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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1479
USTAWA
z dnia 18 września 2026 r.
o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, podpisanego w Londynie dnia 27 maja 2026 r.
Art. 1.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-11-09
- Data wejścia w życie: 2026-11-24
- Data obowiązywania: 2026-11-24
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym
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