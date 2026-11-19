REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1526
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 15 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w tytule rozporządzenia określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie sposobu przesyłania deklaracji, informacji podatkowych i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone”;
2) użyty w § 1 w pkt 1, w § 1a, w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 3 w ust. 1 i 2, w § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 5, w § 5 w ust. 1 oraz w § 13 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1-3 w różnym przypadku wyraz „deklaracje” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „deklaracje, informacje podatkowe”;
3) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone poszczególne rodzaje deklaracji, informacji podatkowych lub podań.”;
4) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Deklaracje, informacje podatkowe i podania w przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, przesyła się według wzoru dokumentu elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra;
2) pkt 3, przesyła się według wzoru dokumentu elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.”;
5) w § 8 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
„18a) deklaracja miesięczna o podatku od towarów i usług rozliczanym w szczególnej procedurze dotyczącej deklarowania i zapłaty tego podatku z tytułu importu towarów (DUSZ);”;
6) w § 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację, informację podatkową lub podanie:”;
7) w § 10 w pkt 3 po lit. bf dodaje się lit. bfa w brzmieniu:
„bfa) deklaracja miesięczna o podatku od towarów i usług rozliczanym w szczególnej procedurze dotyczącej deklarowania i zapłaty tego podatku z tytułu importu towarów (DUSZ),”;
8) w § 11:
a) uchyla się pkt 6,
b) pkt 46 otrzymuje brzmienie:
„46) deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1);”;
9) w § 12 w ust. 2:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji, informacji podatkowych i podań, o których mowa w § 11 pkt 2-5, 7, 9-18a, 21-27, 30-38a, 38c i 39-52, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację, informację podatkową lub podanie:”,
b) w pkt 5 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji, informacji podatkowych lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 825, 846, 875, 1098, 1154 i 1206.
- Data ogłoszenia: 2026-11-19
- Data wejścia w życie: 2026-11-20
- Data obowiązywania: 2026-11-20
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Mikstat w województwie wielkopolskim
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady miasta Częstochowy oraz przedterminowych wyborów prezydenta miasta Częstochowy w województwie śląskim
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 listopada 2026 r. w sprawie elektronicznych wypisów i wyciągów z aktów notarialnych oraz innych elektronicznych dokumentów oraz trybu informowania o ewentualnych przerwach w dostępie do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 16 listopada 2026 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych objętych obowiązkiem zatrzymywania, przechowywania, udostępniania i ochrony oraz rodzaju przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi zatrzymywania i przechowywania tych danych
REKLAMA