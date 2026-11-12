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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1494

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI 1)

z dnia 9 listopada 2026 r.

w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263, 1270 i 1446) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać deklaracja o podatku od towarów i usług dla importu towarów (VAT-IM), zwana dalej „deklaracją importową”, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia i niezbędnymi pouczeniami;

2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;

3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w art. 33b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”.

2. Objaśnienia co do sposobu wypełnienia deklaracji importowej określa załącznik do rozporządzenia.

Rozdział 2

Szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać deklaracja importowa, wraz z niezbędnymi pouczeniami

§ 2.

Deklaracja importowa zawiera:

1) numer zgłoszenia celnego lub zgłoszenia uzupełniającego i datę tego zgłoszenia, jeżeli podatnik składa deklarację importową dotyczącą zgłoszenia celnego, albo miesiąc i rok, jeżeli podatnik składa deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny, zgodnie z art. 33b ust. 2 ustawy;

2) oznaczenie urzędu celno-skarbowego, do którego jest składana deklaracja importowa;

3) dane identyfikacyjne podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, stosującego odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.);

4) dane niezbędne do rozliczenia podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”, dla importu towarów;

5) dane osoby reprezentującej podatnika.

§ 3.

1. Dane identyfikacyjne podatnika, o których mowa w § 2 pkt 3, obejmują:

1) identyfikator podatkowy NIP podatnika;

2) w przypadku gdy podatnik jest:

a) podatnikiem niebędącym osobą fizyczną - pełną nazwę podatnika,

b) osobą fizyczną - nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia podatnika;

3) numer pozwolenia na stosowanie odprawy scentralizowanej, o której mowa w art. 179 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny.

2. Deklaracja importowa zawiera także:

1) numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej podatnika;

2) oznaczenie daty jej sporządzenia.

3. Podanie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest obowiązkowe.

§ 4.

Dane niezbędne do rozliczenia podatku dla importu towarów, o których mowa w § 2 pkt 4, obejmują:

1) wysokość podstawy opodatkowania w złotych i wysokość podatku należnego w złotych dla importu towarów:

a) objętych stawką podatku 22 % albo 23 %,

b) objętych stawką podatku 7 % albo 8 %,

c) objętych stawką podatku 5 %;

2) wysokość podstawy opodatkowania w złotych dla importu towarów:

a) objętych stawką podatku 0 %,

b) zwolnionych od podatku;

3) wysokość podatku podlegającego wpłacie.

§ 5.

1. Dane osoby reprezentującej podatnika, o których mowa w § 2 pkt 5, obejmują:

1) imię;

2) nazwisko;

3) numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.

2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie jest obowiązkowe.

§ 6.

Załącznikiem do deklaracji importowej jest Informacja o dokonanym imporcie towarów (VAT-IM/A), która zawiera:

1) identyfikator podatkowy NIP podatnika;

2) dane identyfikacyjne podatnika, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3) rodzaj towaru;

4) numer zgłoszenia celnego lub zgłoszenia uzupełniającego;

5) kod CN towaru;

6) ilość towaru;

7) wartość celną;

8) wysokość należnego cła;

9) pozostałe elementy zwiększające podstawę opodatkowania dla importu towaru;

10) wysokość podstawy opodatkowania dla importu towaru;

11) stawkę podatku;

12) wysokość należnego podatku.

§ 7.

Deklaracja importowa zawiera pouczenia podatnika o następującej treści:

1) „W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie lub wpłacenia go w niepełnej wysokości, z zastrzeżeniem art. 33a ustawy, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;

2) „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.”.

Rozdział 3

Miejsce i sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscowa naczelnika urzędu celno-skarbowego

§ 8.

1. Deklarację importową składa się do urzędu celno-skarbowego, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w art. 33b ust. 2 ustawy.

2. Deklarację importową składa się przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych według wzoru dokumentu elektronicznego udostępnionego na tej platformie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 9.

Właściwym miejscowo naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w art. 33b ust. 2 ustawy, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2026 r.2)

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 907), które traci moc z dniem 18 listopada 2026 r. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 8 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1446).

Załącznik 1. [OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI IMPORTOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 9 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1494)

OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI IMPORTOWEJ

1. Deklarację importową wypełnia się łącznie z załącznikiem, który stanowi szczegółową informację w sprawie dokonanego importu, z tytułu którego podatek jest rozliczany w tej deklaracji.

2. Deklaracja importowa jest składana przez podatników stosujących odprawę scentralizowaną w odniesieniu do składanego zgłoszenia celnego. W przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w jednym urzędzie celno-skarbowym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny.

3. W zakresie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, wykazuje się numer pozwolenia na stosowanie odprawy scentralizowanej podatnika lub numer pozwolenia na stosowanie odprawy scentralizowanej przedstawiciela pośredniego w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1a ustawy.

4. W części dotyczącej rozliczenia podatku dla importu towarów wszystkie wartości wykazuje się w zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

5. W zakresie danych, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia, wykazuje się wysokość podstawy opodatkowania dla importu towarów objętych stawką podatku 22 % albo - w okresie wskazanym w art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy - stawką podatku 23 % oraz wysokość podatku należnego od importu towarów.

6. W zakresie danych, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b rozporządzenia, wykazuje się wysokość podstawy opodatkowania dla importu towarów objętych stawką podatku 7 % albo - w okresie wskazanym w art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy - stawką podatku 8 % oraz wysokość podatku należnego od importu towarów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-12
  • Data wejścia w życie: 2026-11-18
  • Data obowiązywania: 2026-11-18
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