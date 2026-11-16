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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1503

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 listopada 2026 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2027 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1782) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:

1) 368,00 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

2) 247,00 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

3) 351,00 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

4) 654,00 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

5) 1265,00 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

6) 1677,00 zł - za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

7) 133,00 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

8) 260,00 zł - za jednostkę krioprecypitatu.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka krwi pełnej konserwowanej - 450 ml (± 10 %) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;

2) jednostka koncentratu krwinek czerwonych - odpowiednią objętość składnika zawierającą niemniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych - niemniej niż 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;

3) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej - koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przez połączenie pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający niemniej niż 2,4 × 1011 krwinek płytkowych);

4) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy - koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający niemniej niż 2,4 × 1011 krwinek płytkowych);

5) jednostka koncentratu granulocytarnego - składnik krwi zawierający niemniej niż 1 × 1010 granulocytów zawieszonych w osoczu;

6) jednostka osocza świeżo mrożonego - co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10 %) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

7) jednostka krioprecypitatu - frakcję krioglobulin o objętości 20-30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;

8) dawka pediatryczna - część jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składnika przeznaczoną do użytku neonatologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi określonych w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki.

§ 2.

W przypadku gdy składniki krwi wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 i 8 poddano karencji, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 33 zł.

§ 3.

W przypadku gdy jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 i 8, podwyższa się o 165 zł.

§ 4.

W przypadku gdy poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 677 zł.

§ 5.

W przypadku gdy poddano napromieniowaniu jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 i 6, dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 34 zł.

§ 6.

W przypadku gdy poddano filtrowaniu jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 102 zł.

§ 7.

W przypadku gdy poddano przemywaniu jednostkę składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 129 zł.

§ 8.

1. W przypadku gdy jednostkę lub dawkę terapeutyczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5 i 7, poddano podziałowi, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 59 zł.

2. W przypadku wydawania od 0,8 do 1 jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składników nie dolicza się opłat za podział.

§ 9.

W przypadku gdy poddano rekonstytucji jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 185 zł.

§ 10.

W przypadku dawki terapeutycznej składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, uzyskanej metodą automatyczną lub manualną, do opłaty nie dolicza się opłaty dodatkowej za czynność połączenia pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej.

§ 11.

Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1, podlegają sumowaniu z opłatami określonymi w § 2-9, jeżeli składnik krwi wymieniony w § 1 ust. 1 poddano czynnościom określonym w § 2-9.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.2)

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2026 r. (Dz. U. poz. 1787).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-16
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
  • Dokument traci ważność: 2027-12-31
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