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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1480
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 4 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe
Na podstawie art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 1473) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zlecanie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje w formie pisemnej, w zależności od ich rodzaju i charakteru, w drodze umowy zlecenia, umowy o dzieło lub dodatkowego zakresu czynności wynikającego z umowy wykonawczej do programu lub projektu, o którym mowa w § 6a.”;
2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Strażakowi za wykonywanie zadań określonych w programie lub projekcie realizowanym przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do pięciokrotności kwoty bazowej miesięcznie za każde zadanie.”;
3) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań, o których mowa w § 3-6, ustala uprawniony do zlecania tych zadań.
2. Wynagrodzenie za wykonywanie zadań, o których mowa w § 3-6, wypłaca się po potwierdzeniu ich wykonania przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.”;
4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. 1. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6a, wynika z umowy wykonawczej do programu lub projektu realizowanego przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji.
2. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań, o których mowa w § 6a, wypłaca się:
1) na podstawie dokumentu wystawionego przez instytucję zarządzającą programem lub projektem albo przez inny podmiot, poświadczającego zrealizowanie przez strażaka jego zadań wynikających z programu lub projektu albo zlecenia, niezwłocznie po otrzymaniu przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł, lub
2) po zatwierdzeniu jego wysokości przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, niezwłocznie po otrzymaniu przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych albo pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji.”.
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
- Data ogłoszenia: 2026-11-09
- Data wejścia w życie: 2026-11-10
- Data obowiązywania: 2026-11-10
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