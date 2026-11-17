§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2025 r. poz. 227) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 po wyrazach „(kształcenie ustawiczne)” dodaje się wyrazy „oraz programy rozwojowe”;

2) użyte w § 5 w pkt 6 oraz w § 31 w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy „programy i projekty” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „programy, projekty i programy rozwojowe”;

3) w § 17 w ust. 5 wyraz „ocenie” zastępuje się wyrazem „weryfikacji”;

4) w § 19 w ust. 1 wyrazy „od 18 do 24” zastępuje się wyrazami „od 12 do 18”;



5) w § 20:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określone w decyzji dyrektora cele i efekty kształcenia, bloki tematyczne oraz kryteria ich weryfikacji;”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) podlegają weryfikacji w zakresie dokonywanych postępów w kształceniu,

2) podlegają regularnej ewaluacji kompetencji opartej na monitorowaniu postępów słuchaczy oraz na zapewnieniu im regularnej informacji zwrotnej”;

6) tytuł części V otrzymuje brzmienie:

„Kształcenie ustawiczne, programy rozwojowe oraz certyfikacja”;

7) załącznik nr 4 do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.