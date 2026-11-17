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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1508
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
Na podstawie art. 618 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490, 421, 638, 760, 882 i 901) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism wynosi w postępowaniu przygotowawczym oraz w każdej instancji w postępowaniu sądowym odpowiednio po 50 zł od każdego podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym oraz po 50 zł od każdego oskarżonego w każdej instancji w postępowaniu sądowym, niezależnie od liczby doręczonych pism.”;
2) w § 2 w ust. 1 wyrazy „20 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”;
3) w § 3:
a) w ust. 1 wyrazy „40 zł” zastępuje się wyrazami „100 zł”,
b) w ust. 2 wyrazy „20 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”;
4) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c wyrazy „30 zł” zastępuje się wyrazami „50 zł”;
5) w § 5 wyrazy „12 zł” zastępuje się wyrazami „20 zł”.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-11-17
- Data wejścia w życie: 2026-12-02
- Data obowiązywania: 2026-12-02
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Dziennik Ustaw
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