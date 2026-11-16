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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1503
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 listopada 2026 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2027 r.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1782) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) 368,00 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
2) 247,00 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;
3) 351,00 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;
4) 654,00 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;
5) 1265,00 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
6) 1677,00 zł - za jednostkę koncentratu granulocytarnego;
7) 133,00 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego;
8) 260,00 zł - za jednostkę krioprecypitatu.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) jednostka krwi pełnej konserwowanej - 450 ml (± 10 %) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;
2) jednostka koncentratu krwinek czerwonych - odpowiednią objętość składnika zawierającą niemniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych - niemniej niż 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;
3) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej - koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przez połączenie pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający niemniej niż 2,4 × 1011 krwinek płytkowych);
4) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy - koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający niemniej niż 2,4 × 1011 krwinek płytkowych);
5) jednostka koncentratu granulocytarnego - składnik krwi zawierający niemniej niż 1 × 1010 granulocytów zawieszonych w osoczu;
6) jednostka osocza świeżo mrożonego - co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10 %) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;
7) jednostka krioprecypitatu - frakcję krioglobulin o objętości 20-30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;
8) dawka pediatryczna - część jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składnika przeznaczoną do użytku neonatologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi określonych w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
2. W przypadku wydawania od 0,8 do 1 jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składników nie dolicza się opłat za podział.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2026 r. (Dz. U. poz. 1787).
- Data ogłoszenia: 2026-11-16
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
- Dokument traci ważność: 2027-12-31
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