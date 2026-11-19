§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach, dla których minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest organem założycielskim albo organem, który nadzoruje lub utworzył dany podmiot;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.”;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 9, 10 i 12 ustawy;”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nagrodę roczną uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, przyznaje się na wniosek:

1) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, do której zakresu działania należy prowadzenie spraw wynikających z nadzoru tego ministra nad podmiotem, w którym uprawniony był zatrudniony - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy;

2) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania merytorycznie właściwej wobec podmiotu, w którym uprawniony był zatrudniony - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 9, 10 i 12 ustawy.”;

4) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku do rozporządzenia.”;

5) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.