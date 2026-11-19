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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1529
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 13 listopada 2026 r.
w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Na podstawie art. 39 ust. 11 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980 oraz z 2026 r. poz. 1154) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
2) jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych innej niż określona w pkt 1, w tym kontroli sprzedaży na odległość, a także kontroli przeprowadzonej na podstawie przepisów odrębnych - w wyniku której stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta;
3) prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - w wyniku której stwierdzono, że materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością są wprowadzane do obrotu i oznakowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
§ 2.
1) od 1 do 5 partii produkcyjnych artykułów rolno-spożywczych - w wysokości 3,2 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, obowiązującego w dniu rozpoczęcia kontroli;
2) więcej niż 5 partii produkcyjnych artykułów rolno-spożywczych - w wysokości 6,2 % minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozpoczęcia kontroli.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1529)
STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LABORATORYJNE PRZEPROWADZONE W RAMACH KONTROLI, O KTÓREJ MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA
|
Lp.
|
Parametr
|
Rodzaj badania
|
Technika
|
Stawka opłaty
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
2-monopalmitynian glicerolu
|
zawartość
|
GC
|
460,00
|
2
|
5-hydroksymetylofurfural (HMF)
|
zawartość
|
HPLC
|
234,00
|
3
|
Aktywność fosfatazy alkalicznej
|
-
|
fluorymetryczna
|
200,00
|
4
|
Alfa-kwasy, beta-kwasy (koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość
|
HPLC
|
543,00
|
5
|
Alkaliczność (zawartość mydeł)
|
-
|
miareczkowa
|
117,00
|
6
|
Alkaliczność popiołu rozpuszczalnego w wodzie (jako KOH)
|
-
|
miareczkowa
|
200,00
|
7
|
Alkohol etylowy
|
zawartość
|
GC
|
234,00
|
8
|
Alkohol etylowy
|
zawartość
|
areometryczna / oscylacyjna / oscylometryczna / densymetryczna
|
70,00
|
9
|
Alkohol etylowy (po destylacji)
|
zawartość
|
areometryczna / oscylacyjna / oscylometryczna / densymetryczna
|
93,00
|
10
|
Alkohol izopropylowy
|
zawartość
|
GC
|
234,00
|
11
|
Alkohole alifatyczne
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość
|
GC
|
543,00
|
12
|
Analiza pyłkowa (w tym pochodzenie botaniczne miodu / pochodzenie geograficzne miodu)
|
-
|
mikroskopowa
|
400,00
|
13
|
Analiza sitowa, granulacja, stopień rozdrobnienia, stopień przemiału (koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość
|
wagowa
|
117,00
|
14
|
Antocyjany i betacyjaniny
|
profil
|
HPLC
|
351,00
|
15
|
Antocyjany
|
obecność
|
wizualna (reakcji barwnej)
|
60,00
|
16
|
Azot całkowity lotnych zasad amonowych (N-LZA)
|
zawartość
|
miareczkowania potencjometrycznego
|
234,00
|
17
|
Azot niezdenaturowanych białek serwatkowych (WPN)
