Art. 1.

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412, 414, 846, 1206 i 1398) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 10 109,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100 % vol. zawartego w gotowym wyrobie.”;

2) w art. 94 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 13,82 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.”;

3) w art. 95 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na wino wynosi 280,83 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.”;

4) w art. 96 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0 % objętości - 116,40 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

2) na pozostałe napoje fermentowane - 280,83 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.”;

5) w art. 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 562,93 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.”.