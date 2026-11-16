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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1501
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2026 r.
w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
Na podstawie art. 33a ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2026 r. poz. 862) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-11-16
- Data wejścia w życie: 2026-11-16
- Data obowiązywania: 2026-11-16
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie rozszerzonego zakresu urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 10 listopada 2026 r. w sprawie struktury danych zawartych w informacjach dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie zapewnienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego warunków dostępu i utrwalania oraz przygotowania technicznych i organizacyjnych warunków udostępniania danych
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