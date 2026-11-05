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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1460
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 3 listopada 2026 r.
w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2025
Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 1291 i 2703, z 2005 r. poz. 1539, z 2006 r. poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 3 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1460)
WYKAZ GMIN, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA ROK 2025
Województwo dolnośląskie
1. Legnica m.
2. Wałbrzych m.
Województwo śląskie
1. Gliwice m.
2. Tychy m.
- Data ogłoszenia: 2026-11-05
- Data wejścia w życie: 2026-11-06
- Data obowiązywania: 2026-11-06
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 listopada 2026 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2025
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