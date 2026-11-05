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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1460

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 3 listopada 2026 r.

w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2025

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2025, które w roku podatkowym 2025 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, z podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 1291 i 2703, z 2005 r. poz. 1539, z 2006 r. poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854.

Załącznik 1. [WYKAZ GMIN, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA ROK 2025]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 3 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1460)

WYKAZ GMIN, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA ROK 2025

Województwo dolnośląskie

1. Legnica m.

2. Wałbrzych m.

Województwo śląskie

1. Gliwice m.

2. Tychy m.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-05
  • Data wejścia w życie: 2026-11-06
  • Data obowiązywania: 2026-11-06
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Strona główna » Dziennik Ustaw

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