Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji

z dnia 20 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1499)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 4 grudnia 2024 r.

w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Na podstawie art. 118 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982, 1036 i 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania, odmowy przyznania oraz cofania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych podmiotom, o których mowa w art. 118 ust. 1, 1a, 8 i 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

2) skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w art. 118 ust. 4a ustawy, oraz zadania przewodniczącego tego zespołu;

3) wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) placówce - należy przez to rozumieć publiczną i niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego, publiczne i niepubliczne centrum kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne branżowe centrum umiejętności, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

2) innym podmiocie prowadzącym kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej - należy przez to rozumieć:

a) podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy,

b)2) organ lub urząd publicznych służb zatrudnienia, jednostkę Ochotniczych Hufców Pracy, agencję zatrudnienia, instytucję szkoleniową, organizację pracodawców oraz związek zawodowy, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 549 i 1340), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;

3) zespole akredytacyjnym - należy przez to rozumieć zespół, o którym mowa w art. 118 ust. 4a ustawy.

§ 3. Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w danej formie pozaszkolnej może uzyskać placówka lub inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, które:

1) w zakresie dotyczącym prowadzenia kształcenia w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat - prowadziły w sposób nieprzerwany kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej, zwanego dalej „wnioskiem o przyznanie akredytacji”;

2) w zakresie dotyczącym opracowania i stosowania systemu zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznego jego doskonalenia:

a) posiadają i systematycznie modyfikują narzędzia monitorowania jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych,

b) stosują i upowszechniają nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne dotyczące kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych,

c) opracowują i wdrażają rozwiązania służące podnoszeniu jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych,

d) posiadają, wykorzystują i systematycznie modyfikują narzędzia do ewaluacji kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych,

e) systematycznie analizują wyniki ewaluacji i wykorzystują je do modyfikowania programów nauczania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy, zwanych dalej „programami nauczania”, i organizacji kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych;

3) w zakresie dotyczącym zapewnienia bazy wyposażonej w środki dydaktyczne - w zakresie danej formy pozaszkolnej:

a) zapewniają własne pomieszczenia dydaktyczne, które są wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz umożliwiają prawidłową realizację programu nauczania lub korzystają z innych niż własne pomieszczeń dydaktycznych, które są wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz umożliwiają prawidłową realizację programu nauczania,

b) zapewniają liczbę pomieszczeń dydaktycznych odpowiednią do liczby uczestników kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej,

c) zapewniają wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, które:

- w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kursu umiejętności zawodowych i turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - jest zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy,

- w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie kursu kompetencji ogólnych - jest zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h ustawy,

d) zapewniają nowoczesne wyposażenie dydaktyczne umożliwiające stosowanie form i metod pracy wynikających z potrzeb i specyfiki kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej,

e) wykorzystują w prowadzeniu kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, odpowiednio do potrzeb i specyfiki kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej:

- środki dydaktyczne, takie jak: tablica do pisania, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, kamera wideo, kamera internetowa, urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku, oraz

- pomoce dydaktyczne, takie jak: rysunki, fotografie, mapy, nagrania, schematy,

f) zapewniają uczestnikom kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, skaner, drukarkę i dostęp do Internetu, odpowiednio do potrzeb i specyfiki kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej,

g) zapewniają uczestnikom kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej dostęp do literatury, materiałów dydaktycznych, w tym multimedialnych, czasopism oraz innych wydawnictw niezbędnych do prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, w szczególności do literatury oraz środków i materiałów dydaktycznych określonych w programie nauczania,

h) systematycznie unowocześniają bazę dydaktyczną zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym, w tym dokonują systematycznego przeglądu wyposażenia dydaktycznego oraz dostosowują to wyposażenie do potrzeb i specyfiki kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej;

4) w zakresie dotyczącym zapewniania wykwalifikowanej kadry - w zakresie danej formy pozaszkolnej:

a) zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2026 r. poz. 515) lub na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kursu umiejętności zawodowych, kursu kompetencji ogólnych i turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,

b) zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie branżowego szkolenia zawodowego i kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy,

c) posiadają narzędzia do oceny pracy zatrudnionej kadry dydaktycznej,

d) systematycznie oceniają pracę zatrudnionej kadry dydaktycznej,

e) rozpoznają potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego zatrudnionej kadry dydaktycznej i tworzą warunki do prowadzenia tego doskonalenia;

5) w zakresie dotyczącym zapewniania programu nauczania - w zakresie danej formy pozaszkolnej:

a) korzystają z własnego programu nauczania lub

b) korzystają z innego niż własny programu nauczania,

c) zapewniają, że programy nauczania, o których mowa w lit. a i b, zawierają:

- nazwę formy kształcenia,

- czas trwania kształcenia,

- liczbę godzin kształcenia, z tym że:

- - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego - uwzględniają minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, z tym że w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie jest mniejsza niż 65 % minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy,

- - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie kursu umiejętności zawodowych - uwzględniają minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, z tym że w przypadku kursu umiejętności zawodowych w zakresie efektów kształcenia właściwych dla dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie jest mniejsza niż 50,

- sposób organizacji kształcenia,

- wymagania wstępne dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kształcenia ustawicznego w innych formach pozaszkolnych, które w przypadku słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego i uczestników kursu umiejętności zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

- ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

- cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub uczestników kursu umiejętności zawodowych, kursu kompetencji ogólnych, turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, branżowego szkolenia zawodowego i kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, w zależności od ich potrzeb i możliwości,

- cele kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

- plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar,

- treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć, z tym że w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie branżowego szkolenia zawodowego treści nauczania są opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy lub umiejętności zawodowych w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, przydatnych do wykonywania zawodu, w tym kształtujących umiejętności cyfrowe i umiejętności związane z transformacją ekologiczną,

- opis efektów kształcenia, a w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych - uwzględniają również efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy,

- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

- sposób i formę przeprowadzenia zaliczenia albo egzaminu, którym kończy się kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej;

6) w zakresie dotyczącym zapewnienia warunków realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych:

a) posiadają wyposażenie zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, zapewniające warunki realizacji praktycznej nauki zawodu,

b) w przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu poza placówką albo innym podmiotem prowadzącym kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej:

- zawierają umowę o praktyczną naukę zawodu z podmiotem przyjmującym słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub uczestników kursu umiejętności zawodowych na praktyczną naukę zawodu,

- nadzorują realizację programu praktycznej nauki zawodu,

- współpracują z podmiotem przyjmującym słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub uczestników kursu umiejętności zawodowych na praktyczną naukę zawodu,

- zapewniają ubezpieczenie słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub uczestników kursu umiejętności zawodowych od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- akceptują instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych wyznaczonych przez podmiot przyjmujący słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub uczestników kursu umiejętności zawodowych na praktyczną naukę zawodu lub wyznaczają do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

- zapewniają spełnianie przez podmiot przyjmujący słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub uczestników kursu umiejętności zawodowych na praktyczną naukę zawodu warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy;

7) w zakresie dotyczącym zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej - zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej w miejscach, w których jest prowadzone to kształcenie;

8) w zakresie dotyczącym udostępniania uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiałów dydaktycznych - udostępniają uczestnikom danej formy pozaszkolnej własne lub inne niż własne materiały dydaktyczne;

9) w zakresie dotyczącym prowadzenia dokumentacji kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy - prowadzą dokumentację kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, która obejmuje:

a) program nauczania,

b) dziennik zajęć,

c) ewidencje wydanych zaświadczeń o ukończeniu odpowiednio kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kursu umiejętności zawodowych, kursu kompetencji ogólnych, turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników i kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, oraz branżowych certyfikatów umiejętności,

d) protokół przeprowadzonego zaliczenia albo egzaminu, którym kończy się kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej.

§ 4. 1. Dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę albo osoba reprezentująca inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej składają wniosek o przyznanie akredytacji do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej przez placówkę albo ten podmiot.

2. Wniosek o przyznanie akredytacji składa się odrębnie w odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego, na której prowadzenie ma być przyznana akredytacja.

3. Do wniosku o przyznanie akredytacji dołącza się:

1) kopię aktu założycielskiego placówki publicznej albo zaświadczenia o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) kopię statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, a w przypadku gdy podmiot ten nie posiada statutu - kopię innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot;

3) własną ocenę kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, opracowaną przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej;

4) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 118 ust. 6 ustawy, albo oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej całości kształcenia nieodpłatnie.

4. Wzór wniosku o przyznanie akredytacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Wzór własnej oceny, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W skład zespołu akredytacyjnego wchodzą:

1) dwaj przedstawiciele kuratora oświaty wyznaczeni spośród pracowników kuratorium oświaty;

2) przedstawiciel wojewódzkiego urzędu pracy - w przypadku ubiegania się o przyznanie akredytacji przez placówkę publiczną prowadzoną przez powiat;

3) przedstawiciel powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie akredytacji przez placówkę publiczną nieprowadzoną przez powiat, placówkę niepubliczną lub inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej;

4) przedstawiciel organizacji pracodawców wyłoniony przez kuratora oświaty spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pracodawców.

2. Kurator oświaty wskazuje przewodniczącego zespołu akredytacyjnego spośród przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Kurator oświaty, na wniosek przewodniczącego zespołu akredytacyjnego, może powołać w skład zespołu akredytacyjnego specjalistę w zakresie określonej dziedziny wiedzy.

