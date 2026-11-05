Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 2 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1464)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat

Na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2025 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą oraz maksymalne wysokości tych opłat.

§ 2. 1. Podstawę do ustalenia opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność stanowią:

1) liczba audytorów i ekspertów technicznych niezbędna do oceny wnioskowanego lub udzielonego zakresu akredytacji;

2) koszt pracy audytora lub eksperta technicznego;

3) koszt czynności organizacyjno-administracyjnych krajowej jednostki akredytującej.

2. Opłaty za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność obejmują koszty:

1) poszczególnych etapów procesu akredytacji;

2) sprawowania nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność;

3) uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.

3. Na sumę kosztów poszczególnych etapów procesu akredytacji składają się koszty:

1) formalnego rozpatrzenia wniosku;

2) czynności organizacyjno-administracyjnych;

3) oceny w procesie akredytacji zgodnie z procedurą krajowej jednostki akredytującej;

4) wystawienia certyfikatu akredytacji.

4. Wysokość opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji jest uzależniona od rodzaju i zakresu działalności akredytowanej jednostki oceniającej zgodność.

§ 3. Opłaty ustalone w sposób określony w § 2 uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

§ 4. 1. Opłaty są publikowane w cenniku stanowiącym ofertę krajowej jednostki akredytującej, podawanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej tej jednostki.

2. Ustalenie nowej wysokości opłat może nastąpić nieczęściej niż raz na sześć miesięcy.

3. Krajowa jednostka akredytująca dokonuje przeglądu cennika nierzadziej niż raz na 12 miesięcy. Celem przeglądu jest ustalenie stawek opłat, które zapewnią pokrycie kosztów czynności związanych z akredytacją oraz zagwarantują realizację zasady prowadzenia przez krajową jednostkę akredytującą działalności nienastawionej na zysk.

§ 5.2) 1. Maksymalna opłata za czynności związane z:

1) formalną oceną wniosku o akredytację wynosi jedną czwartą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288 oraz z 2026 r. poz. 25 i 1123), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”, ustalonego na dzień wykonania czynności;

2) oceną jednostki oceniającej zgodność w procesie akredytacji wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ustalonego na dzień wykonania czynności;

3) wystawieniem certyfikatu akredytacji wynosi jedną dwudziestą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ustalonego na dzień wykonania czynności;

4) ocenami realizowanymi w ramach sprawowanego nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność wynosi rocznie dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ustalonego na dzień dokonania pierwszej oceny;

5) uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji wynosi rocznie piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ustalanego na pierwszy dzień uczestnictwa w tym systemie w danym roku.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia3).4)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat (Dz. U. poz. 745), które weszło w życie z dniem 20 czerwca 2025 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 listopada 2016 r.

4) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz. U. poz. 711), które utraciło moc z dniem 21 lipca 2016 r. zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579).