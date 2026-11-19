§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2025 r. poz. 327 i 842 oraz z 2026 r. poz. 442) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule rozporządzenia określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie sposobu przesyłania deklaracji, informacji podatkowych i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone”;

2) użyty w § 1 w pkt 1, w § 1a, w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 3 w ust. 1 i 2, w § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 5, w § 5 w ust. 1 oraz w § 13 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1-3 w różnym przypadku wyraz „deklaracje” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „deklaracje, informacje podatkowe”;

3) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone poszczególne rodzaje deklaracji, informacji podatkowych lub podań.”;

4) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Deklaracje, informacje podatkowe i podania w przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, przesyła się według wzoru dokumentu elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra;

2) pkt 3, przesyła się według wzoru dokumentu elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.”;

5) w § 8 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) deklaracja miesięczna o podatku od towarów i usług rozliczanym w szczególnej procedurze dotyczącej deklarowania i zapłaty tego podatku z tytułu importu towarów (DUSZ);”;

6) w § 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację, informację podatkową lub podanie:”;

7) w § 10 w pkt 3 po lit. bf dodaje się lit. bfa w brzmieniu:

„bfa) deklaracja miesięczna o podatku od towarów i usług rozliczanym w szczególnej procedurze dotyczącej deklarowania i zapłaty tego podatku z tytułu importu towarów (DUSZ),”;

8) w § 11:

a) uchyla się pkt 6,

b) pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1);”;

9) w § 12 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji, informacji podatkowych i podań, o których mowa w § 11 pkt 2-5, 7, 9-18a, 21-27, 30-38a, 38c i 39-52, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację, informację podatkową lub podanie:”,

b) w pkt 5 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji, informacji podatkowych lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.”.