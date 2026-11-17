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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1507
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 5 listopada 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Data ogłoszenia: 2026-11-17
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie rozszerzonego zakresu urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 10 listopada 2026 r. w sprawie struktury danych zawartych w informacjach dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług
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