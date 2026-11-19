Art. 1.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982, 1036 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1) preambuła otrzymuje brzmienie:

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki oraz konieczność dążenia do prawdy. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży postaw patriotycznych, poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny i poświęcenia dla niej, gotowości do jej obrony oraz poszanowania dla różnych nurtów polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Szczególnie istotnym zadaniem szkoły jest krzewienie postaw solidarnego działania dla dobra publicznego i troski o jedność wspólnoty państwowej oraz gotowości do pozytywnej pracy na jej rzecz.”;

2) w art. 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół przygotowujących do podjęcia studiów na kierunkach kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;”,

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i podstawowych umiejętnościach obronnych i zachowania się w sytuacjach kryzysowych;”,

c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) inspirowanie uczniów do upowszechniania tradycji narodowej i państwowej, szczególnie polskich tradycji wolnościowych, demokratycznych i modernizacyjnych, a także do troski o materialne i niematerialne dziedzictwo narodowe;”,

d) pkt 15 otrzymuje brzmienie:



„15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym troski o klimat i środowisko naturalne, oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;”,

e) po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:

„17a) zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy w obszarach nauki, technologii, inżynierii i matematyki;

17b) umożliwianie uczniom uczestnictwa w procesie nauczania przez doświadczenia, eksperymenty i praktyczne zastosowanie wiedzy;”,

f) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych;”,

g) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a) kształtowanie u uczniów zdolności do samoorganizacji w sytuacjach kryzysowych;”,

h) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz upowszechnianie i utrwalanie wśród nich kanonu kultury polskiej.”;

3) po art. 28b dodaje się art. 28c w brzmieniu:

„Art. 28c. 1. Szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa są obowiązane do zorganizowania uczniom przynajmniej raz w cyklu kształcenia wyjścia lub wycieczki, których celem byłoby odwiedzenie lokalnego miejsca pamięci, miejsca związanego z polskimi tradycjami wolnościowymi lub materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, jednostki wojskowej lub przedsiębiorstwa.

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek wojskowych, do których mogą być organizowane wyjścia lub wycieczki, o których mowa w ust. 1, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, możliwości przyjęcia grup zorganizowanych oraz potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek wojskowych.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, kategorie działalności gospodarczej (branże) przedsiębiorstw, do których mogą być organizowane wyjścia lub wycieczki, o których mowa w ust. 1, w szczególności z wykorzystaniem klasyfikacji PKD, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, możliwości przyjęcia grup zorganizowanych oraz walory edukacyjne, a także zakaz prowadzenia działań marketingowych skierowanych do uczniów w trakcie wycieczki.

4. Rada Ministrów ustanowi, w drodze rozporządzenia, program rządowy dotyczący dofinansowania wyjść lub wycieczek, o których mowa w ust. 1, oraz określi zasady naboru.”;

4) uchyla się art. 75 i art. 76;

5) w art. 109 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, w tym w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c i e, kluby inżynierskie rozwijające zainteresowania uczniów nauką, technologią, inżynierią i matematyką;”.