Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji

z dnia 16 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1530)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZATRZYMYWANIA, PRZECHOWYWANIA, UDOSTĘPNIANIA I OCHRONY ORAZ NIEZBĘDNYCH DO CELÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY Z DNIA 12 LIPCA 2024 R. - PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Określenia i skróty użyte w załączniku oznaczają:

1) czas lokalny - czas urzędowy w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 144);

2) ESN (Electronic Serial Number) - indywidualny numer identyfikujący telekomunikacyjne urządzenie końcowe używane w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej wykorzystującej technologię dostępu wielokrotnego z kodowym podziałem sygnałów CDMA (Code Division Multiple Access) albo w systemie satelitarnym;

3) identyfikator urządzenia końcowego - numer telekomunikacyjnego urządzenia końcowego używanego w systemie satelitarnym nadany przez dostawcę usług telekomunikacyjnych;

4) identyfikator użytkownika końcowego - niepowtarzalny identyfikator nadany użytkownikowi końcowemu przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w związku ze świadczoną usługą dostępu do internetu, usługą telefonii VoIP albo usługą świadczoną w systemie satelitarnym;

5) IMEI (International Mobile Equipment Identity) - indywidualny międzynarodowy numer identyfikujący telekomunikacyjne urządzenie końcowe używane w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej albo w systemie satelitarnym;

6) IMSI (International Mobile Subscriber Identity) albo SUPI (Subscription Permanent Identifier) - międzynarodowy numer przydzielony karcie identyfikującej użytkownika końcowego w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej albo w systemie satelitarnym;

7) komórka - jednostkę geoprzestrzennego podziału powierzchni kuli ziemskiej o kształcie wielokąta foremnego, stosowaną przez dostawcę usług telekomunikacyjnych w systemie satelitarnym w celu ustalenia lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;

8) MCC (Mobile Country Code) - wskaźnik (kod) kraju, w którym działa dana ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna;

9) MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network) - numer przydzielony użytkownikowi końcowemu w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej albo w systemie satelitarnym;

10) port sieciowy - identyfikator usługi świadczonej w sieci telekomunikacyjnej w protokole TCP/IP;

11) promień komórki - promień okręgu opisanego na wielokącie foremnym komórki;

12) stacja BTS (Base Transceiver Station) - urządzenie umożliwiające połączenie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, używanego w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, z częścią stałą tej sieci;

13) usługa świadczona w systemie satelitarnym - publicznie dostępną usługę telekomunikacyjną świadczoną z wykorzystaniem systemu satelitarnego, w tym:

a) usługę komunikacji głosowej,

b) usługę przesyłania wiadomości tekstowych,

c) usługę świadczoną w technologii bezpośredniej łączności satelitarnej z telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym użytkownika końcowego (Direct-to-Cell), niezależnie od architektury systemu satelitarnego wykorzystywanej do świadczenia tej usługi,

d) usługę transmisji danych, o ile ta usługa nie stanowi usługi dostępu do internetu;

14) usługa telefonii VoIP - publicznie dostępną usługę komunikacji głosowej wykorzystującą protokół IP wskazaną w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252, 815 i 1296).

2. W usłudze komunikacji głosowej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej danymi niezbędnymi do:

1) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego inicjującego połączenie są:

a) numer zakończenia sieci w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, z którego jest inicjowane połączenie,

b) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta inicjującego połączenie, któremu przydzielono numer określony w lit. a, jeżeli udostępnił ten adres;

2) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) numer zakończenia sieci w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

b) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta, do którego jest kierowane połączenie, jeżeli udostępnił ten adres;

3) określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są:

a) data i godzina nieudanej próby połączenia lub zestawienia i zakończenia połączenia, zgodnie z czasem lokalnym podawanym z dokładnością do 1 sekundy,

b) czas trwania połączenia z dokładnością do 1 sekundy;

4) określenia rodzaju połączenia jest wskazanie wykorzystanej usługi;

5) określenia lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego są:

a) adres lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego inicjowano połączenie,

b) adres lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego jest kierowane połączenie.