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
150,00
|
18
|
Azot, białko ogółem
(azot w przeliczeniu na białko)
|
zawartość
|
Kjeldahla
|
155,00
|
19
|
Azotany lub azotyny
|
zawartość /
obecność
|
HPLC
|
234,00
|
20
|
Azotany; azotyny
(koszt badania za 1 grupę związków)
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
184,00
|
21
|
Azotany; azotyny
(koszt badania za 1 grupę związków)
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
263,00
|
22
|
Badanie organoleptyczne / sensoryczne
|
-
|
prostego testu opisowego / punktowa
|
200,00
|
23
|
Badanie sensoryczne oliwy z oliwek
|
-
|
skalowania
|
850,00
|
24
|
Bakterie fermentacji mlekowej w pieczywie
|
obecność
|
mikroskopowa
|
90,00
|
25
|
Barwa
|
-
|
spektrofotometryczna
|
60,00
|
26
|
Barwa roztworu cukru
|
-
|
spektrofotometryczna
|
130,00
|
27
|
Barwa w skali jodowej
|
-
|
wizualna
|
117,00
|
28
|
Barwniki naturalne
(koszt badania za 1 związek)
|
obecność
|
spektrofotometryczna
|
117,00
|
29
|
Barwniki naturalne
(koszt badania za 1 związek)
|
zawartość /
obecność
|
HPLC
|
234,00
|
30
|
Barwniki sztuczne (syntetyczne)
|
obecność
|
wybarwiania
|
130,00
|
31
|
Barwniki sztuczne (syntetyczne)
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość /
obecność
i identyfikacja
|
HPLC
|
351,00
|
32
|
Białka mięsa /
białka sarkoplazmatyczne identyfikowanego gatunku
|
obecność
|
ogniskowania izoelektrycznego
|
600,00
|
33
|
Bifidobakterie
|
liczba
|
płytkowa
|
234,00
|
34
|
Błonnik
|
zawartość
|
enzymatyczna / wagowa /
|
351,00
|
35
|
Cukry
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość
|
IC
|
293,00
|
36
|
Cukry (glukoza, fruktoza lub sacharoza)
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość
|
enzymatyczna
|
300,00
|
37
|
Cukry, w tym laktoza
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość /
obecność
|
HPLC
|
351,00
|
38
|
Cukry (laktoza)
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
300,00
|
39
|
Cukry (laktoza)
|
zawartość /
obecność
|
enzymatyczno-amperometryczna
|
445,00
|
40
|
Cukry (sacharoza)
|
zawartość
|
polarymetryczna
|
130,00
|
41
|
Cukry ogółem
|
zawartość
|
miareczkowa
|
170,00
|
42
|
Cukry redukujące
|
zawartość
|
miareczkowa
|
117,00
|
43
|
Dekstryny skrobiowe w miodzie
|
obecność
|
wizualna (reakcji barwnej)
|
70,00
|
44
|
Dodatki do żywności / zafałszowania [np. barwniki naturalne, barwniki sztuczne (syntetyczne), fosfor (związki fosforu, fosforany), mąka
z pszenicy zwyczajnej, tożsamość / identyfikacja roślin i surowców roślinnych]
(koszt badania za 1 grupę związków)
|
obecność / identyfikacja
|
TLC
|
234,00
|
45
|
Drobnoustroje
|
obecność
|
hodowlana
|
117,00
|
46
|
Drobnoustroje
|
obecność
|
hodowlana z potwierdzeniem
|
176,00
|
47
|
Drobnoustroje
(koszt badania za 1 posiew)
|
liczba /
obecność
|
płytkowa
|
117,00
|
48
|
Dwutlenek siarki wolny, całkowity
|
zawartość
|
miareczkowa
|
117,00
|
49
|
Dwutlenek siarki wolny, całkowity
(koszt badania za 1 parametr)
|
zawartość
|
miareczkowa po destylacji
|
200,00
|
50
|
Dwutlenek siarki całkowity
|
zawartość
|
spektrofotometryczna po reakcji enzymatycznej
|
263,00
|
51
|
Dwutlenek węgla
|
zawartość
|
ciśnieniowa
|
60,00
|
