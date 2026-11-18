REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1518
USTAWA
z dnia 22 października 2026 r.
o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Art. 1.
1) w art. 94a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Reklamą apteki lub punktu aptecznego jest działalność polegająca na zachęcaniu do skorzystania z oferty apteki lub punktu aptecznego, mająca na celu zwiększenie sprzedaży asortymentu dostępnego w aptece lub punkcie aptecznym, świadczonych w nich usług lub realizowanych w nich świadczeń lub programów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”,
b) w ust. 1a skreśla się wyrazy „lub wyrobów medycznych”,
c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b-1d w brzmieniu:
„1b. Reklama, o której mowa w ust. 1, nie może:
1) polegać na oferowaniu w sposób pośredni lub bezpośredni jakiejkolwiek korzyści w zamian za nabycie asortymentu dostępnego w aptece lub punkcie aptecznym lub w zamian za skorzystanie ze świadczonych w nich usług, realizowanych w nich świadczeń lub programów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w zamian za przedstawienie dowodu skorzystania z tej oferty;
2) stanowić reklamy porównawczej w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85);
3) być kierowana do osób, które nie ukończyły 18. roku życia, zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany, ani posługiwać się ich wizerunkiem lub głosem;
4) wykorzystywać wizerunku lub głosu osób znanych publicznie, osób posiadających wykształcenie medyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia ani polegać na odwoływaniu się do zaleceń tych osób;
5) wykorzystywać wizerunku lub głosu osób posiadających wykształcenie farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia ani polegać na odwoływaniu się do zaleceń tych osób w sposób naruszający zasady wykonywania zawodu farmaceuty, dotyczące w szczególności niezależności, godności i prestiżu zawodu farmaceuty, tajemnicy zawodowej i rzetelności wobec pacjentów i innych przedstawicieli zawodu farmaceuty;
6) zawierać treści sugerujących, że w przypadku braku skorzystania z oferty nastąpi pogorszenie lub brak poprawy stanu zdrowia;
7) być reklamą, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) być łączona, w ramach przekazu, z informacjami o produktach, usługach lub działalności, które nie są związane z przedmiotem działalności apteki lub punktu aptecznego.
1c. Działania lub czynności określone w ust. 1b stanowią niedozwoloną formę reklamy, o której mowa w ust. 1, niezależnie od tego, czy jest prowadzona, finansowana lub organizowana przez podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny czy przez podmiot trzeci.
1d. Przez wizerunek lub głos, o którym mowa w ust. 1b pkt 3-5, należy rozumieć wizerunek lub głos faktycznej osoby lub wygenerowane cyfrowo.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ust. 1a lub 1b wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia, finansowania lub organizowania reklamy naruszającej te przepisy, a ponadto może nakazać publikację całości lub części decyzji w miejscach jej rozpowszechniania, publikację sprostowania reklamy lub usunięcie stwierdzonych naruszeń.”;
2) w art. 108 w ust. 4 w pkt 7 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności;”;
3) w art. 129b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto prowadzi, finansuje lub organizuje reklamę z naruszeniem art. 94a ust. 1a lub 1b, podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Kto nie wykonuje nałożonego na niego decyzją wydaną na podstawie art. 94a ust. 3 nakazu zaprzestania prowadzenia, finansowania lub organizowania reklamy albo po jej wykonaniu ponownie prowadzi, finansuje lub organizuje reklamę objętą tą decyzją, podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.
1b. Jeżeli prowadzenie, finansowanie lub organizowanie reklamy z naruszeniem art. 94a ust. 1b dotyczy więcej niż jednej apteki lub jednego punktu aptecznego, karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się odrębnie w odniesieniu do reklamy każdej apteki i każdego punktu aptecznego, których dotyczy naruszenie.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Karę pieniężną, określoną w ust. 1 i 1a, nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także możliwości finansowe podmiotu podlegającego tej karze.”.
Art. 2.
1) aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności,
2) placówek obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności odnoszącej się do wyrobów medycznych
- wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają umorzeniu, przy czym decyzja o umorzeniu nie wymaga uzasadnienia.
2. Postępowania, o których mowa w art. 94a ust. 3 i art. 129b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w sprawie prowadzenia reklamy placówek obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności odnoszącej się do produktów leczniczych, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-11-18
- Data wejścia w życie: 2026-12-03
- Data obowiązywania: 2026-12-03
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady miasta Częstochowy oraz przedterminowych wyborów prezydenta miasta Częstochowy w województwie śląskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 listopada 2026 r. w sprawie elektronicznych wypisów i wyciągów z aktów notarialnych oraz innych elektronicznych dokumentów oraz trybu informowania o ewentualnych przerwach w dostępie do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie zapotrzebowania na produkty lecznicze lub wyroby medyczne wystawianego przez armatora
REKLAMA