§ 13.

Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 9 ustawy, obejmują:

1) w odniesieniu do wnioskodawcy informacje, w zakresie:

a) istotnych zobowiązań finansowych, w szczególności dotyczących kredytów i pożyczek, wraz z informacją o wierzycielach, w tym bankach kredytujących i pożyczkodawcach, oraz o przebiegu spłat tych zobowiązań,

b) istotnych powiązań finansowych i gospodarczych wnioskodawcy z innymi podmiotami, z uwzględnieniem informacji o posiadanych znacznych pakietach akcji lub udziałów oraz posiadania statusu jednostki dominującej lub zależnej,

c) orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni albo oświadczenie o braku takiego orzeczenia,

d) rodzaju prowadzonej aktualnie oraz przez okres 5 lat przed dniem złożenia wniosku działalności gospodarczej z podaniem numeru we właściwym rejestrze przedsiębiorców, formy organizacyjnoprawnej, przedmiotu działalności, wskazania organów zarządzających i nadzorujących wnioskodawcy oraz osób wchodzących w skład tych organów, z podaniem danych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz daty i numeru wpisu do rejestru danej działalności, jeżeli dotyczy,

e) wywiązywania się z obowiązków podatkowych za okres ostatnich 5 lat podatkowych przed dniem złożenia wniosku,

f) przypadków odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia, zgody lub rejestracji w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotu prowadzącego działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,

g) podlegania nadzorowi lub kontroli właściwego organu sprawującego nadzór nad sektorem usług płatniczych lub innego organu wraz ze wskazaniem tego organu i zakresu sprawowanego nadzoru lub kontroli,

h) prowadzonych w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku przez właściwe organy sprawujące nadzór w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowań z wniosku lub zawiadomienia wnioskodawcy dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się jednostką dominującą instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji płatniczej, lub emitenta tokenów powiązanych z aktywami lub dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania oraz oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania,

i) środków nadzorczych, jakie były podejmowane w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku przez właściwe organy sprawujące nadzór w stosunku do:

- wnioskodawcy w związku z nieprawidłowościami w jego działalności, jeżeli wykonywał lub wykonuje on działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w innym państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że wnioskodawca nie wykonywał i nie wykonuje takiej działalności,

- podmiotu, w którym wnioskodawca jest lub był wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń lub też posiada lub posiadał bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego jest jednostką dominującą, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym ma swoją siedzibę, z podaniem okresu, w którym wnioskodawca posiada lub posiadał takie akcje lub udziały lub jest lub był takim wspólnikiem lub jednostką dominującą, albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada i nie posiadał takich akcji lub udziałów lub że nie jest i nie był takim wspólnikiem lub że nie jest taką jednostką dominującą,

j) braku skazań za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz w zakresie postępowań warunkowo umorzonych:

- w przypadku osób fizycznych - informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku miały miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską - udostępnione przez Krajowy Rejestr Karny albo wydane przez właściwe organy państw, w których wnioskodawca miał w tym okresie miejsce zamieszkania, niepóźniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

- w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - informacje z Krajowego Rejestru Karnego o braku wyroków stwierdzających odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, udostępnione niepóźniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

k) zakończonych ukaraniem, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku, postępowań administracyjnych, a w przypadku osób fizycznych, także zakończonych ukaraniem, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku, postępowań dyscyplinarnych,

l) zakończonych, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku, postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, a także informacje o zakończonych, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, prowadzonych wobec podmiotu, w którym wnioskodawca posiada lub posiadał bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego wnioskodawca jest lub był jednostką dominującą, z podaniem okresu, w którym wnioskodawca posiadał lub posiada takie akcje lub udziały lub był lub jest takim wspólnikiem lub jednostką dominującą,

m) toczących się postępowań karnych w sprawach o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowań w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

n) toczących się postępowań w sprawach cywilnych lub administracyjnych oraz przypadkach nałożenia sankcji lub tytułów wykonawczych wobec wnioskodawcy;

2) w odniesieniu do osób zarządzających informacje w zakresie:

a) określonym w pkt 1 lit. a, e, g, k oraz m,

b) życiorysów zawodowych wskazujących w szczególności miejsca pracy, zajmowane stanowiska i pełnione funkcje wraz ze świadectwami pracy oraz opiniami z miejsc pracy z okresu 5 lat przed dniem złożenia wniosku - w przypadku posiadania takich opinii,

c) ukończonych:

- studiów, ze wskazaniem nazwy uczelni, wydziału i kierunku, formy, poziomu, uzyskanego tytułu zawodowego i roku ukończenia studiów,

- studiów trzeciego stopnia, szkół doktorskich lub uzyskanych tytułów i stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, ze wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej uczelni, jednostki naukowej lub szkoły doktorskiej, wydziału lub instytutu, dziedziny nauki lub sztuki lub dyscypliny naukowej lub artystycznej, uzyskanego tytułu lub stopnia naukowego, roku ukończenia studiów albo roku uzyskania tytułu lub stopnia naukowego,

- studiów podyplomowych, aplikacji, szkoleń specjalistycznych i innych form uzupełniającego kształcenia, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytucji organizującej kształcenie, przedmiotu i roku ukończenia kształcenia,

- szkół ponadpodstawowych, ze wskazaniem profilu wykształcenia oraz nazwy i roku ukończenia szkoły - jeżeli osoba zarządzająca nie posiada wyższego wykształcenia,

d) podmiotów, którymi ta osoba zarządza, lub w których posiada znaczny pakiet akcji lub udziałów, przedstawione w formie wykazu, ze wskazaniem wielkości tego pakietu,

e) rodzaju prowadzonej, przez okres 5 lat przed dniem złożenia wniosku, działalności gospodarczej wraz z poświadczoną kopią statutu lub umowy spółki albo innego dokumentu potwierdzającego przedmiot działalności takiej osoby, o ile taką działalność wykonuje lub wykonywała, wraz z informacją z właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ,

f) przypadków odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia, zgody lub rejestracji w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotu prowadzącego działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,

g) środków nadzorczych, jakie były podejmowane w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku przez właściwe organy sprawujące nadzór w stosunku do:

