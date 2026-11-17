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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1509
USTAWA
z dnia 22 października 2026 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1), 2)
Art. 1.
1) w art. 2:
a) w pkt 22a lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
b) osobą prawną niebędącą podatnikiem, o którym mowa w lit. a, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub”,
b) w pkt 22b lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
b) osobą prawną niebędącą podatnikiem, o którym mowa w lit. a, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub”;
2) w art. 7a:
a) w ust. 1 wyrazy „uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy” zastępuje się wyrazami „przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał te towary i dokonał ich dostawy”,
b) w ust. 2:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dostawy towarów na rzecz:
a) podatnika, o którym mowa w art. 15, lub podatnika podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
b) osoby prawnej niebędącej podatnikiem, o którym mowa w lit. a, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
c) podmiotu niebędącego podatnikiem, innego niż określony w lit. b”,
- część wspólna otrzymuje brzmienie:
„- przyjmuje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, sam otrzymał te towary i dokonał ich dostawy.”;
3) w dziale II uchyla się rozdziały 3a i 3b;
4) w art. 19a po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do:
1) dostaw towarów i świadczenia usług objętych procedurą szczególną, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, dokonywanych przez podatnika zidentyfikowanego na potrzeby tej procedury;
2) usług objętych procedurą szczególną, o której mowa w dziale XII w rozdziale 7, świadczonych przez podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby tej procedury.”;
5) w art. 21 w ust. 6 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:
„d) dostaw towarów i świadczenia usług objętych procedurą szczególną, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, dokonywanych przez podatnika zidentyfikowanego na potrzeby tej procedury,
e) usług objętych procedurą szczególną, o której mowa w dziale XII w rozdziale 7, świadczonych przez podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby tej procedury.”;
6) w art. 22a:
a) w ust. 1:
- w pkt 1 wyrazy „tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego” zastępuje się wyrazami „na terytorium państwa członkowskiego”,
- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dostawca, o którym mowa w pkt 1, nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;”,
- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) towary są wysyłane lub transportowane z terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, na terytorium innego państwa członkowskiego;
3) suma całkowitej wartości dostaw towarów, o których mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, na terytorium kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.”,
b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Dostawca posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, na terytorium kraju wskazuje miejsce dostawy przez złożenie zawiadomienia o takim wyborze w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, na zasadach określonych w art. 28p.”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy dostawca został zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, uznaje się, że dostawca ten dokonał wyboru, o którym mowa w ust. 3.”,
d) w ust. 5 wyrazy „W przypadku, o którym mowa w ust. 3” zastępuje się wyrazami „W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a”,
e) w ust. 6 wyrazy „ , którego towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju,” zastępuje się wyrazami „posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, na terytorium kraju”;
7) w art. 28k:
a) w ust. 2:
- w pkt 1 wyrazy „tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego” zastępuje się wyrazami „na terytorium państwa członkowskiego”,
- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) usługodawca, o którym mowa w pkt 1, nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;”,
- w pkt 3 wyrazy „tylko na terytorium kraju wyrażona w złotych” zastępuje się wyrazami „na terytorium kraju, wyrażona w złotych”,
b) w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyraz „tylko”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku gdy podatnik został zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, uznaje się, że podatnik ten dokonał wyboru, o którym mowa w ust. 4.”,
d) w ust. 5 wyrazy „W przypadku, o którym mowa w ust. 4” zastępuje się wyrazami „W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 4a”,
e) w ust. 6 skreśla się wyraz „tylko”;
8) w art. 97 w ust. 10 w pkt 4 na końcu skreśla się przecinek i uchyla się pkt 5;
9) w art. 100:
a) w ust. 1 w pkt 4 na końcu skreśla się przecinek i uchyla się pkt 5,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1.”,
c) w ust. 8:
- w pkt 1 skreśla się wyrazy „i przemieszczeń”,
- uchyla się pkt 5;
10) w art. 109 uchyla się ust. 11b-11e;
11) w art. 132 w ust. 4 wyrazy „adres strony internetowej należącej do tego podmiotu” zastępuje się wyrazami „adresy stron internetowych należących do tego podmiotu, o ile takie strony posiada”;
12) w art. 138b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, art. 113a lub art. 113b, lub korzystających ze zwolnienia na zasadach odpowiadających tym regulacjom.”;
13) w art. 138e w ust. 6:
a) w pkt 1 w lit. d po wyrazach „należących do podatnika,” dodaje się wyrazy „o ile takie strony posiada,”,
b) w pkt 2 w lit. d po wyrazach „należących do podatnika,” dodaje się wyrazy „o ile takie strony posiada,”;
14) w dziale XIII po rozdziale 1d dodaje się rozdział 1e w brzmieniu:
„Rozdział 1e
Czasowe uznanie dostaw gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość
Art. 145o. W okresie od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 30 czerwca 2028 r., na potrzeby art. 130b ust. 1, dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, na warunkach przewidzianych w art. 22 ust. 1 pkt 6, dokonywane przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma miejsce dostawa towarów, na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub innego podmiotu niebędącego podatnikiem, uznaje się za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość.”.
Art. 2.
1) w art. 53 w § 30c skreśla się wyrazy „ , „procedura magazynu typu call-off stock” ”;
2) uchyla się art. 80g.
Art. 3.
1) w art. 62 w ust. 5 uchyla się pkt 12;
2) w art. 84 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „i 10-12a” zastępuje się wyrazami „ , 10, 11 i 12a”.
Art. 4.
1) z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 30 czerwca 2029 r. stosuje się przepisy art. 13a-13g, art. 97 ust. 10 pkt 5 oraz art. 109 ust. 11b, 11d i 11e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym;
2) z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 13h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 30 czerwca 2029 r. stosuje się przepisy art. 13h-13l, art. 100 ust. 1 pkt 5, ust. 3 pkt 2, ust. 8 pkt 1 i 5 oraz art. 109 ust. 11c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
2. Jeżeli w terminie do dnia 30 czerwca 2029 r. nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1, na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo podatnika go zastępującego, o którym mowa w art. 13c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, ani nie zaszła żadna z okoliczności określonych w art. 13d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, ma miejsce z dniem 1 lipca 2029 r.;
2) pkt 2, na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo podatnika go zastępującego, o którym mowa w art. 13j ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, ani nie zaszła żadna z okoliczności określonych w art. 13k ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - uznaje się, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, ma miejsce z dniem 1 lipca 2029 r.
Art. 5.
1) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których przed tym dniem nie powstał obowiązek podatkowy,
2) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem
- stosuje się art. 19a albo art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
1) art. 1 pkt 3 i 8-10 oraz art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2028 r.;
2) art. 2, art. 3, art. 6 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2029 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Rady (UE) 2025/516 z dnia 11 marca 2025 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących VAT w epoce cyfrowej (Dz. Urz. UE L 2025/516 z 25.03.2025).
2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
- Data ogłoszenia: 2026-11-17
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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