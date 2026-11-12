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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1490
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 listopada 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 237), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1552).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1552), które stanowią:
„§ 2. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego określone w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wyniku postępowań w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1490)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;
2) warunki realizacji świadczeń gwarantowanych.
§ 2. Świadczeniami gwarantowanymi są świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141), w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
§ 3. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy zapewnia się nieodpłatnie leki i wyroby medyczne.
§ 4. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych przez:
1) specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)3) podstawowy dwuosobowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2a)4) podstawowy trzyosobowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2a do rozporządzenia;
3) lotniczy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)5) motocyklową jednostkę ratunkową określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1176).
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1490)
Załącznik nr 1
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
|
Personel medyczny
|
1. Lekarz systemu w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141), zwanej dalej „ustawą”.
2. Pielęgniarka systemu w rozumieniu ustawy.
3. Ratownik medyczny.
|
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
|
Wymagania dotyczące środka transportu zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy.1)
|
Pozostałe wymagania
|
1. Skład osobowy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego zgodny z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy. W przypadku wodnego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, wystawiony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1686 oraz z 2018 r. poz. 576)6).
2. Wymagania dotyczące łączności:
1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej komunikację zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;
2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej komunikację zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;
3) posiadanie sieci Internet w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.
3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
4. W odniesieniu do dysponentów posiadających w swojej strukturze dyspozytornię medyczną:
1) spełnianie wymagań zgodnie z art. 25a ust. 3-5, art. 25b ust. 5 i 6 oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy;
2) zapewnienie wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w dyspozytorni medycznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
1) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
Załącznik nr 27)
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY DWUOSOBOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
|
Personel medyczny
|
W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące:
1) pielęgniarką systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141), zwanej dalej ,,ustawą”, lub
2) ratownikiem medycznym.
|
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
|
Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla ambulansu typu B lub C.
|
Pozostałe wymagania
|
1. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego:
1) dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym. W skład zespołu wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, z późn. zm.). Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu;
2) w przypadku wodnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, o którym mowa w art. 35b ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18).
2. Wymagania dotyczące łączności:
1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;
2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;
3) posiadanie przez zespół ratownictwa medycznego dostępu do sieci Internet w miejscach jego stacjonowania.
3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
Załącznik nr 2a8)
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY TRZYOSOBOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
|
Personel medyczny
|
W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące:
1) pielęgniarką systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141), zwanej dalej ,,ustawą”, lub
2) ratownikiem medycznym.
|
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
|
Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla ambulansu typu B lub C.
|
Pozostałe wymagania
|
1. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego:
1) co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W skład zespołu wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, z późn. zm.). Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu;
2) w przypadku wodnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, o którym mowa w art. 35b ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18).
2. Wymagania dotyczące łączności:
1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;
2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;
3) posiadanie przez zespół ratownictwa medycznego dostępu do sieci Internet w miejscach jego stacjonowania.
3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
Załącznik nr 3
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ LOTNICZY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
|
Personel medyczny
|
1. Lekarz systemu w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141), zwanej dalej „ustawą”.
2. Pielęgniarka systemu w rozumieniu ustawy.
3. Ratownik medyczny.
4. Pilot zawodowy.
|
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
|
Wymagania dotyczące środka transportu zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy.1)
|
Pozostałe wymagania
|
1. Skład osobowy zespołu zgodny z art. 37 ust. 1 ustawy.
2. Wymagania dotyczące łączności:
1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej komunikację lotniczego zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;
2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej komunikację lotniczego zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;
3) posiadanie sieci Internet w miejscach stacjonowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
1) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz wymogi określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 1407).
Załącznik nr 49)
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ MOTOCYKLOWĄ JEDNOSTKĘ RATUNKOWĄ
|
Personel medyczny
|
W skład motocyklowej jednostki ratunkowej wchodzi co najmniej jedna osoba uprawniona do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będąca:
1) lekarzem systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141), zwanej dalej ,,ustawą”, lub
2) pielęgniarką systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy, lub
3) ratownikiem medycznym.
|
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
|
1. Motocyklowa jednostka ratunkowa jest wyposażona w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
2. Motocykl musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.);
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu-lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.) oraz
3) wydanymi na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919).
3. Motocykl w zakresie uprzywilejowania musi spełnić wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
|
Pozostałe wymagania
|
1. Wymagania dotyczące składu osobowego: w skład motocyklowej jednostki ratunkowej wchodzi co najmniej jedna osoba uprawniona do wykonywania czynności ratunkowych będąca lekarzem systemu, pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym. W skład jednostki wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, z późn. zm.). Kierownikiem jest osoba wskazana przez dysponenta tej jednostki, będąca lekarzem systemu, pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym.
2. Wymagania dotyczące łączności:
1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej motocyklowej jednostce ratunkowej komunikację z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;
2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej motocyklowej jednostce ratunkowej komunikację z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;
3) posiadanie przez motocyklową jednostkę ratunkową dostępu do sieci Internet w miejscach jej stacjonowania.
3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania motocyklowej jednostki ratunkowej oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez motocyklową jednostkę ratunkową - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791, 972, 986 i 1007.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1552), które weszło w życie z dniem 14 listopada 2025 r.
4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
6) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1588), która weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2023 r.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
8) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
9) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
- Data ogłoszenia: 2026-11-12
- Data obowiązywania: 2026-11-13
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