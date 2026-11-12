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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1494
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI 1)
z dnia 9 listopada 2026 r.
w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług
Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263, 1270 i 1446) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1) szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać deklaracja o podatku od towarów i usług dla importu towarów (VAT-IM), zwana dalej „deklaracją importową”, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia i niezbędnymi pouczeniami;
2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;
3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w art. 33b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”.
2. Objaśnienia co do sposobu wypełnienia deklaracji importowej określa załącznik do rozporządzenia.
Rozdział 2
Szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać deklaracja importowa, wraz z niezbędnymi pouczeniami
§ 2.
1) numer zgłoszenia celnego lub zgłoszenia uzupełniającego i datę tego zgłoszenia, jeżeli podatnik składa deklarację importową dotyczącą zgłoszenia celnego, albo miesiąc i rok, jeżeli podatnik składa deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny, zgodnie z art. 33b ust. 2 ustawy;
2) oznaczenie urzędu celno-skarbowego, do którego jest składana deklaracja importowa;
3) dane identyfikacyjne podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, stosującego odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.);
4) dane niezbędne do rozliczenia podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”, dla importu towarów;
5) dane osoby reprezentującej podatnika.
§ 3.
1) identyfikator podatkowy NIP podatnika;
2) w przypadku gdy podatnik jest:
a) podatnikiem niebędącym osobą fizyczną - pełną nazwę podatnika,
b) osobą fizyczną - nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia podatnika;
3) numer pozwolenia na stosowanie odprawy scentralizowanej, o której mowa w art. 179 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny.
2. Deklaracja importowa zawiera także:
1) numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej podatnika;
2) oznaczenie daty jej sporządzenia.
3. Podanie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest obowiązkowe.
§ 4.
1) wysokość podstawy opodatkowania w złotych i wysokość podatku należnego w złotych dla importu towarów:
a) objętych stawką podatku 22 % albo 23 %,
b) objętych stawką podatku 7 % albo 8 %,
c) objętych stawką podatku 5 %;
2) wysokość podstawy opodatkowania w złotych dla importu towarów:
a) objętych stawką podatku 0 %,
b) zwolnionych od podatku;
3) wysokość podatku podlegającego wpłacie.
§ 5.
1) imię;
2) nazwisko;
3) numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie jest obowiązkowe.
§ 6.
1) identyfikator podatkowy NIP podatnika;
2) dane identyfikacyjne podatnika, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
3) rodzaj towaru;
4) numer zgłoszenia celnego lub zgłoszenia uzupełniającego;
5) kod CN towaru;
6) ilość towaru;
7) wartość celną;
8) wysokość należnego cła;
9) pozostałe elementy zwiększające podstawę opodatkowania dla importu towaru;
10) wysokość podstawy opodatkowania dla importu towaru;
11) stawkę podatku;
12) wysokość należnego podatku.
§ 7.
1) „W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie lub wpłacenia go w niepełnej wysokości, z zastrzeżeniem art. 33a ustawy, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;
2) „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.”.
Rozdział 3
Miejsce i sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscowa naczelnika urzędu celno-skarbowego
§ 8.
2. Deklarację importową składa się przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych według wzoru dokumentu elektronicznego udostępnionego na tej platformie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 9.
Rozdział 4
Przepis końcowy
§ 10.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 907), które traci moc z dniem 18 listopada 2026 r. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 8 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1446).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 9 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1494)
OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI IMPORTOWEJ
1. Deklarację importową wypełnia się łącznie z załącznikiem, który stanowi szczegółową informację w sprawie dokonanego importu, z tytułu którego podatek jest rozliczany w tej deklaracji.
2. Deklaracja importowa jest składana przez podatników stosujących odprawę scentralizowaną w odniesieniu do składanego zgłoszenia celnego. W przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w jednym urzędzie celno-skarbowym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny.
3. W zakresie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, wykazuje się numer pozwolenia na stosowanie odprawy scentralizowanej podatnika lub numer pozwolenia na stosowanie odprawy scentralizowanej przedstawiciela pośredniego w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1a ustawy.
4. W części dotyczącej rozliczenia podatku dla importu towarów wszystkie wartości wykazuje się w zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
5. W zakresie danych, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia, wykazuje się wysokość podstawy opodatkowania dla importu towarów objętych stawką podatku 22 % albo - w okresie wskazanym w art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy - stawką podatku 23 % oraz wysokość podatku należnego od importu towarów.
6. W zakresie danych, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b rozporządzenia, wykazuje się wysokość podstawy opodatkowania dla importu towarów objętych stawką podatku 7 % albo - w okresie wskazanym w art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy - stawką podatku 8 % oraz wysokość podatku należnego od importu towarów.
- Data ogłoszenia: 2026-11-12
- Data wejścia w życie: 2026-11-18
- Data obowiązywania: 2026-11-18
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