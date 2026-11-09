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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1475
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 2026 r.
w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1471
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym
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USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1463
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 października 2026 r. w sprawie okresu przechowywania elektronicznych wypisów, kopii lub odpisów dokumentów w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz opłaty za ich umieszczenie w tym Repozytorium
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1449
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych i przesyłania części ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1444
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1459
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1451
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1448
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 października 2026 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2027
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1435
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 października 2026 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2027
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 28 października 2026 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej i kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz do dokonywania przeglądu kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1443