- osób zarządzających w związku z nieprawidłowościami w działalności wnioskodawcy, jeżeli wykonywał lub wykonuje on działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w innym państwie albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wykonywał i nie wykonuje takiej działalności,

- podmiotu, w którym osoba zarządzająca jest lub była wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń lub też posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego jest jednostką dominującą, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę, z podaniem okresu, w którym taka osoba posiadała lub posiada takie akcje lub udziały lub była lub jest takim wspólnikiem lub jednostką dominującą, albo oświadczenie, że osoba zarządzająca nie posiadała i nie posiada takich akcji lub udziałów lub że nie była i nie jest takim wspólnikiem lub że nie jest taką jednostką dominującą,

h) braku skazań za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz w zakresie postępowań warunkowo umorzonych:

- w przypadku osób fizycznych - z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku miały miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską - wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których wnioskodawca miał w tym okresie miejsce zamieszkania, niepóźniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

- w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - z Krajowego Rejestru Karnego o braku wyroków stwierdzających odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, wydane niepóźniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

i) zakończonych, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku, postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, a także zakończonych, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotu, w którym osoba zarządzająca posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego osoba zarządzająca jest lub była jednostką dominującą, z podaniem okresu, w którym taka osoba posiadała lub posiada takie akcje lub udziały lub była lub jest takim wspólnikiem lub jednostką dominującą,

j) toczących się postępowań w sprawach cywilnych lub administracyjnych oraz przypadkach nałożenia sankcji lub tytułów wykonawczych wobec osoby zarządzającej,

k) toczących się postępowań dyscyplinarnych lub administracyjnych o nałożenie kary lub innej sankcji, w tym sankcji administracyjnej,

l) toczących się postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, a także postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, prowadzonych wobec podmiotu, w którym osoba taka posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego osoba zarządzająca jest lub była jednostką dominującą, z podaniem okresu, w którym taka osoba posiadała lub posiada takie akcje lub udziały lub była lub jest takim wspólnikiem lub jednostką dominującą,

m) postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową osoby zarządzającej, oraz postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, w których występowała ona lub występuje jako strona,

n) przypadków ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia lub stosunku o podobnym charakterze w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn tego ustania,

o) przypadków dokonanej przez właściwy organ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym oceny dawania rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania podmiotem prowadzącym działalność na rynku finansowym, ze wskazaniem tego organu wraz z wynikiem takiej oceny,

p) prowadzonych w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku przez właściwe organy sprawujące nadzór w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowań z wniosku lub zawiadomienia tych osób, dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się jednostką dominującą instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji płatniczej, lub emitenta tokenów powiązanych z aktywami lub dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania oraz oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania;

3) w odniesieniu do osób, które bezpośrednio lub pośrednio jako jednostka dominująca najwyższego szczebla posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów, informacje w zakresie:

a) określonym w pkt 1 lit. f oraz j-m,

b) środków nadzorczych, jakie były podejmowane w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku przez właściwe organy sprawujące nadzór w stosunku do:

- takiej osoby w związku z nieprawidłowościami w jej działalności, jeżeli taka osoba wykonuje lub wykonywała działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym taka osoba ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że nie wykonywała i nie wykonuje takiej działalności,

- podmiotu, w którym taka osoba jest lub była wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń lub też posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego taka osoba jest lub była jednostką dominującą, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę, z podaniem okresu, w którym taka osoba posiadała lub posiada takie akcje lub udziały lub była lub jest takim wspólnikiem lub jednostką dominującą, albo oświadczenie, że taka osoba nie posiadała i nie posiada takich akcji lub udziałów, lub że nie była i nie jest takim wspólnikiem lub jednostką dominującą,

- takiej osoby będącej osobą fizyczną, w związku z nieprawidłowościami w działalności innych podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór, w których taka osoba będąca osobą fizyczną była członkiem organu stanowiącego w okresie podjęcia środków nadzorczych, albo oświadczenie, że taka osoba będąca osobą fizyczną nie była członkiem organu stanowiącego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór,

- członków organu stanowiącego takiej osoby niebędącej osobą fizyczną, w związku z nieprawidłowościami w działalności innych podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór, w których członek organu stanowiącego takiej osoby niebędącej osobą fizyczną był członkiem organu stanowiącego w okresie podjęcia środków nadzorczych, albo oświadczenie, że członek organu stanowiącego takiej osoby niebędącej osobą fizyczną nie był członkiem organu stanowiącego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór,

c) toczących się postępowań dyscyplinarnych lub administracyjnych o nałożenie kary lub innej sankcji, w tym sankcji administracyjnej w stosunku do takiej osoby,

d) toczących się postępowań sądowych w sprawach gospodarczych przeciwko takiej osobie, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, a także postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, prowadzonych wobec podmiotu, w którym taka osoba posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego taka osoba jest lub była jednostką dominującą, z podaniem okresu, w którym taka osoba posiadała lub posiada takie akcje lub udziały lub była lub jest takim wspólnikiem lub jednostką dominującą,

e) przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia lub stosunku o podobnym charakterze w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn tego ustania - w przypadku osób fizycznych,

f) prowadzonych w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku przez właściwe organy sprawujące nadzór w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowań z wniosku lub zawiadomienia tych osób, dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się jednostką dominującą instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego lub instytucji płatniczej, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania oraz oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania.