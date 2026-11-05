§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „egzaminem państwowym”, może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:

1) ukończyła specjalizację albo została zwolniona z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy;

2) złożyła za pośrednictwem SMK wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego;

3) wniosła opłatę, o której mowa w art. 67 ust. 7 ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, w następujących terminach:

1) od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia - o dopuszczenie do egzaminu państwowego, który będzie przeprowadzany w sesji letniej, albo

2) od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia - o dopuszczenie do egzaminu państwowego, który będzie przeprowadzany w sesji zimowej.”;

2) § 11 i § 12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. 1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w formie pisemnego testu.

2. Testy egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

3. Egzamin państwowy w formie pisemnego testu polega na rozwiązaniu 120 zadań zawierających 5 wariantów odpowiedzi, z których jeden jest prawidłowy. Osoba zdająca może wybrać jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt.

4. Egzamin państwowy jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem egzaminu państwowego ustalonym przez dyrektora CEM.

5. Regulamin egzaminu państwowego dyrektor CEM podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej CEM.

§ 12. 1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji letniej w terminie od dnia 15 maja do dnia 15 lipca oraz w sesji zimowej w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia kolejnego roku.

2. Dyrektor CEM każdorazowo ustala datę i miejsce egzaminu państwowego.

3. Dyrektor CEM zawiadamia pielęgniarkę lub położną o miejscu i terminie egzaminu państwowego oraz o nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą SMK lub środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez pielęgniarkę lub położną we wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, niepóźniej niż 14 dni przed terminem egzaminu państwowego.”;

3) uchyla się § 13;

4) § 14-16 otrzymują brzmienie:

„§ 14. 1. Kandydatów do państwowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”, zgłaszają:

1) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa albo w pokrewnej dziedzinie, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, lub jego przedstawiciel;

2) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;

3) stowarzyszenie będące zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym specjalistów w danej dziedzinie pielęgniarstwa.

2. Dyrektor CEM, w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego w ustalonym miejscu i terminie, powołuje przewodniczącego i członków PKE w składzie co najmniej 3 osób, z zachowaniem reprezentacji podmiotów wymienionych w ust. 1.

3. Obsługę organizacyjno-administracyjną egzaminu państwowego zapewniają osoby wskazane każdorazowo przez dyrektora CEM.

4. Przewodniczący PKE i jej członkowie posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego, a w przypadku niemożności powołania takich osób - w pokrewnej dziedzinie.

5. W skład PKE nie może wchodzić osoba, w stosunku do której pielęgniarka lub położna przystępująca do egzaminu jest:

1) jej małżonkiem;

2) osobą pozostającą z nią w stosunku:

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,

b) przysposobienia;

3) osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu;

4) osobą pozostającą wobec niej w stosunku zależności służbowej.

6. Przewodniczący oraz członkowie PKE przeprowadzającej dany egzamin składają oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w ust. 5.

7. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 15. Do zadań PKE należy:

1) przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu;

2) rozpatrywanie zastrzeżeń do zadań egzaminacyjnych złożonych przez osobę zdającą;

3) przekazanie do CEM kart odpowiedzi, niezwłocznie po zakończonym egzaminie pisemnym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści;

4) sporządzenie protokołu z egzaminu państwowego i przekazanie tego protokołu do CEM.

§ 16. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie albo nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego pielęgniarka lub położna może przystąpić do tego egzaminu w innym wyznaczonym terminie, w którym będzie przeprowadzany egzamin państwowy dla danej dziedziny, po złożeniu do dyrektora CEM wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego i po wniesieniu opłaty za egzamin państwowy, w wysokości określonej w § 10, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora CEM w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2.”;

5) uchyla się § 17;

6) § 18 i § 19 otrzymują brzmienie:

„§ 18. Pielęgniarce lub położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje dyplom uzyskania tytułu specjalisty, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 19. Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach PKE przeprowadzającej egzamin państwowy wynosi:

1) 500 zł dla przewodniczącego;

2) 300 zł dla członka.”;

7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.