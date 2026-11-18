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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1520
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 9 listopada 2026 r.
w sprawie wysokości kosztów badań laboratoryjnych przeprowadzanych na wniosek podmiotów realizujących zadania publiczne w laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
- Data ogłoszenia: 2026-11-18
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie rozszerzonego zakresu urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie zapotrzebowania na produkty lecznicze lub wyroby medyczne wystawianego przez armatora
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 listopada 2026 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego
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