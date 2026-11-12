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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1491
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 4 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 17. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu w wysokości:
1) 400 zł - przewodniczącemu;
2) 300 zł - członkowi.
2. Jeżeli liczba osób egzaminowanych przekracza 10, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 20 zł za każdą dodatkową osobę.
3. Jeżeli łączny czas trwania egzaminu przekracza 90 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 80 zł za każde rozpoczęte dodatkowe 30 minut.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 680 zł, a dla członka komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 600 zł.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
- Data ogłoszenia: 2026-11-12
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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