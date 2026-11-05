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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1465
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 15, 26, 203, 986 i 1123) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „egzaminem państwowym”, może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:
1) ukończyła specjalizację albo została zwolniona z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy;
2) złożyła za pośrednictwem SMK wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego;
3) wniosła opłatę, o której mowa w art. 67 ust. 7 ustawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, w następujących terminach:
1) od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia - o dopuszczenie do egzaminu państwowego, który będzie przeprowadzany w sesji letniej, albo
2) od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia - o dopuszczenie do egzaminu państwowego, który będzie przeprowadzany w sesji zimowej.”;
2) § 11 i § 12 otrzymują brzmienie:
„§ 11. 1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w formie pisemnego testu.
2. Testy egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.
3. Egzamin państwowy w formie pisemnego testu polega na rozwiązaniu 120 zadań zawierających 5 wariantów odpowiedzi, z których jeden jest prawidłowy. Osoba zdająca może wybrać jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt.
4. Egzamin państwowy jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem egzaminu państwowego ustalonym przez dyrektora CEM.
5. Regulamin egzaminu państwowego dyrektor CEM podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej CEM.
§ 12. 1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji letniej w terminie od dnia 15 maja do dnia 15 lipca oraz w sesji zimowej w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia kolejnego roku.
2. Dyrektor CEM każdorazowo ustala datę i miejsce egzaminu państwowego.
3. Dyrektor CEM zawiadamia pielęgniarkę lub położną o miejscu i terminie egzaminu państwowego oraz o nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą SMK lub środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez pielęgniarkę lub położną we wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, niepóźniej niż 14 dni przed terminem egzaminu państwowego.”;
3) uchyla się § 13;
4) § 14-16 otrzymują brzmienie:
„§ 14. 1. Kandydatów do państwowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”, zgłaszają:
1) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa albo w pokrewnej dziedzinie, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, lub jego przedstawiciel;
2) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;
3) stowarzyszenie będące zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym specjalistów w danej dziedzinie pielęgniarstwa.
2. Dyrektor CEM, w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego w ustalonym miejscu i terminie, powołuje przewodniczącego i członków PKE w składzie co najmniej 3 osób, z zachowaniem reprezentacji podmiotów wymienionych w ust. 1.
3. Obsługę organizacyjno-administracyjną egzaminu państwowego zapewniają osoby wskazane każdorazowo przez dyrektora CEM.
4. Przewodniczący PKE i jej członkowie posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego, a w przypadku niemożności powołania takich osób - w pokrewnej dziedzinie.
5. W skład PKE nie może wchodzić osoba, w stosunku do której pielęgniarka lub położna przystępująca do egzaminu jest:
1) jej małżonkiem;
2) osobą pozostającą z nią w stosunku:
a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,
b) przysposobienia;
3) osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu;
4) osobą pozostającą wobec niej w stosunku zależności służbowej.
6. Przewodniczący oraz członkowie PKE przeprowadzającej dany egzamin składają oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w ust. 5.
7. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 15. Do zadań PKE należy:
1) przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu;
2) rozpatrywanie zastrzeżeń do zadań egzaminacyjnych złożonych przez osobę zdającą;
3) przekazanie do CEM kart odpowiedzi, niezwłocznie po zakończonym egzaminie pisemnym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści;
4) sporządzenie protokołu z egzaminu państwowego i przekazanie tego protokołu do CEM.
§ 16. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie albo nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego pielęgniarka lub położna może przystąpić do tego egzaminu w innym wyznaczonym terminie, w którym będzie przeprowadzany egzamin państwowy dla danej dziedziny, po złożeniu do dyrektora CEM wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego i po wniesieniu opłaty za egzamin państwowy, w wysokości określonej w § 10, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora CEM w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2.”;
5) uchyla się § 17;
6) § 18 i § 19 otrzymują brzmienie:
„§ 18. Pielęgniarce lub położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje dyplom uzyskania tytułu specjalisty, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 19. Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach PKE przeprowadzającej egzamin państwowy wynosi:
1) 500 zł dla przewodniczącego;
2) 300 zł dla członka.”;
7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
8) dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1465)
Załącznik nr 1
WZÓR - DYPLOM
Opis:
1. Dyplom zawiera elementy zabezpieczające przed fałszerstwem:
1) w podłożu:
a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),
c) dwutonowy bieżący znak wodny,
d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,
e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu „gwiezdny pył”;
2) w druku:
a) druk offsetowy,
b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
c) mikrodruki,
d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,
e) element graficzny wykonany farbą irydyscentną;
3) pozostałe zabezpieczenia - numerację typograficzną wykonaną farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
2. Blankiet dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie jednostronnym A4.
Załącznik nr 2
WZÓR - OŚWIADCZENIE
- Data ogłoszenia: 2026-11-05
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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