52
|
Dwutlenek węgla
|
zawartość
|
pomiaru objętości
|
117,00
|
53
|
Ekstrakt ogólny, ekstrakt całkowity, ekstrakt pozorny, ekstrakt brzeczki podstawowej, ekstrakt rzeczywisty (z gęstości) (koszt badania za 1 parametr)
|
zawartość
|
densymetryczna / oscylacyjna / oscylometryczna
|
70,00
|
54
|
Ekstrakt, substancje rozpuszczalne, cukry, woda, sucha masa
(koszt badania za 1 parametr)
|
zawartość
|
refraktometryczna
|
70,00
|
55
|
Estry etylowe kwasów tłuszczowych; woski
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość
|
GC
|
471,00
|
56
|
Fosfor
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
150,00
|
57
|
Fosfor ogólny lub fosfor dodany
|
zawartość
|
wagowa
|
302,00
|
58
|
Furfural
|
zawartość /
obecność
|
wizualna
|
60,00
|
59
|
Furfural
|
zawartość
|
HPLC / GC
|
234,00
|
60
|
Galareta i wytopiony tłuszcz
|
zawartość
|
wagowa
|
117,00
|
61
|
Gęstość
|
-
|
areometryczna / laktodensymetryczna / oscylacyjna (densymetryczna) / oscylometryczna
|
70,00
|
62
|
Gęstość ziarna w stanie zsypnym
|
-
|
wagowa
|
117,00
|
63
|
Glazura, masa netto ryby bez glazury (próbka do 5 kg)
|
zawartość
|
wagowa
|
117,00
|
64
|
Glazura, masa netto ryby bez glazury (próbka powyżej 5 kg)
|
zawartość
|
wagowa
|
150,00
|
65
|
Glikozydy flawonoidowe (w tym np. hesperydyna
i naryngina)
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość
|
HPLC
|
351,00
|
66
|
Glikozydy stewiolowe
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość
|
HPLC
|
351,00
|
67
|
Glukozynolany alkenowe
|
zawartość /
obecność
|
wskaźnikowa /
|
60,00
|
68
|
Glukozynolany
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość
|
HPLC
|
351,00
|
69
|
Gluten
|
ilość
|
wagowa
|
117,00
|
70
|
Gluten
|
zawartość
|
immunoenzymatyczna
|
500,00
|
71
|
Gluten
|
obecność
|
immunochromatograficzna
|
234,00
|
72
|
Histamina w rybach i przetworach rybnych
|
zawartość
|
HPLC
|
234,00
|
73
|
Howard - strzępki pleśni
|
liczba
|
mikroskopowa
|
176,00
|
74
|
Hydroksyprolina
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
340,00
|
75
|
Jony [aniony (w tym np. azotany lub azotyny), kationy (w tym np. sód)]
(koszt badania za 1 grupę związków)
|
zawartość
|
IC
|
234,00
|
76
|
Kalibraż (szt./masę)
|
-
|
wagowa
|
70,00
|
77
|
Karagen
|
obecność
|
wizualna (reakcji barwnej)
|
35,00
|
78
|
Konserwanty (np. kwas benzoesowy, kwas sorbowy i ich sole), kofeina
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość /
obecność
|
HPLC
|
351,00
|
79
|
Kumaryna
|
zawartość
|
GC / HPLC
|
234,00
|
80
|
Kwas masłowy
|
zawartość
|
GC
|
234,00
|
81
|
Kwas propionowy i jego sole
|
zawartość
|
GC
|
234,00
|
82
|
Kwasowość lotna
|
-
|
miareczkowa po destylacji / miareczkowa
|
200,00
|
83
|
Kwasowość ogólna / moc /
zawartość kwasów /
zawartość wolnych kwasów
|
-
|
miareczkowa / miareczkowania potencjometrycznego
|
70,00
|
84
|
Kwasowość stała
|
-
|
miareczkowania potencjometrycznego
|
200,00
|
85
|
Kwasowość tłuszczowa przetworów zbożowych
|
-
|
miareczkowa
|
70,00
|
86
|
Kwasowość tłuszczu
|
-
|
miareczkowa
|
70,00
|
87
|
Kwasowość /
wolne kwasy tłuszczowe (WKT)
w tłuszczach
|
zawartość
|
miareczkowa
|
117,00
|
88
|
Kwasy organiczne (koszt badania za 1 kwas organiczny)
