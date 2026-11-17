§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 663 oraz z 2023 r. poz. 1207) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism wynosi w postępowaniu przygotowawczym oraz w każdej instancji w postępowaniu sądowym odpowiednio po 50 zł od każdego podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym oraz po 50 zł od każdego oskarżonego w każdej instancji w postępowaniu sądowym, niezależnie od liczby doręczonych pism.”;

2) w § 2 w ust. 1 wyrazy „20 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 wyrazy „40 zł” zastępuje się wyrazami „100 zł”,

b) w ust. 2 wyrazy „20 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”;

4) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c wyrazy „30 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”;

5) w § 5 wyrazy „12 zł” zastępuje się wyrazami „20 zł”.