4. Specjalista, o którym mowa w ust. 3, bierze udział w głosowaniu, o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 6. Przewodniczący zespołu akredytacyjnego kieruje pracą zespołu akredytacyjnego, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia zespołu akredytacyjnego;

2) ustala program i termin wizyty akredytacyjnej, o której mowa w § 7 pkt 3, oraz powiadamia o jej programie i terminie:

a) członków zespołu akredytacyjnego,

b) dyrektora placówki i organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - osobę reprezentującą ten podmiot;

3) wnioskuje do kuratora oświaty o powołanie specjalisty, o którym mowa w § 5 ust. 3;

4) przedstawia kuratorowi oświaty ocenę, o której mowa w § 7, ustaloną przez zespół akredytacyjny zgodnie z § 10 ust. 1.

§ 7. Zespół akredytacyjny przeprowadza ocenę kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji, w zakresie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji na podstawie:

1) wniosku o przyznanie akredytacji;

2) dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-3;

3) oceny stanu faktycznego dokonanej w trakcie wizyty akredytacyjnej w miejscu prowadzenia kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji.

§ 8. Przewodniczący zespołu akredytacyjnego powiadamia na piśmie dyrektora placówki i organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej - osobę reprezentującą ten podmiot o programie i terminie wizyty akredytacyjnej, o której mowa w § 7 pkt 3, na co najmniej 7 dni przed terminem tej wizyty.

§ 9. Zespół akredytacyjny może zwracać się do dyrektora placówki, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej - do osoby reprezentującej ten podmiot o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji.

§ 10. 1. Zespół akredytacyjny ustala ocenę, o której mowa w § 7, w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tego zespołu.

2. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu akredytacyjnego.

3. Z prac zespołu akredytacyjnego sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu akredytacyjnego, biorący udział w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku powołania w skład tego zespołu specjalisty, o którym mowa w § 5 ust. 3 - również ten specjalista biorący udział w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1.

4. Wzór protokołu prac zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Po zakończeniu prac zespołu akredytacyjnego, przewodniczący zespołu akredytacyjnego niezwłocznie przekazuje kuratorowi oświaty protokół prac zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 3, oraz dokumenty, o których mowa w § 4.

2. Protokół prac zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 3, oraz dokumenty, o których mowa w § 4, są przechowywane w kuratorium oświaty.

§ 12. Obsługę administracyjną prac zespołu akredytacyjnego zapewnia kurator oświaty.

§ 13. 1. Kurator oświaty wydaje decyzję o przyznaniu albo decyzję o odmowie przyznania placówce albo innemu podmiotowi prowadzącemu kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji, uwzględniając ocenę, o której mowa w § 7, ustaloną przez zespół akredytacyjny zgodnie z § 10 ust. 1.

2. Decyzja o przyznaniu placówce albo innemu podmiotowi prowadzącemu kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji, jest wydawana w przypadku, gdy placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej spełnia wszystkie warunki wymagane do uzyskania akredytacji.

3. Decyzja o odmowie przyznania placówce albo innemu podmiotowi prowadzącemu kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji, jest wydawana w przypadku, gdy placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

§ 14. 1. Jeżeli kurator oświaty stwierdzi, że placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, którym przyznano akredytację na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie spełniają co najmniej jednego z warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, powiadamia o tym dyrektora placówki oraz organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej - osobę reprezentującą ten podmiot oraz wyznacza placówce albo temu podmiotowi termin do usunięcia uchybień w tym zakresie nie krótszy niż 14 dni. Kurator oświaty może również zobowiązać placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej do przedstawienia ponownie w tym terminie własnej oceny, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3, opracowanej przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą ten podmiot, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Jeżeli placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej nie usuną uchybień, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, kurator oświaty może wydać decyzję o cofnięciu akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, której dotyczą te uchybienia.

3. Przed wydaniem decyzji o cofnięciu akredytacji, o której mowa w ust. 2, kurator oświaty może zasięgnąć opinii zespołu akredytacyjnego.

4. O wydaniu decyzji o cofnięciu placówce akredytacji, o której mowa w ust. 2, kurator oświaty niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę.

§ 15. 1. Do postępowań w sprawie przyznania oraz cofania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej wszczętych i niezakończonych przed dniem 28 września 2024 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692).

2. Wnioski o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej złożone od dnia 28 września 2024 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

3. Kurator oświaty wzywa odpowiednio placówkę lub inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 2, do dostosowania tego wniosku do przepisów rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku niedostosowania wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 3, wniosek ten pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji

z dnia 4 grudnia 2024 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1499)

Załącznik nr 15)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE AKREDYTACJI NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMIE POZASZKOLNEJ

Załącznik nr 26)

WZÓR - WŁASNA OCENA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMIE POZASZKOLNEJ PROWADZONEGO PRZEZ PLACÓWKĘ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI ALBO INNY PODMIOT PROWADZĄCY KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMIE POZASZKOLNEJ

Załącznik nr 37)

WZÓR - PROTOKÓŁ PRAC ZESPOŁU AKREDYTACYJNEGO

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1889), które weszło w życie z dniem 15 stycznia 2026 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2024 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692), które utraciło moc z dniem 28 września 2024 r. zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005 oraz z 2024 r. poz. 1572).

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.