§ 2.

1. Elektroniczny wypis lub wyciąg z aktu notarialnego oraz elektroniczny wypis, kopię lub odpis innego dokumentu sporządza się przez utworzenie dokumentu elektronicznego w formacie ASiC, zawierającego treść aktu notarialnego lub innego dokumentu.

2. Umieszczenie w Repozytorium elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego oraz elektronicznego wypisu, kopii lub odpisu innego dokumentu odbywa się przy użyciu utworzonego dokumentu elektronicznego, który zawiera:

1) treść aktu notarialnego lub innego dokumentu;

2) elektroniczne kopie załączników do aktu notarialnego lub elektroniczne kopie załączników do innego dokumentu;

3) imię i nazwisko notariusza wraz ze wskazaniem siedziby jego kancelarii, a w sytuacji gdy wypis lub wyciąg z aktu notarialnego lub wypis, kopię lub odpis innego dokumentu sporządził zastępca notarialny, notariusz emerytowany lub aplikant notarialny wykonujący czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie - również imię i nazwisko tej osoby;

4) oznaczenie podmiotu uprawnionego, któremu wydano wypis lub wyciąg z aktu notarialnego lub wypis, kopię lub odpis innego dokumentu;

5) kwalifikowany podpis elektroniczny notariusza, zastępcy notarialnego, notariusza emerytowanego lub aplikanta notarialnego wykonującego czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie;

6) numer repertorium A aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego lub poświadczenia podpisu na innym dokumencie oraz numer repertorium A wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia lub europejskiego poświadczenia spadkowego.

3. Każdemu elektronicznemu wypisowi lub wyciągowi z aktu notarialnego lub elektronicznemu wypisowi, kopii lub odpisowi innego dokumentu z chwilą umieszczenia go w Repozytorium nadaje się automatycznie numer Rep. N oraz odnotowuje się datę i czas umieszczenia go w Repozytorium.