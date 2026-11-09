Art. 1.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 oraz z 2026 r. poz. 1296) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35[1] ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dofinansowanie na wypłatę wynagrodzenia za użyczanie w danym roku kalendarzowym odpowiada 10 % wartości zakupów materiałów bibliotecznych dokonanych przez biblioteki publiczne w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym 75 % tej kwoty, po potrąceniu kosztów określenia wysokości i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie, jest wypłacane podmiotom, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1-3, a 25 % podmiotom, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 4.”;

2) po art. 127[1] dodaje się art. 127[2] w brzmieniu:

„Art. 127[2]. 1. W latach 2026-2035 maksymalny limit wydatków z tytułu wypłacanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury dofinansowania na wypłatę wynagrodzenia za użyczanie, obliczanego zgodnie z art. 35[1] ust. 7, wynosi 124 336 000 zł, z tego:

1) w 2026 r. - 11 096 000 zł;

2) w 2027 r. - 11 384 000 zł;

3) w 2028 r. - 11 669 000 zł;

4) w 2029 r. - 11 949 000 zł;

5) w 2030 r. - 12 248 000 zł;

6) w 2031 r. - 12 554 000 zł;

7) w 2032 r. - 12 868 000 zł;

8) w 2033 r. - 13 190 000 zł;

9) w 2034 r. - 13 520 000 zł;

10) w 2035 r. - 13 858 000 zł.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego monitoruje wykorzystanie rocznych limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków z tytułu dofinansowania na wypłatę wynagrodzenia za użyczanie, obliczona w danym roku zgodnie z art. 35[1] ust. 7, wyniesie więcej niż limit na dany rok określony w ust. 1, wielkość wydatków z tytułu dofinansowania na wypłatę wynagrodzenia za użyczanie obniża się do poziomu określonego przez limit.”.