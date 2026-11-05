§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1772 oraz z 2023 r. poz. 1685) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udostępnienie ogłoszenia może nastąpić także za pośrednictwem innych środków masowego przekazu, a także instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy.”;

2) w § 5 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaświadczenie lub zaświadczenia o członkostwie w ochotniczej straży pożarnej, o ile członkostwo w ochotniczej straży pożarnej przekracza łącznie 12 miesięcy, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn - co najmniej 45 punktów, a dla kobiet - co najmniej 41 punktów.

3. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, można obniżyć minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 punktów.”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie do 60 sekund.”;

5) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Do rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na badanie lekarskie w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydatów, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów na etapach postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 2, § 12, § 14 i § 15, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzone to postępowanie kwalifikacyjne.

2. W przypadku gdy rejonowa komisja lekarska orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą łączną liczbą punktów uzyskanych na etapach postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 2, § 12, § 14 i § 15.

3. Jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia przyjęcia do służby ostatniego z kandydatów wyłonionych w wyniku ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego nastąpi uzasadniona potrzeba przeprowadzenia kolejnego postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko lub stanowiska odpowiadające stanowisku, na które było prowadzone postępowanie kwalifikacyjne w tym okresie, do rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na badanie lekarskie w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej można skierować kolejnych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów na etapach postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 2, § 12, § 14 i § 15.

4. Jeżeli w wyniku odwołania Centralna Komisja Lekarska orzeknie, że kandydat jest zdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej i brak jest wolnych stanowisk, na które było prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, to w okresie 9 miesięcy od dnia uzyskania orzeczenia o zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej w przypadku tego kandydata przystępującego do postępowania kwalifikacyjnego w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem ust. 1 i 2.”;

6) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.