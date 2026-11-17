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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1514
USTAWA
z dnia 22 października 2026 r.
o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 1433) w art. 28 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) niedłużej niż 8 lat - dla zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 1;”.
Art. 2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 tracą moc z dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jednak niepóźniej niż po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-11-17
- Data wejścia w życie: 2026-11-18
- Data obowiązywania: 2026-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:
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