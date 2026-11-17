Art. 1.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263, 1270 i 1446) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 22a lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) osobą prawną niebędącą podatnikiem, o którym mowa w lit. a, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub”,

b) w pkt 22b lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) osobą prawną niebędącą podatnikiem, o którym mowa w lit. a, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub”;

2) w art. 7a:

a) w ust. 1 wyrazy „uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy” zastępuje się wyrazami „przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał te towary i dokonał ich dostawy”,

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dostawy towarów na rzecz:

a) podatnika, o którym mowa w art. 15, lub podatnika podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) osoby prawnej niebędącej podatnikiem, o którym mowa w lit. a, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

c) podmiotu niebędącego podatnikiem, innego niż określony w lit. b”,

- część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- przyjmuje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, sam otrzymał te towary i dokonał ich dostawy.”;

3) w dziale II uchyla się rozdziały 3a i 3b;

4) w art. 19a po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do:

1) dostaw towarów i świadczenia usług objętych procedurą szczególną, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, dokonywanych przez podatnika zidentyfikowanego na potrzeby tej procedury;

2) usług objętych procedurą szczególną, o której mowa w dziale XII w rozdziale 7, świadczonych przez podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby tej procedury.”;

5) w art. 21 w ust. 6 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) dostaw towarów i świadczenia usług objętych procedurą szczególną, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, dokonywanych przez podatnika zidentyfikowanego na potrzeby tej procedury,

e) usług objętych procedurą szczególną, o której mowa w dziale XII w rozdziale 7, świadczonych przez podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby tej procedury.”;

6) w art. 22a:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 wyrazy „tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego” zastępuje się wyrazami „na terytorium państwa członkowskiego”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dostawca, o którym mowa w pkt 1, nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;”,

- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) towary są wysyłane lub transportowane z terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, na terytorium innego państwa członkowskiego;

3) suma całkowitej wartości dostaw towarów, o których mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, na terytorium kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.”,

b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dostawca posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, na terytorium kraju wskazuje miejsce dostawy przez złożenie zawiadomienia o takim wyborze w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, na zasadach określonych w art. 28p.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy dostawca został zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, uznaje się, że dostawca ten dokonał wyboru, o którym mowa w ust. 3.”,

d) w ust. 5 wyrazy „W przypadku, o którym mowa w ust. 3” zastępuje się wyrazami „W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a”,

e) w ust. 6 wyrazy „ , którego towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju,” zastępuje się wyrazami „posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, na terytorium kraju”;

7) w art. 28k:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 wyrazy „tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego” zastępuje się wyrazami „na terytorium państwa członkowskiego”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) usługodawca, o którym mowa w pkt 1, nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;”,

- w pkt 3 wyrazy „tylko na terytorium kraju wyrażona w złotych” zastępuje się wyrazami „na terytorium kraju, wyrażona w złotych”,

b) w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyraz „tylko”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy podatnik został zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, uznaje się, że podatnik ten dokonał wyboru, o którym mowa w ust. 4.”,

d) w ust. 5 wyrazy „W przypadku, o którym mowa w ust. 4” zastępuje się wyrazami „W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 4a”,

e) w ust. 6 skreśla się wyraz „tylko”;

8) w art. 97 w ust. 10 w pkt 4 na końcu skreśla się przecinek i uchyla się pkt 5;



9) w art. 100:

a) w ust. 1 w pkt 4 na końcu skreśla się przecinek i uchyla się pkt 5,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1.”,

c) w ust. 8:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „i przemieszczeń”,

- uchyla się pkt 5;

10) w art. 109 uchyla się ust. 11b-11e;

11) w art. 132 w ust. 4 wyrazy „adres strony internetowej należącej do tego podmiotu” zastępuje się wyrazami „adresy stron internetowych należących do tego podmiotu, o ile takie strony posiada”;

12) w art. 138b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, art. 113a lub art. 113b, lub korzystających ze zwolnienia na zasadach odpowiadających tym regulacjom.”;

13) w art. 138e w ust. 6:

a) w pkt 1 w lit. d po wyrazach „należących do podatnika,” dodaje się wyrazy „o ile takie strony posiada,”,

b) w pkt 2 w lit. d po wyrazach „należących do podatnika,” dodaje się wyrazy „o ile takie strony posiada,”;

14) w dziale XIII po rozdziale 1d dodaje się rozdział 1e w brzmieniu:

„Rozdział 1e

Czasowe uznanie dostaw gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość

Art. 145o. W okresie od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 30 czerwca 2028 r., na potrzeby art. 130b ust. 1, dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, na warunkach przewidzianych w art. 22 ust. 1 pkt 6, dokonywane przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma miejsce dostawa towarów, na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub innego podmiotu niebędącego podatnikiem, uznaje się za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość.”.