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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1459
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 28 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 252, 646, 821 i 1123) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Udostępnienie ogłoszenia może nastąpić także za pośrednictwem innych środków masowego przekazu, a także instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy.”;
2) w § 5 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zaświadczenie lub zaświadczenia o członkostwie w ochotniczej straży pożarnej, o ile członkostwo w ochotniczej straży pożarnej przekracza łącznie 12 miesięcy, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;
3) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn - co najmniej 45 punktów, a dla kobiet - co najmniej 41 punktów.
3. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, można obniżyć minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 punktów.”;
4) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie do 60 sekund.”;
5) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Do rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na badanie lekarskie w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydatów, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów na etapach postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 2, § 12, § 14 i § 15, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzone to postępowanie kwalifikacyjne.
2. W przypadku gdy rejonowa komisja lekarska orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą łączną liczbą punktów uzyskanych na etapach postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 2, § 12, § 14 i § 15.
3. Jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia przyjęcia do służby ostatniego z kandydatów wyłonionych w wyniku ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego nastąpi uzasadniona potrzeba przeprowadzenia kolejnego postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko lub stanowiska odpowiadające stanowisku, na które było prowadzone postępowanie kwalifikacyjne w tym okresie, do rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na badanie lekarskie w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej można skierować kolejnych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów na etapach postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 2, § 12, § 14 i § 15.
4. Jeżeli w wyniku odwołania Centralna Komisja Lekarska orzeknie, że kandydat jest zdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej i brak jest wolnych stanowisk, na które było prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, to w okresie 9 miesięcy od dnia uzyskania orzeczenia o zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej w przypadku tego kandydata przystępującego do postępowania kwalifikacyjnego w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem ust. 1 i 2.”;
6) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1459)
Załącznik nr 1
WZÓR - PODANIE O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Załącznik nr 2
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Załącznik nr 3
SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI
Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:
1) szkolenie w zawodzie strażak lub szkolenie równorzędne ze szkoleniem w zawodzie strażak - 20 punktów;
2) posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;
3) posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;
4) posiadanie tytułu zawodowego inżynier i dyplomu ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, wydanego do dnia 30 września 2019 r., lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wydanego po dniu 30 września 2019 r., lub dyplomu ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - 15 punktów;
5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141) - 5 punktów;
6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1422) - 15 punktów;
7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych - 10 punktów;
8) członkostwo powyżej 12 miesięcy w ochotniczej straży pożarnej potwierdzone zaświadczeniem lub zaświadczeniami od właściwego Prezesa/Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, wystawionymi na druku stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia - 5 punktów;
9) uzyskanie wyniku końcowego testu sprawności fizycznej wynoszącego co najmniej 61,00 punktów, ale niewyższego niż 70,99 punktów - 5 punktów;
10) uzyskanie wyniku końcowego testu sprawności fizycznej wynoszącego 71,00 punktów lub wyższego - 10 punktów;
11) ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania - 5 punktów;
Preferencje, za które są przyznawane punkty, o ile preferencje znajdą się w ogłoszeniu:
12) wykształcenie wyższe uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, w codziennym rozkładzie czasu służby - 30 punktów;
13) prawo jazdy kategorii C - 5 punktów;
14) prawo jazdy kategorii C+E - 10 punktów;
15) prawo jazdy kategorii D - 5 punktów;
16) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne - w sumie do 15 punktów, niewięcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;
17) zatrudnienie powyżej 12 miesięcy na stanowisku cywilnym w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne - 20 punktów;
18) zatrudnienie powyżej 12 miesięcy na stanowisku cywilnym poza strukturami Państwowej Straży Pożarnej przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne - 10 punktów.
Sposób liczenia punktów:
1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
3) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 7 i 8 - punkty sumuje się;
4) w przypadku posiadania przez kandydata uprawnień wymienionych w:
a) pkt 13 i 14 przyznaje się punkty jedynie z pkt 14,
b) pkt 13 i 15 punkty sumuje się,
c) pkt 14 i 15 punkty sumuje się,
d) pkt 13, 14 i 15 przyznaje się 15 punktów;
5) za kwalifikacje wymienione w pkt 17 i 18 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową.
- Data ogłoszenia: 2026-11-05
- Data wejścia w życie: 2026-11-20
- Data obowiązywania: 2026-11-20
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