3. W usłudze świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej danymi niezbędnymi do:

1) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego inicjującego połączenie są:

a) MSISDN użytkownika końcowego inicjującego połączenie,

b) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta inicjującego połączenie, jeżeli udostępnił ten adres,

c) IMSI albo SUPI karty użytkownika końcowego inicjującego połączenie,

d) numer karty SIM,

e) pierwsze 14 cyfr IMEI albo ESN telekomunikacyjnego urządzenia końcowego inicjującego połączenie,

f) data i godzina pierwszej aktywności telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z czasem lokalnym podawanym z dokładnością do 1 sekundy, oraz adres i współrzędne geograficzne lokalizacji stacji BTS, w której wystąpiła ta aktywność;

2) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) MSISDN użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

b) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta, do którego jest kierowane połączenie, jeżeli udostępnił ten adres,

c) IMSI albo SUPI karty użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

d) numer karty SIM,

e) pierwsze 14 cyfr IMEI albo ESN telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

f) data i godzina pierwszej aktywności telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z czasem lokalnym podawanym z dokładnością do 1 sekundy, oraz adres i współrzędne geograficzne lokalizacji stacji BTS, w której wystąpiła ta aktywność;

3) określania daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są:

a) data i godzina nieudanej próby połączenia lub zestawienia i zakończenia połączenia, zgodnie z czasem lokalnym podawanym z dokładnością do 1 sekundy,

b) czas trwania połączenia z dokładnością do 1 sekundy;

4) określenia rodzaju połączenia jest wskazanie wykorzystanej usługi;

5) określenia lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego są:

a) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego inicjowano połączenie, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- w czasie inicjowania połączenia - identyfikator anteny stacji BTS,

- w czasie, przez który są zatrzymywane dane odnośnie do połączenia:

- - adres i współrzędne geograficzne lokalizacji stacji BTS, w której obszarze znajdowało się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

- - azymut, wiązka i zasięg roboczy anteny stacji BTS,

b) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego inicjowano połączenie, znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza siecią telekomunikacyjną danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:

- MCC i kod sieci ruchomej (MNC), w której zainicjowano połączenie,

- dane, o których mowa w lit. a, jeżeli ten przedsiębiorca je posiada,

c) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego było kierowane połączenie, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- w czasie rozpoczęcia odbioru połączenia - identyfikator anteny stacji BTS,

- w czasie, przez który są zatrzymywane dane odnośnie do połączenia:

- - adres i współrzędne geograficzne lokalizacji stacji BTS, w której obszarze znajdowało się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

- - azymut, wiązka i zasięg roboczy anteny stacji BTS,

d) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego było kierowane połączenie, znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza siecią telekomunikacyjną danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:

- MCC i kod sieci ruchomej (MNC), do której zostało skierowane połączenie,

- dane, o których mowa w lit. c, jeżeli ten przedsiębiorca je posiada.

4. W usłudze świadczonej w systemie satelitarnym danymi niezbędnymi do:

1) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego inicjującego połączenie są:

a) MSISDN, IMSI albo SUPI, albo identyfikator użytkownika końcowego inicjującego połączenie,

b) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta inicjującego połączenie, jeżeli udostępnił ten adres,

c) pierwsze 14 cyfr IMEI, ESN albo identyfikator urządzenia końcowego inicjującego połączenie;

2) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) MSISDN, IMSI albo SUPI, albo identyfikator użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

b) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta, do którego jest kierowane połączenie, jeżeli udostępnił ten adres,

c) pierwsze 14 cyfr IMEI, ESN albo identyfikator urządzenia końcowego, do którego jest kierowane połączenie;

3) określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są:

a) data i godzina nieudanej próby połączenia lub zestawienia i zakończenia połączenia, zgodnie z czasem lokalnym podawanym z dokładnością do 1 sekundy,

b) czas trwania połączenia z dokładnością do 1 sekundy;

4) określenia rodzaju połączenia jest wskazanie wykorzystanej usługi;

5) określenia lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego inicjowano połączenie oraz do którego było kierowane połączenie, są:

a) w przypadku świadczenia usługi z wykorzystaniem satelity geostacjonarnego:

- identyfikator satelity geostacjonarnego,

- identyfikator wiązki sygnału emitowanej przez satelitę geostacjonarnego na określony fragment powierzchni Ziemi,

b) w przypadku świadczenia usługi z wykorzystaniem satelity niegeostacjonarnego:

- identyfikator geoprzestrzenny komórki, w której obrębie znajduje się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

- długość i szerokość geograficzna punktu centralnego komórki o określonym identyfikatorze geoprzestrzennym,

- promień komórki, w której obrębie znajduje się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

- kształt obszaru zasięgu komórki na powierzchni Ziemi.

