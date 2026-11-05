REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1465

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 listopada 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 15, 26, 203, 986 i 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „egzaminem państwowym”, może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:

1) ukończyła specjalizację albo została zwolniona z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy;

2) złożyła za pośrednictwem SMK wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego;

3) wniosła opłatę, o której mowa w art. 67 ust. 7 ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, w następujących terminach:

1) od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia - o dopuszczenie do egzaminu państwowego, który będzie przeprowadzany w sesji letniej, albo

2) od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia - o dopuszczenie do egzaminu państwowego, który będzie przeprowadzany w sesji zimowej.”;

2) § 11 i § 12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. 1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w formie pisemnego testu.

2. Testy egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

3. Egzamin państwowy w formie pisemnego testu polega na rozwiązaniu 120 zadań zawierających 5 wariantów odpowiedzi, z których jeden jest prawidłowy. Osoba zdająca może wybrać jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt.

4. Egzamin państwowy jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem egzaminu państwowego ustalonym przez dyrektora CEM.

5. Regulamin egzaminu państwowego dyrektor CEM podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej CEM.

§ 12. 1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji letniej w terminie od dnia 15 maja do dnia 15 lipca oraz w sesji zimowej w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia kolejnego roku.

2. Dyrektor CEM każdorazowo ustala datę i miejsce egzaminu państwowego.

3. Dyrektor CEM zawiadamia pielęgniarkę lub położną o miejscu i terminie egzaminu państwowego oraz o nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą SMK lub środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez pielęgniarkę lub położną we wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, niepóźniej niż 14 dni przed terminem egzaminu państwowego.”;

3) uchyla się § 13;

4) § 14-16 otrzymują brzmienie:

„§ 14. 1. Kandydatów do państwowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”, zgłaszają:

1) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa albo w pokrewnej dziedzinie, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, lub jego przedstawiciel;

2) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;

3) stowarzyszenie będące zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym specjalistów w danej dziedzinie pielęgniarstwa.

2. Dyrektor CEM, w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego w ustalonym miejscu i terminie, powołuje przewodniczącego i członków PKE w składzie co najmniej 3 osób, z zachowaniem reprezentacji podmiotów wymienionych w ust. 1.

3. Obsługę organizacyjno-administracyjną egzaminu państwowego zapewniają osoby wskazane każdorazowo przez dyrektora CEM.

4. Przewodniczący PKE i jej członkowie posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego, a w przypadku niemożności powołania takich osób - w pokrewnej dziedzinie.

5. W skład PKE nie może wchodzić osoba, w stosunku do której pielęgniarka lub położna przystępująca do egzaminu jest:

1) jej małżonkiem;

2) osobą pozostającą z nią w stosunku:

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,

b) przysposobienia;

3) osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu;

4) osobą pozostającą wobec niej w stosunku zależności służbowej.

6. Przewodniczący oraz członkowie PKE przeprowadzającej dany egzamin składają oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w ust. 5.

7. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 15. Do zadań PKE należy:

1) przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu;

2) rozpatrywanie zastrzeżeń do zadań egzaminacyjnych złożonych przez osobę zdającą;

3) przekazanie do CEM kart odpowiedzi, niezwłocznie po zakończonym egzaminie pisemnym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści;

4) sporządzenie protokołu z egzaminu państwowego i przekazanie tego protokołu do CEM.

§ 16. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie albo nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego pielęgniarka lub położna może przystąpić do tego egzaminu w innym wyznaczonym terminie, w którym będzie przeprowadzany egzamin państwowy dla danej dziedziny, po złożeniu do dyrektora CEM wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego i po wniesieniu opłaty za egzamin państwowy, w wysokości określonej w § 10, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora CEM w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2.”;

5) uchyla się § 17;

6) § 18 i § 19 otrzymują brzmienie:

„§ 18. Pielęgniarce lub położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje dyplom uzyskania tytułu specjalisty, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 19. Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach PKE przeprowadzającej egzamin państwowy wynosi:

1) 500 zł dla przewodniczącego;

2) 300 zł dla członka.”;

7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [WZÓR - DYPLOM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1465)

Załącznik nr 1

WZÓR - DYPLOM

infoRgrafika


Opis:

1. Dyplom zawiera elementy zabezpieczające przed fałszerstwem:

1) w podłożu:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),

c) dwutonowy bieżący znak wodny,

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu „gwiezdny pył”;

2) w druku:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) element graficzny wykonany farbą irydyscentną;

3) pozostałe zabezpieczenia - numerację typograficzną wykonaną farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Blankiet dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie jednostronnym A4.

Załącznik 2. [WZÓR - OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE

infoRgrafika


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-05
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 listopada 2026 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2025

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1460

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1458

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 listopada 2026 r. w sprawie deklaracji miesięcznej o podatku od towarów i usług rozliczanym w szczególnej procedurze dotyczącej deklarowania i zapłaty tego podatku z tytułu importu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1452

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 listopada 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1464

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1465

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 30 października 2026 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień i usług dla osób z niepełnosprawnościami przez dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1454

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 października 2026 r. w sprawie okresu przechowywania elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz opłaty za ich umieszczenie w tym Repozytorium

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1449

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 29 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1463

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych i przesyłania części ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1444

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 28 października 2026 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej i kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz do dokonywania przeglądu kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1443

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1459

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 października 2026 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1435

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1448

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1432

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1426

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1451

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1431

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1430

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 26 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1450

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1434

REKLAMA