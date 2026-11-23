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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1540
USTAWA
z dnia 22 października 2026 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Art. 1.
1) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 10 109,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100 % vol. zawartego w gotowym wyrobie.”;
2) w art. 94 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 13,82 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.”;
3) w art. 95 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stawka akcyzy na wino wynosi 280,83 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.”;
4) w art. 96 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0 % objętości - 116,40 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
2) na pozostałe napoje fermentowane - 280,83 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.”;
5) w art. 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 562,93 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.”.
Art. 2.
1) w art. 97 po ust. 8a dodaje się ust. 8aa w brzmieniu:
„8aa. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 8a, podlega zwiększeniu o wysokość środków odpowiadającą nadwyżce sumy wpływów z podatku akcyzowego od:
1) alkoholu etylowego,
2) piwa,
3) wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
- w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412, 414, 846, 1206, 1398 i 1540) uzyskanej w każdym kolejnym roku budżetowym nad sumą tych wpływów w roku 2026, przy czym zwiększenie tej dotacji następuje w drugim roku następującym po roku, w którym nadwyżka ta została uzyskana.”;
2) w art. 131d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W ramach środków, o których mowa w art. 131c ust. 1, jest możliwe przekazanie do Funduszu dotacji podmiotowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych, przy czym do tych środków nie zalicza się środków, o których mowa w art. 97 ust. 8aa.”.
Art. 3.
Art. 4.
2. Zwiększenia dotacji, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się do środków, o których mowa w art. 131c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2.
Art. 5.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791, 972, 986 i 1007.
- Data ogłoszenia: 2026-11-23
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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