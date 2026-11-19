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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1528
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 16 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach, dla których minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest organem założycielskim albo organem, który nadzoruje lub utworzył dany podmiot;
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.”;
2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 9, 10 i 12 ustawy;”;
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nagrodę roczną uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, przyznaje się na wniosek:
1) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, do której zakresu działania należy prowadzenie spraw wynikających z nadzoru tego ministra nad podmiotem, w którym uprawniony był zatrudniony - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy;
2) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania merytorycznie właściwej wobec podmiotu, w którym uprawniony był zatrudniony - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 9, 10 i 12 ustawy.”;
4) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku do rozporządzenia.”;
5) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 16 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1528)
WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
- Data ogłoszenia: 2026-11-19
- Data wejścia w życie: 2026-11-20
- Data obowiązywania: 2026-11-20
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