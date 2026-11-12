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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1491

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 listopada 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 964) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu w wysokości:

1) 400 zł - przewodniczącemu;

2) 300 zł - członkowi.

2. Jeżeli liczba osób egzaminowanych przekracza 10, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 20 zł za każdą dodatkową osobę.

3. Jeżeli łączny czas trwania egzaminu przekracza 90 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 80 zł za każde rozpoczęte dodatkowe 30 minut.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 680 zł, a dla członka komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 600 zł.”.

§ 2.

Do wynagrodzeń za przeprowadzenie egzaminów kończących kurs ADR, których termin przeprowadzenia został wyznaczony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-12
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
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