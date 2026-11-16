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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1504
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 października 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1471
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1497
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1496
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1480
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1491
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1467
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1481
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