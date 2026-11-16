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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1505

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 listopada 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-11-16
  • Data wejścia w życie: 2026-11-16
  • Data obowiązywania: 2026-11-16
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1501

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie rozszerzonego zakresu urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1500

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 10 listopada 2026 r. w sprawie struktury danych zawartych w informacjach dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1489

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie zapewnienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego warunków dostępu i utrwalania oraz przygotowania technicznych i organizacyjnych warunków udostępniania danych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1486

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1494

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1471

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 2026 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1487

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1502

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 6 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1493

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2026 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1503

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1497

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie służby w obronie cywilnej oraz Ewidencji Obrony Cywilnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1498

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1470

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1482

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1496

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1480

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1491

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1490

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1467

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1481

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