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
263,00
|
89
|
Kwasy organiczne (koszt badania za 1 kwas organiczny)
|
zawartość /
obecność
|
HPLC
|
234,00
|
90
|
Kwasy tłuszczowe, sumy kwasów tłuszczowych, izomery trans kwasów tłuszczowych
(koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość / obecność / skład / udział
|
GC
|
471,00
|
91
|
Liczba anizydynowa
|
-
|
spektrofotometryczna
|
130,00
|
92
|
Liczba diastazowa
|
-
|
spektrofotometryczna
|
200,00
|
93
|
Liczba formolowa
|
-
|
miareczkowa / miareczkowania potencjometrycznego
|
117,00
|
94
|
Liczba jodowa, kwasowa, nadtlenkowa, zmydlenia (koszt badania za 1 parametr)
|
-
|
miareczkowa
|
117,00
|
95
|
Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu
|
-
|
miareczkowa
|
117,00
|
96
|
Liczba nadtlenkowa
|
-
|
spektrofotometryczna
|
130,00
|
97
|
Liczba opadania
|
-
|
wiskozymetryczna
|
140,00
|
98
|
Masa netto, zawartość netto, objętość
|
zawartość
|
wagowa /
|
60,00
|
99
|
Masa netto, zawartość netto, napełnienie
|
zawartość
|
pośrednio przez pomiar masy
|
130,00
|
100
|
Masa netto, zawartość netto, objętość towarów paczkowanych - badanie zgodnie z ustawą z dnia
7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1436)
|
zawartość
|
wagowa /
|
117,00
|
101
|
Masa netto, zawartość netto towarów paczkowanych - badanie zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
|
zawartość
|
pośrednio przez pomiar masy
|
153,00
|
102
|
Masa odciekniętego produktu, masa zalewy, udział składnika
(do 6 opakowań)
(koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość /
udział
|
wagowa
|
117,00
|
103
|
Masa odciekniętego produktu, masa zalewy, udział składnika
(powyżej 6 opakowań) (koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość /
udział
|
wagowa
|
150,00
|
104
|
Melasa w miodzie
|
obecność
|
wizualna (reakcji barwnej)
|
70,00
|
105
|
Mleko krowie
|
obecność
|
immunochromatograficzna
|
117,00
|
106
|
Mleko krowie, kozie, owcze (koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość /
obecność
|
ogniskowania izoelektrycznego
|
785,00
|
107
|
Mleko krowie
|
zawartość /
obecność
|
immunoenzymatyczna
|
471,00
|
108
|
MOM (mięso oddzielone mechanicznie) /
MOM R (mięso ryb oddzielone mechanicznie)
|
obecność
|
mikroskopowa
|
300,00
|
109
|
Odpowiedniki tłuszczu kakaowego
(CBE) i tłuszcz mleczny (MF) w wyrobach czekoladowych (koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość /
obecność
|
GC
|
471,00
|
110
|
Olej w nasionach oleistych
|
zawartość
|
Soxhleta / ekstrakcyjno-wagowa
|
225,00
|
111
|
Olejki eteryczne
|
zawartość
|
hydrodestylacyjna / destylacyjna / pomiar objętości
|
200,00
|
112
|
Olejki eteryczne
|
identyfikacja /
zawartość /
udział procentowy
|
GC / TLC
|
351,00
|
113
|
Pasteryzacja niska
(obecność fosfatazy)
|
-
|
wizualna (reakcji barwnej)
|
60,00
|
114
|
Pasteryzacja wysoka / aktywność enzymatyczna (obecność peroksydazy)
|
-
|
wizualna (reakcji barwnej)
|
60,00
|
115
|
Patulina
|
zawartość /
obecność
|
HPLC
|
543,00
|
116
|
PCR - specyficzne DNA (koszt badania za 1 gatunek)
|
obecność
|
PCR-MSSCP
|
365,00
|
117
|
PCR - specyficzne DNA (koszt badania za 1 gatunek)
|
obecność
|
PCR (end point)
