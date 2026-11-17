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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1515
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 4 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego
Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2026 r. poz. 529) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 4 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1515)
WZÓR - CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA STATKU PASAŻERSKIEGO W PASAŻERSKIEJ ŻEGLUDZE KRAJOWEJ
- Data ogłoszenia: 2026-11-17
- Data wejścia w życie: 2026-12-02
- Data obowiązywania: 2026-12-02
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie rozszerzonego zakresu urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 10 listopada 2026 r. w sprawie struktury danych zawartych w informacjach dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych
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