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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1493
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 6 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2026 r. poz. 454) zarządza się, co następuje:
§ 1.
|
VI
|
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
|
województwo małopolskie
|
1
|
Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
|
województwo małopolskie
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-11-12
- Data wejścia w życie: 2026-11-27
- Data obowiązywania: 2026-11-27
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 10 listopada 2026 r. w sprawie struktury danych zawartych w informacjach dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie zapewnienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego warunków dostępu i utrwalania oraz przygotowania technicznych i organizacyjnych warunków udostępniania danych
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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