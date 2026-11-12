§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 964) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu w wysokości:

1) 400 zł - przewodniczącemu;

2) 300 zł - członkowi.

2. Jeżeli liczba osób egzaminowanych przekracza 10, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 20 zł za każdą dodatkową osobę.

3. Jeżeli łączny czas trwania egzaminu przekracza 90 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 80 zł za każde rozpoczęte dodatkowe 30 minut.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 680 zł, a dla członka komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 600 zł.”.