|
320,00
|
118
|
PCR - specyficzne DNA (koszt badania za 1 gatunek)
|
obecność
|
qPCR (real time PCR)
|
380,00
|
119
|
PCR - specyficzne DNA (koszt badania do 4 gatunków)
|
obecność
|
qPCR (multipleks real time PCR)
|
430,00
|
120
|
PCR - identyfikacja gatunku zwierząt
|
identyfikacja
|
PCR-RFLP
|
315,00
|
121
|
PCR - identyfikacja gatunku roślin
|
identyfikacja
|
PCR-RFLP
|
546,00
|
122
|
PCR - surowce zwierzęce
(koszt badania za 1 gatunek)
|
zawartość
|
qPCR (real time PCR)
|
485,00
|
123
|
PCR - identyfikacja odmian chmielu
|
obecność / identyfikacja
|
multipleks PCR z elektroforezą kapilarną
|
1500,00
|
124
|
PCR - badanie jakościowe (GMO)
|
obecność
|
qPCR (real time PCR)
|
505,00
|
125
|
PCR - badanie jakościowe (GMO)
|
obecność
|
qPCR (real time PCR) - zestawy komercyjne
|
1000,00
|
126
|
PCR - badanie ilościowe (GMO)
|
zawartość
|
qPCR (real time PCR) - zestawy komercyjne
|
850,00
|
127
|
Pektyny rozpuszczalne w wodzie
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
420,00
|
128
|
pH
|
-
|
potencjometryczna
|
70,00
|
129
|
pH plazmy
|
-
|
potencjometryczna
|
130,00
|
130
|
Pierwiastek
(koszt badania za 1 pierwiastek)
|
zawartość
|
FAAS
|
300,00
|
131
|
Piperyna
|
zawartość
|
spektrofotometryczna / HPLC
|
234,00
|
132
|
Poliole (np. sorbitol, mannitol, maltitol, ksylitol, izomalt, erytrytol) (koszt badania za grupę związków)
|
zawartość /
obecność
|
HPLC
|
351,00
|
133
|
Popiół
|
zawartość
|
konduktometryczna
|
70,00
|
134
|
Popiół
|
zawartość
|
wagowa
|
117,00
|
135
|
Popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym (HCl)
|
zawartość
|
wagowa
|
176,00
|
136
|
Popiół rozpuszczalny w wodzie, popiół rozpuszczalny w wodzie
w odniesieniu do popiołu ogólnego
|
zawartość
|
wagowa
|
176,00
|
137
|
Postać handlowa tuńczyka konserwowego (do 6 opakowań)
|
zawartość
|
wagowa
|
176,00
|
138
|
Postać handlowa tuńczyka konserwowego
(powyżej 6 opakowań)
|
zawartość
|
wagowa
|
293,00
|
139
|
Pozostałości w napojach spirytusowych metodą GC
(np. alkohol metylowy, aldehydy, fuzle, estry)
(koszt badania za 1 grupę związków)
|
zawartość /
obecność
|
GC
|
351,00
|
140
|
Pozostałość pestycydów
|
zawartość
|
GC-MS/MS, LC-MS/MS
|
1500,00
|
141
|
Prolina
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
265,00
|
142
|
Przeciwutleniacze
|
zawartość
|
HPLC / GC
|
471,00
|
143
|
Przewodność właściwa
|
-
|
konduktometryczna
|
140,00
|
144
|
Punkt zamarzania / zafałszowanie (rozwodnienie) mleka
|
-
|
krioskopowa
|
70,00
|
145
|
Rozkruszek w miodzie
|
obecność
|
mikroskopowa
|
120,00
|
146
|
Rozmiar
|
-
|
pomiar bezpośredni
|
120,00
|
147
|
Rozpływalność glutenu
|
-
|
pomiar średnicy kulki
|
150,00
|
148
|
Różnica między HPLC ECN 42
a teoretycznym ECN 42 w oliwach
|
-
|
HPLC / GC
|
543,00
|
149
|
Sedymentacja
|
-
|
pomiar objętości
|
70,00
|
150
|
Siarczany
|
zawartość
|
wagowa
|
117,00
|
151
|
Składniki stałe (m.in. kuwertura, korpus) w wyrobach cukierniczych (koszt badania za 1 parametr)
|
zawartość
|
wagowa
|
119,00
|
152
|
Składniki stałe, farsz, nadzienie (do
6 opakowań jednostkowych)
(koszt badania za 1 parametr)
|
zawartość /
|
wagowa / liczba sztuk
|
119,00
|
153
|