5. W usłudze polegającej na przekierowaniu lub przełączaniu w publicznej sieci telekomunikacyjnej połączenia danymi niezbędnymi do jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są dane, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, pkt 3 ppkt 2 lit. a, c oraz e oraz pkt 4 ppkt 2 lit. a i c.

6. W usłudze dostępu do internetu świadczonej w systemie satelitarnym danymi niezbędnymi do:

1) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego inicjującego połączenie są:

a) identyfikator użytkownika końcowego inicjującego połączenie,

b) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta inicjującego połączenie, jeżeli udostępnił ten adres,

c) identyfikator routera służącego do świadczenia użytkownikowi końcowemu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w systemie satelitarnym, z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,

d) identyfikator zakończenia sieci, w którym użytkownik końcowy uzyskał dostęp do internetu: publiczny adres IPv4 przydzielony użytkownikowi końcowemu oraz numer wykorzystywanego portu sieciowego albo publiczny adres IPv6 przydzielony użytkownikowi końcowemu lub numer seryjny telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;

2) określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są data i godzina każdorazowego połączenia i rozłączenia z internetem, zgodnie z czasem lokalnym podawanym z dokładnością do 1 sekundy, wraz z przydzielonymi dynamicznie lub statycznie adresami IP wykorzystywanymi w czasie trwania połączenia oraz identyfikatorem użytkownika końcowego;

3) określenia lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego inicjowano połączenie oraz do którego było kierowane połączenie, są:

a) w przypadku świadczenia usługi z wykorzystaniem satelity geostacjonarnego:

- identyfikator satelity geostacjonarnego,

- identyfikator wiązki sygnału emitowanej przez satelitę geostacjonarnego na określony fragment powierzchni Ziemi,

b) w przypadku świadczenia usługi z wykorzystaniem satelity niegeostacjonarnego:

- identyfikator geoprzestrzenny komórki, w której obrębie znajduje się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

- długość i szerokość geograficzna punktu centralnego komórki o określonym identyfikatorze geoprzestrzennym,

- promień komórki, w której obrębie znajduje się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

- kształt obszaru zasięgu komórki na powierzchni Ziemi.

7. W usłudze dostępu do internetu danymi niezbędnymi do:

1) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz użytkownika końcowego inicjującego połączenie są:

a) identyfikator użytkownika końcowego inicjującego połączenie,

b) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta, któremu w czasie połączenia przypisano adres IP, jeżeli udostępnił ten adres,

c) identyfikator zakończenia sieci, w którym użytkownik końcowy uzyskał dostęp do internetu: identyfikator cyfrowej linii abonenckiej, publiczny adres IPv4 przydzielony użytkownikowi końcowemu oraz numer wykorzystywanego portu sieciowego albo publiczny adres IPv6 przydzielony użytkownikowi końcowemu lub sprzętowy adres karty sieciowej MAC (Media Access Control) telekomunikacyjnego urządzenia końcowego inicjującego połączenie lub numer seryjny tego urządzenia;

2) określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są data i godzina każdorazowego połączenia i rozłączenia z internetem, zgodnie z czasem lokalnym podawanym z dokładnością do 1 sekundy, wraz z przydzielonymi dynamicznie lub statycznie adresami IP wykorzystywanymi w czasie trwania połączenia oraz identyfikatorem użytkownika końcowego.

8. W usłudze telefonii VoIP danymi niezbędnymi do:

1) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci oraz użytkownika końcowego inicjującego połączenie są:

a) identyfikator użytkownika końcowego inicjującego połączenie,

b) numer przydzielony użytkownikowi końcowemu inicjującemu połączenie kierowane do publicznej sieci telekomunikacyjnej,

c) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta inicjującego połączenie, jeżeli udostępnił ten adres;

2) jednoznacznego zidentyfikowania zakończenia sieci oraz użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) identyfikator użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

b) numer przydzielony użytkownikowi końcowemu, do którego jest kierowane połączenie,

c) dane identyfikujące abonenta: imię i nazwisko albo nazwa, numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON lub NIP albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz adres abonenta, do którego jest kierowane połączenie, jeżeli udostępnił ten adres;

3) określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są:

a) data i godzina nieudanej próby połączenia lub zestawienia i zakończenia połączenia, zgodnie z czasem lokalnym podawanym z dokładnością do 1 sekundy,

b) czas trwania połączenia z dokładnością do 1 sekundy;

4) określenia rodzaju połączenia jest wskazanie wykorzystanej usługi.