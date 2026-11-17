Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 5 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1507)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298 oraz z 2026 r. poz. 680) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej „umową”.

§ 2. Pomoc przyznaje się na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Pomoc przyznaje się lokalnej grupie działania, o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2025 r. poz. 182), zwanej dalej „ustawą o rozwoju lokalnym”.

2. Pomoc przyznaje się lokalnej grupie działania, zwanej dalej „LGD”, jeżeli poza spełnieniem warunków określonych w art. 18 ustawy o rozwoju lokalnym:

1) jest stroną umowy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o rozwoju lokalnym, zwanej dalej „umową ramową”, a w przypadku gdy umowa ramowa została zawarta pod warunkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 32) ustawy o rozwoju lokalnym - jeżeli jest spełniony ten warunek;

2) realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym, stanowiącej załącznik do umowy ramowej, zwanej dalej „LSR”, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w przypadku gdy realizacja LSR jest współfinansowana ze środków więcej niż jednego spośród funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, o którym mowa w art. 32 ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013, wyznaczonym w uchwale, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym, zwanym dalej „funduszem wiodącym”.

§ 4. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, może być dokonywane przez:

1) pracowników urzędu marszałkowskiego albo

2) wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”

- upoważnionych przez zarząd województwa.

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, zarząd województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i na stronie internetowej samorządowej jednostki.

§ 5. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy ramowej.

§ 6. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w:

1) urzędzie marszałkowskim albo

2) samorządowej jednostce

- samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa ramowa.

§ 7. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;

3) datę zawarcia oraz numer umowy ramowej;

4) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy.

§ 8. 1. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym zarząd województwa informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera inne niż określone w ust. 1 i 2 braki, zarząd województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął ich w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym zarząd województwa informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

§ 9. 1. W terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy zarząd województwa:

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy - w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

2. Jeżeli umowa ramowa została zawarta pod warunkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 32) ustawy o rozwoju lokalnym, zarząd województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy albo informuje ten podmiot o odmowie przyznania pomocy, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

§ 10. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy zarząd województwa wyznacza niezwłocznie podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, niedłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba reprezentująca ten podmiot zawarła umowę w innym terminie:

1) uzgodnionym z zarządem województwa - przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo

2) wyznaczonym przez zarząd województwa, niedłuższym niż 7 dni od dnia oznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, zarząd województwa informuje o tym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

§ 11. Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez ten podmiot tych czynności.

§ 12. 1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ustawy umowa określa warunki wypłaty pomocy oraz zawiera co najmniej zobowiązania LGD dotyczące:

1) realizacji operacji, w tym realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, zwanego dalej „planem komunikacji”;

2) zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej:

a) 2 etatów - w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców,

b) 3 etatów - w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców oraz w przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców,

c) 4 etatów - w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i niewięcej niż 150 000 mieszkańców oraz w przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców,

d) 5 etatów - w przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i niewięcej niż 150 000 mieszkańców;

3) funkcjonowania biura LGD;

4) prowadzenia strony internetowej na potrzeby realizacji LSR;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty ostatniej transzy pomocy;

6) warunków i sposobów pozyskiwania od LGD danych, które jest ona obowiązana udostępnić na podstawie przepisów prawa;

7) ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania przez LGD zobowiązań określonych w umowie.

2. Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się z pominięciem mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 000 mieszkańców.

3. Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a także liczbę mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 000 mieszkańców, o której mowa w ust. 2, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

4. Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa.

5. Weksel wraz z deklaracją wekslową są:

1) podpisywane przez LGD w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki;

2) składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.

§ 13. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, z tym że pomoc jest wypłacana, jeżeli:

1) LGD:

a) zrealizowała lub realizuje zobowiązania określone w umowie oraz w umowie ramowej,

b) zrealizowała lub realizuje operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w umowie oraz w umowie ramowej, w tym zrealizowała lub realizuje plan komunikacji,

c) ponosi koszty zatrudnienia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2,

d) posiada tytuł prawny do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3,

e) udokumentowała zrealizowanie operacji lub jej części;

2) jest prowadzona strona internetowa, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 4, i na stronie tej został podany do publicznej wiadomości plan komunikacji.

§ 14. 1. Pomoc jest wypłacana niewięcej niż w 4 transzach w każdym roku, w którym jest realizowana LSR.

2. Wysokość transzy pomocy ustala się jako różnicę między iloczynem stawki procentowej i podstawy ustalenia kwoty pomocy ustalonej według stanu na dzień złożenia wniosku o płatność a sumą dotychczas wypłaconych transz pomocy.

3. Stawkę procentową ustala się jako iloraz wysokości środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, i wysokości środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zaokrąglony w górę do pełnych procentów. Stawka procentowa nie może być wyższa niż 25 %.

4. Podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi suma:

1) pomocy wypłaconej beneficjentom innym niż jednostki sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD oraz

2) ilorazu pomocy wypłaconej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD i liczby 0,6363.

5. W przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi kwota ustalona zgodnie z ust. 4, powiększona o sumę wypłaconej pomocy współfinansowanej ze środków funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, innych niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację operacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, objętych LSR i wybranych przez LGD.

6. Pomoc wypłacona LGD w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeliczona na euro zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.)3), nie może przekroczyć wysokości środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013.

7.4) Pomoc wypłacona LGD w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie może przekroczyć iloczynu stawki procentowej i podstawy ustalenia kwoty pomocy ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 według stanu na dzień 31 marca 2025 r.

§ 15. 1. Wniosek o płatność składa się w:

1) urzędzie marszałkowskim albo

2) samorządowej jednostce

- samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa.

2. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

3.5) Wniosek o płatność składa się nieczęściej niż co 3 miesiące, z tym że ostatni wniosek o płatność LGD składa do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 16. 1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, zarząd województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli LGD, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunęła ich w terminie, zarząd województwa wzywa ponownie LGD, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli LGD nie usunęła braków, zarząd województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność zarząd województwa może wzywać LGD, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 17. 1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 18. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i w sprawie o wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i w sprawie o wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558).

§ 19. W poddziałaniu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1) następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy na miejsce tego podmiotu;

2) następcy prawnemu LGD nie przyznaje się pomocy.

§ 19a.6) W odniesieniu do transz pomocy wypłacanych na wnioski o płatność złożone do dnia 30 czerwca 2023 r.:7)

1) podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi suma:

a) pomocy przyznanej beneficjentom innym niż jednostki sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD oraz

b) ilorazu pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, na realizację operacji objętych LSR i wybranych przez LGD, i liczby 0,6363;

2) w przypadku gdy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym, podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi kwota ustalona zgodnie z pkt 1, powiększona o sumę przyznanej pomocy współfinansowanej ze środków funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, innych niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację operacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, objętych LSR i wybranych przez LGD.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Uchylony przez art. 3 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88), która weszła w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.

3) Rozporządzenie utraciło moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 20 z 31.01.2022, str. 95, z późn. zm.).

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2116), które weszło w życie z dniem 8 listopada 2018 r.; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 882), które weszło w życie z dniem 18 czerwca 2024 r.

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1680), które weszło w życie z dniem 14 września 2021 r., oraz przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

7) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 5.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 listopada 2015 r.