Składniki stałe, farsz, nadzienie (powyżej 6 opakowań jednostkowych)
(koszt badania za 1 parametr)
|
zawartość /
|
wagowa / liczba sztuk
|
237,00
|
154
|
Skrobia
|
zawartość
|
miareczkowa
|
351,00
|
155
|
Skrobia
|
zawartość
|
HPLC
|
468,00
|
156
|
Skrobia
|
obecność
|
jakościowa /
|
35,00
|
157
|
Skuteczność homogenizacji
|
-
|
mikroskopowa
|
117,00
|
158
|
Słodziki (np. aspartam, acesulfam K i sacharyna)
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość /
obecność
|
HPLC
|
351,00
|
159
|
Słodziki (np. kwas cyklaminowy, sukraloza)
(koszt badania za 1 związek)
|
zawartość
|
HPLC
|
234,00
|
160
|
Soja
|
zawartość
|
immunoenzymatyczna
|
471,00
|
161
|
Soja
|
obecność
|
HPLC
|
234,00
|
162
|
Sól (sód × 2,5), sód
|
zawartość
|
miareczkowania potencjometrycznego
|
117,00
|
163
|
Sól (chlorek sodu), chlorki
|
zawartość
|
miareczkowa (Volharda)
|
117,00
|
164
|
Sól (chlorek sodu), chlorki
|
zawartość
|
miareczkowa (Mohra)
|
70,00
|
165
|
Sól (chlorek sodu), chlorki
|
zawartość
|
miareczkowania potencjometrycznego
|
70,00
|
166
|
Sterole roślinne w tłuszczu mlecznym
|
zawartość
|
GC
|
543,00
|
167
|
Sterole roślinne w tłuszczu mlecznym (metoda odwoławcza wymagająca przygotowania digitonianów steroli)
|
obecność
|
GC
|
2283,00
|
168
|
Sterole, erytrodiol i uvaol (koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość / obecność / skład / udział
|
GC
|
543,00
|
169
|
Stigmastadieny
|
zawartość /
obecność
|
GC
|
543,00
|
170
|
Stosunek izotopowy bez przygotowania próbki
|
-
|
izotopowa
|
900,00
|
171
|
Stosunek izotopowy
z przygotowaniem próbki
|
-
|
izotopowa
|
1100,00
|
172
|
Stosunek izotopowy w miodzie po analizie HPLC
|
-
|
izotopowa
|
1300,00
|
173
|
Substancje niezmydlające się
|
zawartość
|
wagowa
|
266,00
|
174
|
Substancje nierozpuszczalne w wodzie
|
zawartość
|
wagowa
|
150,00
|
175
|
Sucha masa beztłuszczowa w maśle
|
zawartość
|
wagowa
|
234,00
|
176
|
Sucha masa beztłuszczowa
|
zawartość
|
wagowa
|
117,00
|
177
|
Sucha pozostałość po odparowaniu
|
zawartość
|
wagowa
|
81,00
|
178
|
Surowiec pochodzenia zwierzęcego
(koszt badania za 1 gatunek)
|
identyfikacja
|
immunoenzymatyczna
|
500,00
|
179
|
Szczelność
|
-
|
wizualna
|
35,00
|
180
|
Szczelność opakowań
|
-
|
próżniowa
|
60,00
|
181
|
Szkodniki i ich pozostałości
|
zawartość /
obecność
|
wizualna, makroskopowa / mikroskopowa
|
60,00
|
182
|
Szkodniki i ich pozostałości (z identyfikacją)
|
zawartość /
obecność
|
wizualna, makroskopowa / mikroskopowa
|
117,00
|
183
|
Tauryna
|
zawartość
|
HPLC
|
234,00
|
184
|
Teobromina
|
zawartość
|
HPLC
|
234,00
|
185
|
Tłuszcz
|
zawartość
|
ekstrakcyjno-wagowa bez hydrolizy
|
170,00
|
186
|
Tłuszcz
|
zawartość
|
ekstrakcyjno-wagowa z hydrolizą
|
260,00
|
187
|
Tłuszcz
|
zawartość
|
butyrometryczna, wirówkowa
|
117,00
|
188
|
Tłuszcz w makaronie (liczba jaj w makaronie)
|
zawartość
|
ekstrakcyjno-wagowa
|
117,00
|
189
|
Tłuszcz w maśle
|
zawartość
|
ekstrakcyjno-wagowa
|
351,00
|
190
|
Tłuszcze obce
|
zawartość /
obecność
|
GC
|
471,00
|
191
|
Tokoferole lub tokotrienole
(koszt badania za grupę związków)
|
zawartość /
|
HPLC
|
543,00
|
192
|
Tożsamość / identyfikacja roślin
i surowców roślinnych
|
obecność
|
