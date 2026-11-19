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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1527
USTAWA
z dnia 22 października 2026 r.
zmieniająca niektóre ustawy w celu wychowania patriotycznego1)
Art. 1.
1) preambuła otrzymuje brzmienie:
„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki oraz konieczność dążenia do prawdy. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży postaw patriotycznych, poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny i poświęcenia dla niej, gotowości do jej obrony oraz poszanowania dla różnych nurtów polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Szczególnie istotnym zadaniem szkoły jest krzewienie postaw solidarnego działania dla dobra publicznego i troski o jedność wspólnoty państwowej oraz gotowości do pozytywnej pracy na jej rzecz.”;
2) w art. 1:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół przygotowujących do podjęcia studiów na kierunkach kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;”,
b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
„12a) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i podstawowych umiejętnościach obronnych i zachowania się w sytuacjach kryzysowych;”,
c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) inspirowanie uczniów do upowszechniania tradycji narodowej i państwowej, szczególnie polskich tradycji wolnościowych, demokratycznych i modernizacyjnych, a także do troski o materialne i niematerialne dziedzictwo narodowe;”,
d) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym troski o klimat i środowisko naturalne, oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;”,
e) po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:
„17a) zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy w obszarach nauki, technologii, inżynierii i matematyki;
17b) umożliwianie uczniom uczestnictwa w procesie nauczania przez doświadczenia, eksperymenty i praktyczne zastosowanie wiedzy;”,
f) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych;”,
g) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
„22a) kształtowanie u uczniów zdolności do samoorganizacji w sytuacjach kryzysowych;”,
h) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz upowszechnianie i utrwalanie wśród nich kanonu kultury polskiej.”;
3) po art. 28b dodaje się art. 28c w brzmieniu:
„Art. 28c. 1. Szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa są obowiązane do zorganizowania uczniom przynajmniej raz w cyklu kształcenia wyjścia lub wycieczki, których celem byłoby odwiedzenie lokalnego miejsca pamięci, miejsca związanego z polskimi tradycjami wolnościowymi lub materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, jednostki wojskowej lub przedsiębiorstwa.
2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek wojskowych, do których mogą być organizowane wyjścia lub wycieczki, o których mowa w ust. 1, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, możliwości przyjęcia grup zorganizowanych oraz potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek wojskowych.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, kategorie działalności gospodarczej (branże) przedsiębiorstw, do których mogą być organizowane wyjścia lub wycieczki, o których mowa w ust. 1, w szczególności z wykorzystaniem klasyfikacji PKD, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, możliwości przyjęcia grup zorganizowanych oraz walory edukacyjne, a także zakaz prowadzenia działań marketingowych skierowanych do uczniów w trakcie wycieczki.
4. Rada Ministrów ustanowi, w drodze rozporządzenia, program rządowy dotyczący dofinansowania wyjść lub wycieczek, o których mowa w ust. 1, oraz określi zasady naboru.”;
4) uchyla się art. 75 i art. 76;
5) w art. 109 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, w tym w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c i e, kluby inżynierskie rozwijające zainteresowania uczniów nauką, technologią, inżynierią i matematyką;”.
Art. 2.
1) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 3000 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, z zastrzeżeniem ust. 8.”;
2) ust. 8a otrzymuje brzmienie:
„8a. Ze środków, o których mowa w ust. 7, dofinansowuje się:
1) centralne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a w szczególności szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania:
a) przedmiotów przyrodniczych, matematyki, technologii,
b) interdyscyplinarnego przedmiotów przyrodniczych i ścisłych,
c) poprzez eksperyment, praktyczne rozwiązywanie problemów i wykorzystanie metod doświadczalnych;
2) zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecane uczelniom lub innym podmiotom.”.
Art. 3.
„Rozdział 3a
Program Kościuszkowski
Art. 15a. 1. Ustanawia się Program Kościuszkowski, zwany dalej „Programem”.
2. Celem Programu jest wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym z dziedziny edukacji kulturalnej, które prezentują polskie dziedzictwo historyczne jako element łączący wspólnotę państwową.
3. W ramach Programu dofinansowaniu podlegają w szczególności przedsięwzięcia obejmujące: działania edukacji kulturalnej, wystawy, wydarzenia rocznicowe, działania wydawnicze, digitalizację oraz projekty upowszechniające wiedzę o dziedzictwie historycznym Rzeczypospolitej Polskiej.
4. O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego.
5. Wyniki konkursów, o których mowa w art. 15c ust. 1, podlegają niezwłocznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu wraz z uzasadnieniem wyboru projektów.
6. Program jest finansowany z budżetu państwa.
7. Minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb ogłaszania konkursów, kryteria oceny wniosków oraz sposób dokumentowania i rozliczania dotacji w ramach Programu, mając na względzie przejrzystość procedur, równe traktowanie wnioskodawców oraz efektywność wydatkowania środków publicznych.
Art. 15b. 1. Wykonawcą Programu jest Instytut.
2. Minister nadzoruje realizację Programu.
Art. 15c. 1. Instytut ogłasza konkursy na realizację przedsięwzięć w ramach Programu, zawiera umowy z podmiotami realizującymi przedsięwzięcia, określające w szczególności kwotę dotacji oraz sposób i termin realizacji przedsięwzięcia, kontroluje wykonanie umów i dokonuje ich rozliczenia.
2. Minister określi, w drodze rozporządzenia, wzór umowy o realizację przedsięwzięcia w ramach Programu, wzory sprawozdań oraz szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli i rozliczenia dotacji, kierując się koniecznością zapewnienia efektywnej i terminowej realizacji zadań w ramach Programu oraz ochrony środków publicznych.”.
Art. 4.
1) art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2027 r.;
2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustawę z dnia 25 lipca 2025 r. o Instytucie imienia Wincentego Witosa.
- Data ogłoszenia: 2026-11-19
- Data wejścia w życie: 2027-03-01
- Data obowiązywania: 2027-03-01
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