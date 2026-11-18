REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1523
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 listopada 2026 r.
w sprawie elektronicznych wypisów i wyciągów z aktów notarialnych oraz innych elektronicznych dokumentów oraz trybu informowania o ewentualnych przerwach w dostępie do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
Na podstawie art. 92a § 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2026 r. poz. 614 i 1099) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) sposób sporządzenia:
a) elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego,
b) elektronicznego wypisu, kopii lub odpisu innego dokumentu;
2) warunki organizacyjno-techniczne umieszczania dokumentów, o których mowa w pkt 1, przez notariuszy w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwanym dalej „Repozytorium”, oraz ich przechowywania;
3) tryb informowania Ministra Sprawiedliwości, notariuszy, sądów oraz innych organów państwowych uprawnionych do dostępu do Repozytorium o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium.
§ 2.
2. Umieszczenie w Repozytorium elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego oraz elektronicznego wypisu, kopii lub odpisu innego dokumentu odbywa się przy użyciu utworzonego dokumentu elektronicznego, który zawiera:
1) treść aktu notarialnego lub innego dokumentu;
2) elektroniczne kopie załączników do aktu notarialnego lub elektroniczne kopie załączników do innego dokumentu;
3) imię i nazwisko notariusza wraz ze wskazaniem siedziby jego kancelarii, a w sytuacji gdy wypis lub wyciąg z aktu notarialnego lub wypis, kopię lub odpis innego dokumentu sporządził zastępca notarialny, notariusz emerytowany lub aplikant notarialny wykonujący czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie - również imię i nazwisko tej osoby;
4) oznaczenie podmiotu uprawnionego, któremu wydano wypis lub wyciąg z aktu notarialnego lub wypis, kopię lub odpis innego dokumentu;
5) kwalifikowany podpis elektroniczny notariusza, zastępcy notarialnego, notariusza emerytowanego lub aplikanta notarialnego wykonującego czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie;
6) numer repertorium A aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego lub poświadczenia podpisu na innym dokumencie oraz numer repertorium A wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia lub europejskiego poświadczenia spadkowego.
3. Każdemu elektronicznemu wypisowi lub wyciągowi z aktu notarialnego lub elektronicznemu wypisowi, kopii lub odpisowi innego dokumentu z chwilą umieszczenia go w Repozytorium nadaje się automatycznie numer Rep. N oraz odnotowuje się datę i czas umieszczenia go w Repozytorium.
§ 3.
1) niezmienność przechowywanych danych, o których mowa w § 2;
2) odnotowanie każdej zmiany oddziałującej na treść aktu notarialnego lub innego dokumentu, a także elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego lub elektronicznego wypisu, kopii lub odpisu innego dokumentu przechowywanego w Repozytorium;
3) opatrzenie ich zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w momencie ich wydawania.
§ 4.
§ 5.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (Dz. U. poz. 833), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. poz. 1099).
- Data ogłoszenia: 2026-11-18
- Data wejścia w życie: 2026-11-19
- Data obowiązywania: 2026-11-19
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady miasta Częstochowy oraz przedterminowych wyborów prezydenta miasta Częstochowy w województwie śląskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 listopada 2026 r. w sprawie elektronicznych wypisów i wyciągów z aktów notarialnych oraz innych elektronicznych dokumentów oraz trybu informowania o ewentualnych przerwach w dostępie do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie zapotrzebowania na produkty lecznicze lub wyroby medyczne wystawianego przez armatora
REKLAMA