mikroskopowa / makroskopowa
|
234,00
|
193
|
Tożsamość / identyfikacja roślin
i surowców roślinnych
|
zawartość
|
mikroskopowa / makroskopowa / wagowa
|
351,00
|
194
|
Trans-2-heksen-1-al
|
zawartość
|
GC
|
234,00
|
195
|
Trwałość
|
-
|
próba termostatowa
|
60,00
|
196
|
Wady (do 6 opakowań) (koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość
|
wagowa / liczba sztuk /
|
176,00
|
197
|
Wady (powyżej 6 opakowań) (koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość
|
wagowa / liczba sztuk /
|
293,00
|
198
|
Wapń
|
zawartość
|
miareczkowa
|
117,00
|
199
|
Warstwa wodna w konserwach w zalewie olejowej
|
udział
|
pomiar objętości
|
60,00
|
200
|
Wartość goryczy
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
80,00
|
201
|
Wilgotność / woda / sucha masa
|
zawartość
|
destylacyjna
|
200,00
|
202
|
Wilgotność / woda
|
zawartość
|
Karla Fischera
|
200,00
|
203
|
Wilgotność / woda / sucha masa /
ubytek masy / substancje lotne
|
zawartość
|
wagowa
|
71,00
|
204
|
Witaminy [np. witamina C (kwas askorbinowy), witamina
B3 (niacyna i amid kwasu nikotynowego)]
(koszt badania za 1 związek)
|
zawartość
|
HPLC
|
234,00
|
205
|
Witamina C (kwas askorbinowy)
|
zawartość
|
miareczkowa
|
117,00
|
206
|
Witamina C (kwas askorbinowy)
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
150,00
|
207
|
Włókno surowe
|
zawartość
|
wagowa po reakcji enzymatycznej / wagowa
|
302,00
|
208
|
Wskaźnik nierozpuszczalności
w przetworach mlecznych w proszku /
wskaźnik rozpuszczalności w przetworach mlecznych w proszku
|
-
|
pomiar objętości
|
60,00
|
209
|
Wskaźnik sedymentacyjny
|
-
|
sedymentacji (test Zeleny'ego)
|
129,00
|
210
|
Wskaźnik stabilności koloidalnej
|
-
|
wizualna
|
117,00
|
211
|
Współczynnik ekstynkcji / Delta K
|
-
|
spektrofotometryczna
|
200,00
|
212
|
Wyciąg wodny
|
-
|
wagowa
|
129,00
|
213
|
Wyrównanie ziarna
|
-
|
wagowa
|
129,00
|
214
|
Zafałszowanie kawy mielonej
|
obecność
|
mikroskopowa
|
234,00
|
215
|
Zanieczyszczenia / frakcje ziaren / domieszki
(koszt badania za wszystkie parametry łącznie)
|
zawartość /
obecność
|
wagowa / wybierania
wizualna / makroskopowa
|
129,00
|
216
|
Zanieczyszczenia mineralne
|
zawartość
|
flotacyjna, wagowa
|
176,00
|
217
|
Zanieczyszczenia nierozpuszczalne w olejach
|
zawartość
|
wagowa
|
270,00
|
218
|
Zanieczyszczenia pozostałe -
mechaniczne i cząstki przypalone
|
zawartość
|
wizualna
|
60,00
|
219
|
Zanieczyszczenia pozostałe - mechaniczne i cząstki przypalone w mleku
|
zawartość /
obecność
|
wizualna
|
35,00
|
220
|
Związki polarne
|
zawartość
|
wagowa
|
370,00
|
221
|
Żelatyna
|
obecność
|
wizualna (reakcji barwnej)
|
60,00
|
222
|
Żelatyna w przetworach mlecznych
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
338,00
|
223
|
Żółtko jaja kurzego
|
zawartość
|
wagowa
|
303,00
|
224
|
Żółtko jaja w napojach spirytusowych (likier jajeczny)
|
zawartość
|
spektrofotometryczna
|
420,00
|
225
|
Inny niż wskazany w lp. 1-224 (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)
|
-
|
-
|
120,00
- Data ogłoszenia: 2026-11-19
- Data wejścia w życie: 2026-11-20
- Data obowiązywania: 2026-11-20
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