) węzły publicznych sieci telekomunikacyjnych, w tym ich technologię i parametry;

2) punkty elastyczności, w tym ich technologię i parametry;

3) światłowodowe i inne niż światłowodowe linie kablowe zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu lub umożliwiające zapewnienie tego dostępu;

4) komórki stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, w tym ich technologię i parametry;

5) linie bezprzewodowe, w tym ich technologię i parametry;

6) obiekty budowlane umożliwiające kolokację, z wyłączeniem następujących obiektów: szafy kablowej, studni kablowej, mufy kablowej, skrzynki kablowej, kontenera telekomunikacyjnego, słupka telekomunikacyjnego, słupka kablowego, szafy telekomunikacyjnej, złącza kablowego, masztu telekomunikacyjnego, słupa lub wieży telekomunikacyjnej.

3. Mapy, o których mowa w ust. 1, prezentują:

1) lokalizację węzłów publicznych sieci telekomunikacyjnych, punktów elastyczności, komórek stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz linii bezprzewodowych;

2) przebieg światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu lub umożliwiających zapewnienie tego dostępu;

3) zasięg ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych;

4) lokalizację obiektów budowlanych umożliwiających kolokację, z wyłączeniem następujących obiektów: szafy kablowej, studni kablowej, mufy kablowej, skrzynki kablowej, kontenera telekomunikacyjnego, słupka telekomunikacyjnego, słupka kablowego, szafy telekomunikacyjnej, złącza kablowego, masztu telekomunikacyjnego, słupa lub wieży telekomunikacyjnej.

§ 6.

1. Informacje, o których mowa w § 4, przekazuje się Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną, za pomocą narzędzia teleinformatycznego udostępnionego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przy użyciu dokumentów elektronicznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1241) zapisanych w formacie SHP, KML, GPKG, GML, GeoJSON, GeoTIFF lub CSV.

2. Wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji, o których mowa w § 4, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełnienia stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Objaśnienia sposobu wypełniania formularzy, o których mowa w ust. 2, w tym słowniki definiujące wartości ich pól, stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2026 r.2)

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 45), które traci moc zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).

Załącznik 1. [WZORY FORMULARZY SŁUŻĄCYCH DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO INWENTARYZACJI INFRASTRUKTURY I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI CO DO SPOSOBU ICH WYPEŁNIENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 23 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1457)

Załącznik nr 1

WZORY FORMULARZY SŁUŻĄCYCH DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO INWENTARYZACJI INFRASTRUKTURY I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI CO DO SPOSOBU ICH WYPEŁNIENIA

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [OBJAŚNIENIA SPOSOBU WYPEŁNIANIA FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO INWENTARYZACJI INFRASTRUKTURY I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, W TYM SŁOWNIKI DEFINIUJĄCE WARTOŚCI JEGO PÓL]

Załącznik nr 2

OBJAŚNIENIA SPOSOBU WYPEŁNIANIA FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO INWENTARYZACJI INFRASTRUKTURY I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, W TYM SŁOWNIKI DEFINIUJĄCE WARTOŚCI JEGO PÓL

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-05
  • Data wejścia w życie: 2026-11-11
  • Data obowiązywania: 2026-11-11
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