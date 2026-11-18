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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1517
USTAWA
z dnia 22 października 2026 r.
o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1501
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie rozszerzonego zakresu urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1500
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie zapotrzebowania na produkty lecznicze lub wyroby medyczne wystawianego przez armatora
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1521
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 listopada 2026 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1510
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 10 listopada 2026 r. w sprawie struktury danych zawartych w informacjach dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1489
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1513
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1508
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie zapewnienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego warunków dostępu i utrwalania oraz przygotowania technicznych i organizacyjnych warunków udostępniania danych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1486
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie wysokości kosztów badań laboratoryjnych przeprowadzanych na wniosek podmiotów realizujących zadania publiczne w laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1520
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1494
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1471
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2026 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1503
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 2026 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2027
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1487
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 6 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1493
USTAWA z dnia 15 grudnia 2022 r. o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1511
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1507
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1470
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1496