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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1513
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1952 oraz z 2026 r. poz. 635) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 w ust. 2 po wyrazach „(kształcenie ustawiczne)” dodaje się wyrazy „oraz programy rozwojowe”;
2) użyte w § 5 w pkt 6 oraz w § 31 w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy „programy i projekty” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „programy, projekty i programy rozwojowe”;
3) w § 17 w ust. 5 wyraz „ocenie” zastępuje się wyrazem „weryfikacji”;
4) w § 19 w ust. 1 wyrazy „od 18 do 24” zastępuje się wyrazami „od 12 do 18”;
5) w § 20:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) określone w decyzji dyrektora cele i efekty kształcenia, bloki tematyczne oraz kryteria ich weryfikacji;”,
b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) podlegają weryfikacji w zakresie dokonywanych postępów w kształceniu,
2) podlegają regularnej ewaluacji kompetencji opartej na monitorowaniu postępów słuchaczy oraz na zapewnieniu im regularnej informacji zwrotnej”;
6) tytuł części V otrzymuje brzmienie:
„Kształcenie ustawiczne, programy rozwojowe oraz certyfikacja”;
7) załącznik nr 4 do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
2. Do kształcenia słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, które zostało rozpoczęte i nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1513)
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● C:0, M:100, Y:100, K:0
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- Data ogłoszenia: 2026-11-17
- Data wejścia w życie: 2026-12-02
- Data obowiązywania: 2026-12-02
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